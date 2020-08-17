Biden'ın adaylığı için resmi süreç başladı

Trump'a karşı kararlı mücadele ve parti içi birlik mesajlarının öne çıkması beklenen kongrede Joe Biden'ın başkan adaylığı resmen ilan edilecek.ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken Demokratlar, adaylarını resmen ilan edecekleri dört günlük parti kongresi için bugün toplanıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük ölçüde video-konferanslar yoluyla gerçekleşecek kongrede eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın Başkan adaylığı, Kamala Harris'in de başkan yardımcısı adaylığı resmileşecek. "Amerika'yı birleştirmek" sloganı altında düzenlenecek kongrede Biden TSİ Cuma günü sabah erken saatlerde bir konuşma yapacak. Kongrede söz alacak konuşmacılar arasında ABD eski başkanları Bill Clinton ve Barack Obama'nın yanısıra Biden'ın ön seçimlerdeki rakibi Bernie Sanders de bulunuyor. Partinin sol kanadından olan Sanders, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada pek çok taraftarının Biden'dan hoşlanmadığını belirterek "Ama Donald Trump'ın mağlup edilmesi, Biden'ın seçilmesi gerektiği konusunda ezici çoğunluğun paylaştığı bir anlayış olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hedef Trump'a karşı kenetlenmek Demokratların hedefi, parti içi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'a karşı tek ses olabilmek ve kararlı bir duruş sergilemek. Demokratlar, Kongre sayesinde anketlerde de sıçrama yapmayı umuyor. Son anketler Biden'ın Trump'ın önünde gittiğini, ancak aranın Trump lehine kapandığını gösteriyor. CNN televizyonunun Biden'ın Başkan yardımcısı adayı olarak Harris'i seçtiğini açıklamasının ardından 12-15 Ağustos tarihleri arasında yaptırdığı son ankete göre Biden-Harris ikilisini destekleyenlerin oranı yüzde 50 olarak kaydedildi. Haziran ayı başında yapılan ankette Biden'a destek yüzde 51 çıkarken Trump'ın oy oranı yüzde 41'de kalmıştı. "NBC News" ve "Wall Street Joural"ın Pazar günü açıklanan kamuoyu araştırmasına göre Joe Biden'a oy vereceğini belirten seçmenlerin yüzde 58'i bu kararında Trump'ın yeniden seçilmesini engelleme isteğinin etkili olduğunu ifade ediyor. Trump'ın paralel kampanyası Cumhuriyetçilerin parti kongresi ise bir sonraki hafta yapılacak. Ancak Başkan Trump, Demokratların kongresine paralel olarak çeşitli kentlerde seçim kampanyası etkinlikleri yürütecek.