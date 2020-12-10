Biden'ın Bakan Adayı Demokratlar'ı Zor Durumda Bırakabilir

ABD'nin yeni seçilen başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiği emekli General Lloyd Austin, Senato'daki bazı Demokrat Partililer'i zor durumda bırakabilecek bir isim. Demokrat Partili bazı senatörler, geçmişte, emekli generallerin Savunma Bakanı olmasına karşı çıkmıştı. Ancak bu Demokratlar, şimdiyse, Pentagon'un başına geçecek ilk siyah Amerikalı'nın önünü kesen Kongre üyeleri olarak algılanmak istemiyor. ABD Kongresi, emekli generallerin Savunma Bakanı olmasını engelleyen yasada muafiyet uygulamasına giderek 2017 yılında Başkan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiği emekli General Jim Mattis'e onay vermişti. Ancak o dönemde bu yasa muafiyetine karşı çıkan bazı Demokrat Partililer, şimdi emekli General Lloyd Austin'i onaylamak için tutum değişikliğine gitmek zorunda kalabilir. ABD ordusunda 41 yıl görev yapan Austin, 2016 yılında emekli olmuştu. Bu Demokrat Partililer'in geçmişte sergiledikleri tavra sadık kalmaları, tam göreve başlamak üzere olan Demokrat bir başkana meydan okumaları anlamına gelir. Biden, Senato'nun Jim Mattis'e uyguladığı ayrıcalığı Lloyd Austin'e de uygulamasını umduğunu söyledi.

Biden, The Atlantic için kaleme aldığı yazıda, ”Ülkemizin karşı karşıya olduğu büyük ve acil tehdit ve zorluklar göz önünde bulundurulduğunda Austin'in derhal onay alması gerekiyor” ifadesini kullandı. Austin, onay aldığı takdirde ABD Savunma Bakanlığı'nın başına gelen ilk siyah Amerikalı olacak. Austin'in bu özelliği, Amerika'da ırksal gerginliklerin olağanüstü boyutlara ulaştığı bu dönemde tarihi bir anlam taşıyor. Biden, Austin'i aday göstermeden önce kabinesinin bazı kilit pozisyonlarında yeterli çeşitliliği sağlayamadığı yönünde eleştiriler alıyor ve baskıya maruz kalıyordu. Kongre, Jim Mattis'ten önce bu muafiyeti sadece George Marshall için, 1950 yılında uygulamıştı. Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun kıdemli üyesi Demokrat Partili Rhode Island Senatörü Jack Reed, Mattis'in onay aldığı dönemde, ”Bu yasada muafiyet uygulanması, nesilde bir kereden fazla başvurulmaması gereken bir durumdur. Bu nedenle gelecekteki adaylar için muafiyet uygulamasını desteklemeyeceğim” demişti.

Senatör Reed, şimdiyse Austin'e de muafiyet tanınmasına açık olduğunun sinyallerini verdi ve ”Dürüst olmak gerekirse aday gösterilen kişiye kendini ifade etme fırsatı tanınması gerektiğini hissediyorum” dedi. Demokrat Partili Illinois Senatörü Dick Durbin de Jim Mattis'e muafiyet uygulanmasına karşı çıkmıştı. Ancak Durbin, bu sefer, ”Performansından o kadar etkilendim ki, kendisiyle tanıştıktan sonra Austin'u muafiyet sağlanmayı düşünebilirim” dedi. Amerika'da ordunun sivillerin kontrolu altında olması geleneğinin temeli, hizmet verdiği hükümeti devirecek güçteki büyük ordulara yönelik temkinli tutumdan kaynaklanıyor. Bu nedenle başkan, sivil başkomutan olarak görev yapıyor. Kısa süre önce emekli olan bir subayın savunma bakanı olarak görev yapmasının yasaklanmasının ardında da yine aynı gerekçe yatıyor. 2017 yılında Mattis'in bu uygulamadan muaf tutulmasını destekleyen bazı Demokrat Partililer’in bu tutumu, Mattis'i Trump'ın fevri mizacı ve ulusal güvenlik konusundaki deneyimsizliğini dengeleyecek bir unsur olarak kabul etmesinden kaynaklanıyordu.

Muhalifleri, 2018 yılında Trump'ın uyguladığı politikaları protesto ederek Savunma Bakanlığı'ndan istifa eden Mattis'in geniş kapsamlı sivil perspektif pahasına etrafını subaylarla donattığını söylüyor. Demokrat Partili Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, Austin'in adaylığı tarihi önem taşımasına rağmen muafiyet lehine oy kullanmayacağını, aksi yöndeki tutumun, ”siyasetten uzak bir ordunun sivillerin kontrolu altında olması gerektiği şeklindeki temel ilkeyle ters düşülmesi” anlamına geleceğini kaydetti. Senatör Blumenthal, Salı günkü açıklamasında, ”Bu ilke, demokrasimiz için hayati önem taşıyor. Ne yazık ki bu durumda da bu ilkeden şaşmamak gerekiyor” dedi. Demokrat Partili Virginia Senatörü Tim Kaine ise henüz bir karar vermediğini, ”Sadece dört yıl içinde Ulusal Güvenlik Yasası'nda iki kez muafiyet uygulamanın etkilerini titizlikle değerlendirmesi gerektiğini” belirtti. Demokrat Partili Hawaii Senatörü Brian Schatz ise bir adım daha ileri giderek ”Bu bir eğilim haline gelmeye başladı ve bu durum hoşuma gitmiyor” şeklinde konuştu.