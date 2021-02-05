Biden’ın Asker Çekmeme Kararına Almanya’dan Olumlu Tepki

Başkan Joe Biden’ın, eski Başkan Donald Trump döneminde Almanya ile gerilen ilişkileri düzelteceğini ve o dönemde alınan Almanya'daki ABD askerlerinden 12 binini çekme kararını durdurduğunu açıklaması Berlin’de çok olumlu tepkilere neden oldu. Biden, ülkesinin bundan sonra izleyeceği dış politikayla ilgili konuşmasında, askerlerin çekilmesi kararının askıya alındığını, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tüm dünyadaki Amerikan askeri varlığıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacağını, konunun bundan sonra gündeme geleceğini söyledi. Biden’den önce de, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Tod Wolters, Joe Biden yönetiminin planla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması talimatı verdiğini bildirmişti.
Başbakan Angela Merkel adına bir açıklama yapan Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in Biden’in kararını memnuniyetle karşıladığını ve bundan sonraki gelişmeleri yakından takip edeceğini duyurdu. Başbakan Merkel’in ülkedeki Amerikalı askerler konusundaki tavrının bilindiğini söyleyen sözcü, Başbakanın Amerikalı askerlerin varlığını "Avrupa ve transatlantik güvenliğin önemli bir ögesi" olarak gördüğünü anımsattı.
ABD’li askerlerin uzun yıllardır Almanya’da konuşlanmasını iki ülke arasındaki ilişkilerin vazgeçilmez bir parçası olarak tanımlayan Seibert, "ABD’li askerler, 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da kaldılar. Ama artık işgalci bir güç olarak değil, ortak güvenliğimizin bir bölümü olarak burada bulunuyorlar" dedi. Savunma Bakanı Austin'in hazırlayacağı raporun sonuçlarını bekleyeceklerini duyuran Merkel’in sözcüsü, Berlin’in
raporun sonucunu etkilemek için herhangi bir girişimde bulunmayacağını ifade ederek, "Çıkacak karar Amerikan iç politikasıyla bağlantılı olacak" şeklinde devam etti.
"Biden’in kararı bizi rahatlattı”
Biden’in konuşmasını "Tekrar aynı takımdayız" sözleriyle yorumlayan Birlik Partileri CDU/CSU Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, "Trump’ın Almanya’yı cezalandırmayı hedefleyen kararı, ABD’nin güvenliğini sarstığı gibi, transatlantik ilişkilere de zarar vermişti. Bu yüzden Biden’in askerleri çekme kararının askıya alındığını duyurması, doğru yönde atılmış bir adım" dedi. Buna karşılık olarak Almanya’nın NATO'nun savunma bütçesine olan katkısını yüzde 2’ye çıkarmasını öneren Hardt, "Aksi takdirde Washington’da Almanya’ya karşı olumsuz bir tablo oluşmasına çabalayan Trumpcılar’ın tuzağına düşülmüş olunur" şeklinde görüş belirtti.
Hıristiyan Demokrat CDU’nun Meclis Grubu dış politika sözcüsü Johann Wadephul, "Biden, müttefiklerinin ortak güvenliğini hedefleyen bir adım attı. Oluşan yeni durumu değerlendirip, Almanya'da konuşlu ABD askerlerinin hepsinin kalmasını sağlamalıyız. Ancak bunu sadece sözle ifade etmek yetmez. Biz de sorumluluklarımızı somut olarak yaşama geçirmek zorundayız" diyerek, Berlin’in NATO Sözleşmesi’ne göre üye ülkelerin Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMG) yüzde 2’si oranında ödeme yapması gerektiğini hatırlattı. Trump’ın planında, Rheinland-Pfalz eyaletinde konuşlanan Amerikan askerlerinin Spangdahlem ve Almanya’da "küçük Amerika" olarak bilinen Ramstein üslerini terk etmeleri öngörülüyordu. Eyaletin başbakanı sosyal demokrat SPD’den Malu Dreyer, "Biden’in kararı bizi rahatlattı. İleriye yönelik planlarımızı yapabileceğiz. Bu sadece güvenlik açısından değil, üslerde çalışan binlerce insan için de çok iyi bir haber" değerlendirmesini yaptı.
Polonya’dan da olumlu tepki
Bu arada Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Biden’in kararını doğru bulduğunu söyleyerek, "Avrupa’nın güvenliği için iyi haber" olarak tanımlandı. Ülkesinin eski Başkan Trump döneminde de Almanya’daki Amerikan askerlerin Polonya’ya kaydırılmasını istemediğini, sadece NATO kapsamında ülkede olan ABD’li askeri birliklerinin sayısının artırılmasını gündeme getirdiğini belirten Blaszczak, ortak hedefin NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesi olduğunu ifade etti. Polonya’daki 4 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor. İki ülke arasında geçen yıl Ağustos ayında imzalanan savunma işbirliği anlaşması ABD’nin Polonya’ya takviye asker konuşlandırmasını öngörüyor.
ABD, geçen yıl Haziran ayında yaklaşık 12 bin Amerikan askeri personelini Almanya'dan çekeceğini açıklamıştı. Almanya'daki birliklerde görev yapan personel sayısının 36 binden 24 bine düşürülmesini öngören plan çerçevesinde yaklaşık 5 bin 600 personelin, aralarında Polonya'nın da bulunduğu diğer NATO ülkelerinde konuşlandırılması öngörülüyordu. 6 bin 400 askeri personelin ise ABD'ye dönmesi hedefleniyordu. Berlin'in NATO'nun savunma bütçesine yeterince katkı sağlamadığı yönündeki eleştirilerini sıklıkla dile getiren, ayrıca Almanya’nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinde Rusya ile ortaklığını hedef alan eski Başkan Trump'ın bu adımı hem ABD içinde hem de Almanya'da tartışmalara neden olmuştu.