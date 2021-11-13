Biden'ın Altyapı Paketini ABD'lilerin Yüzde 61'i Destekliyor

Başkan Joe Biden, uzun süredir Kongre’den geçmesini beklediği 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketinin sonunda Kongre’den geçmesiyle sahaya indi. Başkan'a destek yüzde 40’ın altına düşmüşken, bu altyapı paketine destek ise yüzde 61. Biden yönetimi, Amerikan halkına iyi bu paketi daha iyi anlatabilme çabasında.

Enflasyonun istenilen seviyeye bir türlü çekilememesi ve bunun da anketlere yansıması Biden Yönetimi’ni harekete geçirmiş durumda.

Amerika’da enflasyon son 30 yılın zirvesinde. Gıda fiyatları, yakıt fiyatları son dönemde rekor düzeye yükseldi. Gıda bankaları artık ihtiyacı olanlara yetişemiyor.

Amerika’yı Doyurma Derneği Başkanı Katie Fitzgerald, “Gıda fiyatlarındaki artış ülke genelinde masaya yemek koyma konusunda zorluk yaşayanlar için gerçek bir sorun. Gıda bankalarımız yalnızca 9 ay öncesine kıyasla 3-4 kat yüksek fiyat görüyor” diyor.

Uzmanlara göre fiyatların rekor düzeyde artmasında COVID salgını ve lojistik zorlukların da etkisi var.

California Berkeley Üniversitesi’nden Ekonomist Ethan Ligon’a göre, “İşgücü azlığının lojistik zorluklarla birleşmesi sanırım şu sıralar gördüğümüz fiyat artışlarının nedeni.”

Diğer taraftan, nedeni ne olursa olsun Amerikan halkı sonuca bakıyor. Anketlerden anlaşılan bu. Başkan Joe Biden’a destek, göreve başlamasından bu yana en düşük seviyeye inerek yüzde 38’de kaldı.

Virginia’da kaybedilen valilik seçimi ve anketler nedeniyle zor durumda olan Amerikan Başkanı’nın yardımına Kongre’den sonunda geçen 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi yetişti.

Biden yönetimi paketi Amerikalılar’a daha iyi anlatabilmek için kolları sıvadı.

Demokratlar eski Başkan Obama döneminde iyi olarak niteledikleri icraatlarını halka yeterince anlatamadıklarını ve halkın sandıkta geçmiş dönemde kendilerini bu nedenle cezalandırdığını belirtiyor. Amaç, aynı hataya düşmemek.

Başkan Biden, paketin onaylanmasının ardından yaptığı bir konuşmada, “Temsilciler Meclisi partiler üstü altyapı paketimi onayladı. İlerleme kaydettiğim diğer planımla birlikte. Altyapı paketi tüketicilere ulaşan ürünlerin maliyetini düşürecek. İşler geri dönecek, insanlar işlerine dönecek. Bu bize, ekonomimizi dipten çıkarmaya yardım edecek” ifadelerini kullandı.

Sadece Başkan değil, yönetimden isimleri de artık ekranlarda daha sık görmek mümkün. Bunlardan biri de Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg. Bakanlar da Biden’la birlikte kamuoyuna paketi daha iyi anlatabilmenin amacında.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, “Paket daha iyi bir zamanda kabul edilemezdi. 10 aydır bu görevdeyim ve ülkeyi dolaştım ilk elden altyapımızın durumunu gördüm. Köprüleri, her gün binlerce kişinin geçtiği yüzyıllık tünellerin kötü durumunu, toplumları bölen otoyolları gördüm. Altyapı o kadar önemli ki eğer bize doğru şekilde hizmet etmiyorsa hepimiz etkileniyoruz. Ama güçlü olduğunda da her küçük ve büyük topluluk bunun yararlarını görüyor” dedi.

Biden yönetiminin altyapı paketine sarılmasının belki de en önemli nedeni halktan gördüğü destek. Biden’a destek yüzde 40’ın altına düşmüşken, altyapı paketine destek yüzde 61.

Amerika Başkanı paketin yürürlüğe girmesinden 2-3 ay içinde halkın etkilerini göreceğini düşünüyor. Ancak bazı uzmanlar aynı görüşte değil.

Gelecek yıl 8 Kasım’daki Kongre seçimleri öncesinde Biden, paketin Amerikalılar üzerindeki olumlu etkisini göstermesini istiyor.

Biden’ın bir başka planı yaklaşık 2 trilyon dolarlık sosyal altyapı paketi ise Senato’da şimdilik takılmış durumda. Bu pakete destek altyapı paketine oranla daha düşük. Halkın yüzde 47’si sosyal altyapı paketine destek verirken, yüzde 44’ü karşı çıkıyor.

Biden yönetiminin görünen amacı sosyal altyapı paketini de hayata geçirmek ve 2022 Kongre seçimleri öncesi Demokratlar’a desteği arttırmak. Çünkü buna şu sıralar oldukça ihtiyaçları var.

