Biden'ın Anayasa Mahkemesi Reform Komisyonu Toplandı

Başkan Joe Biden'ın ABD Anayasa Mahkemesi'nde yapılacak olası değişiklikleri değerlendirmek amacıyla kurduğu komisyon, ilk toplantısını yaptı. Komisyon, altı ay içinde, Anayasa Mahkemesi'nde görev yapan yargıçların sayısının arttırılması dahil bazı reformlara ilişkin bir rapor hazırlayacak.
Komisyonun eşbaşkanlarından Cristina Rodriguez, yarım saatten kısa süren ve sanal ortamda yapılan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Zor bir görevle karşı karşıyayız" dedi.
Eski Başkan Barack Obama döneminde ABD Adalet Bakanlığı'nda görev yapan Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Rodriguez, 36 üyelik partilerüstü komisyonun tavsiyelerde bulunmayacağını, bunun yerine belirli reform önerilerinin ”değeri ve yasaya uygunluğunu” değerlendireceğini söyledi.
Komisyonun diğer eşbaşkanı New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Bob Bauer de Obama döneminde Beyaz Saray avukatı olarak görev yapmıştı.
Başkan Biden, 9 Nisan'da imzaladığı kararnameyle, Anayasa Mahkemesi'nin kapsamının mevcut dokuz üyeye ilave yeni üyelerle genişletilmesi ya da mahkeme üyesi yargıçların hayat boyu görev yapma ayrıcalığı yerine görev sürelerinin sınırlandırılması gibi olası değişiklikleri ele almak amacıyla bir komisyon kurmuştu.
Komisyon ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin gücünün kapsamını, Kongre'den geçen yasaları geri çevirme yetkisini, yargıçların bakılacak davaları nasıl seçtiği ve karar aldığını değerlendirecek. Anayasa Mahkemesi'nin giderek daha çok başvurduğu hızlandırılmış karar alma mekanizmasının da komisyon tarafından incelenmesi bekleniyor.
Eski Başkan Donald Trump'ın dört yıllık tek dönem başkanlığı sırasında Anayasa Mahkemesi'ne üç yargıç ataması nedeniyle dokuz yargıçtan oluşan mahkemede 6 muhafazakar, 3 liberal yargıç bulunuyor.
Cumhuriyetçi Partililer, Anayasa Mahkemesi'ndeki yargıç sayısının arttırılması fikrine karşı çıkıyor. Mahkemedeki yargıç sayısını arttırma fikri son olarak 1930'lu yıllarda, Demokrat Partili başkan Franklin Delano Roosevelt tarafından desteklenmişti. Roosevelt, Amerika'yı Büyük Buhran'dan çıkarıp ekonomik refaha kavuşturmak için oluşturduğu politikaların muhafazakar mahkeme tarafından engellemesi sonrasında bu fikre sıcak bakmaya başlamıştı.
Demokrat Parti'nin liberal kanadını temsil eden bir grup Kongre üyesi, geçtiğimiz ay, Anayasa Mahkemesi'ne dört yeni yargıç atanması amacıyla bir yasa tasarısı sundu. Beyaz Saray ve Demokrat Parti'nin önde gelen kıdemli üyeleri bu tasarıya sıcak bakmadı ve komisyonun görevini yerine getirmesinden yana tavır koydu.
ABD Anayasa Mahkemesi'ndeki yargıç sayısı, 1869 yılından bu yana dokuz olarak kaldı. Ancak bu sayıyı değiştirme yetkisi, Kongre'ye ait. Yargıçların görev sürelerine sınırlama getirilmesi içinse büyük olasılıkla Anayasa'da değişiklik yapılması gerekiyor. Ancak kimi hukuk uzmanları, bunun yasal düzenlemeyle yapılması için öneriler sundu.
Liberal aktivistler, Trump'ın dört yıl içinde mahkemeye üç muhafazakar yargıç atayabilmiş olması nedeniyle hala öfkeli. Cumhuriyetçi senatörlerin 2016 yılında eski Başkan Obama'nın Anayasa Mahkemesi'ne aday gösterdiği ve şu anda Adalet Bakanı olan Merrick Garland'la görüşme bile yapmaması ancak muhafazakar yargıç Amy Coney Barrett'i aceleyle, 2020 başkanlık seçimine haftalar kala onaylaması, liberalleri en çok öfkelendiren etken oldu.