Biden’ın Bütçe Önerisine Eleştiri

Başkan Joe Biden Kongre’ye ilk federal bütçe önerisini sundu. 1.5 trilyon dolarlık bütçe önerisinde iklim değişikliğinden silah şiddetiyle mücadeleye kadar birçok unsur yer alıyor. Bütçe önerisi savunmaya yeterli oranda pay ayırmadığı gerekçe gösterilerek Cumhuriyetçiler tarafından eleştiriliyor.

Söz konusu bütçe önerisinde düşük gelirli bölgelerdeki okullar için 20 milyar dolar, kanser odaklı bir araştırma merkezinin açılması için 6.5 milyar dolar, iklim değişikliğiyle mücadele için 14.5 milyar dolar ayrılıyor.

Bütçede 700 milyar dolarlık savunma bütçesi için sadece yüzde 1.6’lık bir artış öneriliyor. İç Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesinde ise nerdeyse artış yer almıyor.

Senato’daki Cumnhuriyetçiler savunma bütçesinde az orandaki artışı eleştirdiler. Azınlık Lideri Mitch McConnell, Oklahoma’dan Jim Inhofe, Marco Rubio ve Lindsey Graham eleştiri getiren bazı isimlerdendi.

Senatörler yazılı açıklamalarında, “Konuşmak ucuz ama ülkemizi savunmak değil. Amerika’yı güçlü kılmak için iç ve savunma harcamalarını dengelemeliyiz” dediler.