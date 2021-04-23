“Biden'ın Açıklaması Ne Olursa Olsun Mücadelemiz Sürmeli"

Elli yılı aşkın bir süredir Amerika’daki Türk toplumunun önde gelen isimlerinden 91 yaşındaki Dr. Ata Erim, ABD Başkanı Joe Biden’ın yarın 1915 olayları konusunda yayınlayacağı mesaja dair beklentileri VOA Türkçe’ye değerlendirdi.

1960’lı yılların başından itibaren çeşitli dönemlerde, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun (TADF) başkanlığını yürüten ve New York’taki Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü’nün öncülerinden olan Erim, “Yarın Biden’ın ne şekilde bir açıklama yapacağını şu anda bilmiyorum ancak muhtemel ki Ermeni lobisini memnun edecek bir şekilde konuşacaktır. Ümit ederim ki soykırım tabirini kullanmaz ama bu konuda pek ümitli değilim” dedi.

“Yarınki açıklama ne olursa olsun mücadelemiz sürmeli”

Erim, Türkiye’nin Ermeni soykırım iddialarıyla mücadele etmekte oldukça geç davrandığı görüşünü savunarak, “Soykırım iddiaları 50 -60 senelik bir konu ancak biz mücadeleye çok geç başladık. Maalesef Amerika’daki Ermeni ve Rum toplumunun lobileri bu konuda aleyhimize çok fazla çalıştılar. Biz çocukluğumuzda dahil bu meseleyi bilmiyorduk. Buraya gelince öğrendik. Bu iddialarla ilgili TADF olarak çok mücadele verdik. Aynı şekilde Washington merkezli diğer çatı kuruluşu Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) de çok büyük mücadele verdi. Defalarca Amerikan Kongresi’nde soykırım iddialarıyla ilgili yasa tasarılarının kabul edilmesini önledik. Son dönemlerde iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle durum aleyhimize döndü. Çok haklı olduğumuz bir davada maalesef siyasi menfaatler gerçeğin, hakikatlerin önüne geçti. Bugün Amerika’daki genel kanaat, mevcut hükümet ve Trump dönemindeki hükümet de bu konuyu aleyhimize kullandı. Trump döneminde Senato’da çok büyük bir farkla aleyhimizde bir karar çıktı. Bu konuda Yahudi lobisinin desteğini kaybetmemiz de işleri daha da zor hale getirdi. Meselede çok haklı olmamıza rağmen maalesef dünya üzerindeki imajımız tersine döndü. Biz Amerika’da toplum olarak gücümüzü kaybettik. Amerika’da bir bölünme içerisindeyiz. 91 yaşında bir kişi olarak hala bu konuda mücadele içindeyim. TADF dağılmış bir durumda ATAA kudretini yitirmiş bir durumda. Daha önceki yıllarda Amerikan Kongresi üzerinde gösterdiğimiz toplumsal lobi baskımızı artık kaybettik. Bizim Amerika’daki Türk toplumu olarak yeniden birleşmeye ihtiyacımız var. Yarın açıklanacak karar ne olursa olsun bu mesele bugün bitecek bir mesele değil. Biz bu konuda karar ne olursa olsun elimizdeki tüm imkanları kullanarak mücadeleye devam etmek zorundayız. Bunun başka çaresi yok” dedi.