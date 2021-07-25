Biden’ın 6 Ay Karnesi

Amerika’da Biden yönetimi görevdeki 6. ayını doldurdu. Bu süre içinde Başkan Joe Biden, seçim sürecinde vaat ettiği bazı konularda bir ilerleme sağlayamadı

Başkan Joe Biden 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamadan önce seçim öncesinde her siyasetçi gibi vaatlerde bulundu.

Aradan geçen aylarda vaatlerinin ne kadarını hayata geçirebildi?

Başkanlığının ilk gününde çeşitli kararnamelere imza atarak göreve hızlı başladı.

Amerika, Paris İklim Anlaşması’na geri döndü. Meksika sınırına yapılmakta olan duvarın inşaatı durdu.

Çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerle ilgili seyahat yasağı kalktı.

Önceliği salgınla mücadeleydi.

Aşılama hızlandı. Günlük vaka sayıları ve can kayıpları önemli ölçüde azaldı.

Başkanlığının daha 3 ayı dolmadan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik paket Demokratlar’ın oylarıyla Kongre’den geçerek Biden’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Salgının etkisini azaltması ve 1,9 trilyon dolarlık paketle, ekonomik veriler iyileşmeye, işsizlik yardımlarından başvurular azalmaya başladı.

Biden, yönetiminin 6. ayında 20 Temmuz’da yönetimdeki isimlerle Beyaz Saray’da bir araya geldi. Amerika Başkanı, 6 ayın özetini yaptı. Biden, “COVID-19 ölümleri önemli ölçüde düştü, son 6 ayda aşı programı sayesinde yüzde 90 azaldı. Fakat özellikle Delta varyantı nedeniyle dikkatli olmalıyız. COVID ölümleri ve hastaneye sevkler aşı olmayanlarda görülüyor” ifadelerini kullandı.

Ancak göreve hızlı başlayan Biden ve yönetimi ilerleyen zamanda hızını biraz kaybetti gibi.

4 trilyon doları aşan ve ekonomi için önümüzdeki yıllarda itici güç olacağını belirttiği iki altyapı paketi henüz Kongre’den geçemedi.

Polis reform yasa tasarısında hala bir sonuç yok. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler henüz tasarı üzerinde uzlaşmış değil.

Silahlı şiddetle mücadele seçim sürecinde vaatlerinden biriydi ancak o konuda da önemli bir ilerleme sağlanabilmiş değil.

Biden, silah şiddetini azaltmak için bazı başkanlık kararnamelerine imza attı ama salgınla ilgili kısıtlamaların yumuşatılmasıyla ülkede silahlı şiddet artarak devam ediyor.

Peki ya göçmenlik konusu…Göreve başladığı ilk günlerde bir ara kamuoyunun gündemine gelen göçmenlik yasa tasarısı artık pek konuşulmuyor bile.

Meksika sınırına duvar inşaatı durdu ama sınıra sığınmacı akını durmadı. Çocuk yaştaki sığınmacıların tutuldukları tesislerdeki kötü koşullar ekranlara yansıdı.

Ya Cumhuriyetçi yönetimlerin bulunduğu birçok eyalette değiştirilen ya da değiştirilmekte olan seçim yasaları. Demokratlar bu değişiklikleri özellikle Demokrat seçmenlerin oy haklarını kısıtlayan yasalar olarak niteliyor. Biden bu yasalar ve yasa tasarılarına karşı yürütülen mücadeleye yeterince destek vermemekle eleştiriliyor.

Başkanlığının ilk zamanlarında salgına karşı elde edilen başarı bugünlerde bazı kesimlerin aşılara olan güvensizliği nedeniyle gölgelenmiş durumda.

Halkın bir bölümü hala aşı olmaya direniyor.

Günlük vaka ve can kayıpları eskisi kadar olmasa da yine artışta.

İşsizlik yardım programlarına başvurular azalıyor ama enflasyon son 13 yılın zirvesinde.

Biden vaatlerinde şimdiye kadar belki çok önemli yol almadı ama Amerika Başkanı verdiği sözleri yerine getireceği konusunda ısrarlı.

Biden 20 Temmuz’daki açıklamasında ayrıca, “Altyapı paketleriyle sanırım bu büyük hareketi ekonomik yükselişe çevirebiliriz. Daha çok yapılması gereken var. Oy kullanma hakkını sağlama alma ki bu şu anda demokrasiye yaşamsal tehdit. İnsanı ve ciddi bir şekilde çok çalıştığımız göçmenlik problemiyle ilgilenmemiz lazım. Polis reform ve suçla mücadele. Sonuçta sözlerimizi tutuyoruz. Verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmek zorundayız. Ve sanırım Amerika bir araya geldiğinde yapamayacağı şey olmadığını gösteriyoruz” dedi.

Sadece iç politikada değil, dış siyasette de henüz istediklerini elde etmiş değil.

İran hala nükleer anlaşmaya dönmedi.

Afganistan’dan çekilme kararı hala tartışılıyor.

Rusya ve Çin’le bir ortayol bulabilecek mi?

Irak’taki Amerikan askerlerine İran destekli militanların saldırısı sona ermiş değil.

Suriye’de nasıl bir politika izleyecek? İsrail-Filistin sorununda bir ilerleme sağlanabilecek mi?

Bunlar hala yanıt bekleyen sorular.

Başkan’ın daha görevdeki 6 ayı ve bütün bu sorunları bu süre içinde çözmesi de beklenmiyordu belki ama süresi azalıyor olabilir.

Başkanlık seçimleri 2024’te ama gelecek yıl Kongre ara seçimleri var. Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve Senato’nun önemli bir bölümü yenilenecek. Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çok az farkla üstün, Senato’daki dağılım ise 50’ye 50. Demokratlar 2022’deki seçimlerde Kongre’de kontrolü kaybederse Biden’ın planlarını hayata geçirmesi daha da zorlaşacak.

Gelecek yılki seçimlerin sonuçları başkanlık seçimini de yakından etkileyebilir. Eli kolu bağlı bir başkanın sandıkta işi oldukça zor hale gelebilir.

Biden’ın önceki başkanlardan şansızlığı belki de toplumun çok keskin bir şekilde bölünmüş olduğu dönemde göreve başlaması.

Biden’ın 6 aylık süresiyle ilgili çeşitli yorumlar yapılabilir belki ama kesin olan artık sosyal medya açıklamalarıyla insanların görevlerinden olmadığı ya da sosyal medya mesajlarıyla insanların küçük düşürülmediği…

Biden belki 6 ay içinde istediği birçok politikayı hayata geçiremedi ama alışıldık yönetim sistemini, devlet yönetimi anlayışını 4 yıl aradan sonra yine Washington’a, Beyaz Saray’a getirmişe benziyor.

