Biden'ın Anayasa Mahkemesi Reform Komisyonu Toplandı

Başkan Biden, 9 Nisan'da imzaladığı kararnameyle, Anayasa Mahkemesi'nin kapsamının mevcut dokuz üyeye ilave yeni üyelerle genişletilmesi ya da mahkeme üyesi yargıçların hayat boyu görev yapma ayrıcalığı yerine görev sürelerinin sınırlandırılması gibi olası değişiklikleri ele almak amacıyla bir komisyon kurmuştu.

Komisyonun diğer eşbaşkanı New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Bob Bauer de Obama döneminde Beyaz Saray avukatı olarak görev yapmıştı.

Eski Başkan Barack Obama döneminde ABD Adalet Bakanlığı'nda görev yapan Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Rodriguez, 36 üyelik partilerüstü komisyonun tavsiyelerde bulunmayacağını, bunun yerine belirli reform önerilerinin ”değeri ve yasaya uygunluğunu” değerlendireceğini söyledi.

Komisyonun eşbaşkanlarından Cristina Rodriguez, yarım saatten kısa süren ve sanal ortamda yapılan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Zor bir görevle karşı karşıyayız" dedi.

Başkan Joe Biden'ın ABD Anayasa Mahkemesi'nde yapılacak olası değişiklikleri değerlendirmek amacıyla kurduğu komisyon, ilk toplantısını yaptı. Komisyon, altı ay içinde, Anayasa Mahkemesi'nde görev yapan yargıçların sayısının arttırılması dahil bazı reformlara ilişkin bir rapor hazırlayacak.

Komisyon ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin gücünün kapsamını, Kongre'den geçen yasaları geri çevirme yetkisini, yargıçların bakılacak davaları nasıl seçtiği ve karar aldığını değerlendirecek. Anayasa Mahkemesi'nin giderek daha çok başvurduğu hızlandırılmış karar alma mekanizmasının da komisyon tarafından incelenmesi bekleniyor.

Eski Başkan Donald Trump'ın dört yıllık tek dönem başkanlığı sırasında Anayasa Mahkemesi'ne üç yargıç ataması nedeniyle dokuz yargıçtan oluşan mahkemede 6 muhafazakar, 3 liberal yargıç bulunuyor.

Cumhuriyetçi Partililer, Anayasa Mahkemesi'ndeki yargıç sayısının arttırılması fikrine karşı çıkıyor. Mahkemedeki yargıç sayısını arttırma fikri son olarak 1930'lu yıllarda, Demokrat Partili başkan Franklin Delano Roosevelt tarafından desteklenmişti. Roosevelt, Amerika'yı Büyük Buhran'dan çıkarıp ekonomik refaha kavuşturmak için oluşturduğu politikaların muhafazakar mahkeme tarafından engellemesi sonrasında bu fikre sıcak bakmaya başlamıştı.

Demokrat Parti'nin liberal kanadını temsil eden bir grup Kongre üyesi, geçtiğimiz ay, Anayasa Mahkemesi'ne dört yeni yargıç atanması amacıyla bir yasa tasarısı sundu. Beyaz Saray ve Demokrat Parti'nin önde gelen kıdemli üyeleri bu tasarıya sıcak bakmadı ve komisyonun görevini yerine getirmesinden yana tavır koydu.