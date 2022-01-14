Biden’ın Aşı Şartına Anayasa Mahkemesi Engeli

ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Joe Biden yönetiminin büyük işyerlerinde çalışanların Covid-19 aşısı yaptırmaları ya da her hafta test olmalarının zorunlu tutulması kararına engel getirdi. Mahkeme Covid-19 vakalarının zirve yaptığı dönemde yönetimin sağlık çalışanları için aşı zorunluluğuna ise izin verdi.

Biden yönetimi Covid-19 aşısını bazı kalabalık işyerleri için zorunlu tutarak ABD'de aşı oranlarını arttırmayı ve işyerleri ile hastaneleri daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Mahkeme, iki federal daire tarafından Kasım ayında çıkartılan geçici aşı zorunluluklarıyla ilgili tarafların yasal argümanlarını geçen 7 Ocak’ta dinledikten sonra kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi her iki davada da görüş ayrılığı yaşadı. Mahkeme, daha geniş işyerinde aşı zorunluluğunun kaldırılması kararını 3’e karşı 6 oyla aldı. Altı muhafazakar yargıç engellemeye karşı çıkan üç liberal yargıç karşısında çoğunluğu oluşturdu. Sağlık çalışanlarıyla ilgili davada ise 4’e karşı 5 oyla aşı zorunluluğu uygulamasının devam etmesine karar verildi. İki muhafazakar üye Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts ve Yargıç Brett Kavanaugh, liberal üyelerle birlikte kararı destekledi.

Federal işyeri güvenliği dairesi OSHA, en az 100 çalışanı olan işletmelerin çalışanlarının aşı olmasını aksi halde her hafta Covid-19 testi yaptırmalarını içeren bir talimat yayınlamıştı. Talimattan 80 milyondan fazla çalışan etkileniyordu.

OSHA’nin kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan Ohio eyaleti ve iş grupları oldu. Şirketlerin 10 Ocak’tan itibaren bu kuralı uygulamaya başladıklarını ibraz etmeleri gerekiyordu.

Mahkemenin karar metninde OSHA’nin talimatnamesinin, federal yetkilerin olağan şekilde kullanılmasının dışına çıktığı belirtildi. Talimatın, çok sayıda çalışanın hayatına ve sağlığına önemli bir müdahale olduğu kaydedildi.

Sağlık çalışanlarına aşı kararına destek

Diğer aşı zorunluluğu, yaşlılar, engelliler ve düşük gelirli Amerikalılar için Medicare ve Medicaid devlet sağlık sigortası programlarından para kabul eden hastaneler ve bakım evleri de dahil olmak üzere yaklaşık 76 bin sağlık tesisinin 10 milyon 300 bin kadar çalışanının aşılanmasını gerektiriyordu.

Yargıçlar, Missouri ve Louisiana eyaletlerindeki federal yargıçların 24 eyalette uygulamayı engelleyen kararlarını bozdu ve federal yönetimin uygulamayı neredeyse ülke çapında yürürlüğe koymasına izin verdi. Uygulama, Anayasa Mahkemesi’nde görülen davadan ayrı olarak Teksas'ta ise bir alt mahkeme tarafından engellenmiş durumda.

Sağlık çalışanlarının Şubat ayının sonuna kadar aşı olması gerekiyor.

İki davada da davacılar federal dairelerin Kongre’nin onayını almadan aşı zorunluluğu çıkartarak yetkilerini aştığını savundu.

Biden: ‘‘İş liderlerini aşı şartını uygulamaya çağırıyorum’’

Başkan Joe Biden ise Anayasa Mahkemesi’nin sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu kararını desteklemesinin hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının hayatlarını kurtaracağını bildirdi.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Biden’ın büyük işyerlerinin çalışanları için alınan aşı zorunluluğu kararının mahkeme tarafından desteklenmemesinden duyduğu hayalkırıklığı da dile getirildi.

Biden, işyerlerini, çalışanlar ve müşteriler için güvenli hale getirme kararının bundan böyle eyaletlere bırakıldığını belirtti.

Başkan açıklamasında, ‘‘Mahkeme, yönetimimin bu tedbiri uygulamak için Kongre tarafından kendisine verilen yetkiyi kullanamayacağına karar verdi. Ancak bu karar, Başkan olarak Amerikalılar’ın sağlığını ve ekonomisini korumak için doğru olanı yapmalarını savunmama engel değil. İş liderlerini, Fortune 100 şirketlerinin üçte biri de dahil olmak üzere, halihazırda adım atanlar arasına katılmaya ve çalışanlarını, müşterilerini ve topluluklarını korumak için aşı şartlarını uygulamaya çağırıyorum’’ ifadelerini kullandı.

