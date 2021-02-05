Biden’ın Asker Çekmeme Kararına Almanya’dan Olumlu Tepki

Başkan Joe Biden’ın, eski Başkan Donald Trump döneminde Almanya ile gerilen ilişkileri düzelteceğini ve o dönemde alınan Almanya'daki ABD askerlerinden 12 binini çekme kararını durdurduğunu açıklaması Berlin’de çok olumlu tepkilere neden oldu. Biden, ülkesinin bundan sonra izleyeceği dış politikayla ilgili konuşmasında, askerlerin çekilmesi kararının askıya alındığını, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tüm dünyadaki Amerikan askeri varlığıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacağını, konunun bundan sonra gündeme geleceğini söyledi. Biden’den önce de, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Tod Wolters, Joe Biden yönetiminin planla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması talimatı verdiğini bildirmişti. Başbakan Angela Merkel adına bir açıklama yapan Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in Biden’in kararını memnuniyetle karşıladığını ve bundan sonraki gelişmeleri yakından takip edeceğini duyurdu. Başbakan Merkel’in ülkedeki Amerikalı askerler konusundaki tavrının bilindiğini söyleyen sözcü, Başbakanın Amerikalı askerlerin varlığını "Avrupa ve transatlantik güvenliğin önemli bir ögesi" olarak gördüğünü anımsattı.

ABD’li askerlerin uzun yıllardır Almanya’da konuşlanmasını iki ülke arasındaki ilişkilerin vazgeçilmez bir parçası olarak tanımlayan Seibert, "ABD’li askerler, 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da kaldılar. Ama artık işgalci bir güç olarak değil, ortak güvenliğimizin bir bölümü olarak burada bulunuyorlar" dedi. Savunma Bakanı Austin'in hazırlayacağı raporun sonuçlarını bekleyeceklerini duyuran Merkel’in sözcüsü, Berlin’in raporun sonucunu etkilemek için herhangi bir girişimde bulunmayacağını ifade ederek, "Çıkacak karar Amerikan iç politikasıyla bağlantılı olacak" şeklinde devam etti. "Biden’in kararı bizi rahatlattı” Biden’in konuşmasını "Tekrar aynı takımdayız" sözleriyle yorumlayan Birlik Partileri CDU/CSU Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, "Trump’ın Almanya’yı cezalandırmayı hedefleyen kararı, ABD’nin güvenliğini sarstığı gibi, transatlantik ilişkilere de zarar vermişti. Bu yüzden Biden’in askerleri çekme kararının askıya alındığını duyurması, doğru yönde atılmış bir adım" dedi. Buna karşılık olarak Almanya’nın NATO'nun savunma bütçesine olan katkısını yüzde 2’ye çıkarmasını öneren Hardt, "Aksi takdirde Washington’da Almanya’ya karşı olumsuz bir tablo oluşmasına çabalayan Trumpcılar’ın tuzağına düşülmüş olunur" şeklinde görüş belirtti.