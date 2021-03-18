Biden'ın açıklamalarından sonra, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Moskova'ya çağırıldı

Putin'in Sözcüsü Dimitry Peskov, suçlamalara herhangi bir kanıt gösterilmediğini ve ikili ilişkilere daha da zarar vereceğini belirtti.

Biden bu sözleri, Putin'in geçen Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerine müdahaleye onay verdiğini söyleyen Amerikan istihbarat raporunu yorumlarken söyledi.

Biden ABC News ile yaptığı söyleşide, Rusya liderinin "bir katil" olduğunu düşündüğünü de tekrarladı.

Rusya hükümeti Büyükelçi Anatoli Antonov'un, ABD'yle ilişkiler bir "çıkmaza" girdiği için çağırıldığını belirtti.

Kremlin bu adımın "ABD'yle ilişkilerde geri döndürülemez bozulmayı" önlemek için atıldığını söyledi.

Rus Dışişleri Bakanlığı ne dedi?

Bakanlığın yazılı açıklamasında "Rusya'nın ABD'deki Büyükelçisi Anatoli Antonov ABD'yle ilişkiler konusunda ne yapılması gerektiğinin analiz edilmesi için Moskova'ya çağırıldı" denirken, Moskova'nın "ilişkilerde tamir edilemez bir bozulmayı önlemekle" ilgilendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Bizim için en önemli şey, Washington bir çıkmaza sokarken Rus-Amerikan ilişkilerini düzeltmenin yollarını tespit etmek" ifadeleri de yer aldı.

Biden ne demişti?

Biden, Ocak sonunda yaptığı telefon konuşmasında Putin'i seçime müdahale iddialarına verilecek potansiyel yanıtla ilgili uyardığını belirtti ve "Bir bedel ödeyecek" dedi.

https://twitter.com/GMA/status/1372150249951797254

Biden bunun ne olduğu sorulduğundaysa "Kısa sürede göreceksiniz" derken, Putin'in bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna "Düşünüyorum" yanıtını verdi.

Daha sonra konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, Rus-Amerikan ilişkilerinin Trump'ın başkanlık döneminden farklı olacağını söyledi ve "Kesinlikle Ruslar'dan attıkları adımların hesabı sorulacak" diye konuştu.