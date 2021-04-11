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Biden’ın Bütçe Önerisine Eleştiri

11.04.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden Kongre’ye ilk federal bütçe önerisini sundu. 1.5 trilyon dolarlık bütçe önerisinde iklim değişikliğinden silah şiddetiyle mücadeleye kadar birçok unsur yer alıyor. Bütçe önerisi savunmaya yeterli oranda pay ayırmadığı gerekçe gösterilerek Cumhuriyetçiler tarafından eleştiriliyor

Biden’ın Bütçe Önerisine Eleştiri

Başkan Joe Biden Kongre’ye ilk federal bütçe önerisini sundu. 1.5 trilyon dolarlık bütçe önerisinde iklim değişikliğinden silah şiddetiyle mücadeleye kadar birçok unsur yer alıyor. Bütçe önerisi savunmaya yeterli oranda pay ayırmadığı gerekçe gösterilerek Cumhuriyetçiler tarafından eleştiriliyor.

Söz konusu bütçe önerisinde düşük gelirli bölgelerdeki okullar için 20 milyar dolar, kanser odaklı bir araştırma merkezinin açılması için 6.5 milyar dolar, iklim değişikliğiyle mücadele için 14.5 milyar dolar ayrılıyor.

Bütçede 700 milyar dolarlık savunma bütçesi için sadece yüzde 1.6’lık bir artış öneriliyor. İç Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesinde ise nerdeyse artış yer almıyor.

Senato’daki Cumnhuriyetçiler savunma bütçesinde az orandaki artışı eleştirdiler. Azınlık Lideri Mitch McConnell, Oklahoma’dan Jim Inhofe, Marco Rubio ve Lindsey Graham eleştiri getiren bazı isimlerdendi.

Senatörler yazılı açıklamalarında, “Konuşmak ucuz ama ülkemizi savunmak değil. Amerika’yı güçlü kılmak için iç ve savunma harcamalarını dengelemeliyiz” dediler.

Biden, eğitim bütçesinin yüzde 40.8 arttırarak 102.8 milyar dolara çıkartmak istiyor.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi için yüzde 23.1’lik artış isteniyor. Bakanlığın bütçesinin 133.7 milyar dolara yükselmesi muhtemel. CDC’nin bütçesi için de bütçede artış yer alıyor.

Konut ve kentsel gelişimin de yüzde 15.1’lik artışla 68.7 milyar dolara çıkartılması amaçlanıyor. Yönetim ayrıca silah şiddetini salgın olarak niteliyor ve insan hakları uygulamalarına daha fazla bütçe ayrılmasını istiyor.

Biden’ın planında güney sınırına sığınmacı akınıyla mücadele de var. Bu çerevede Orta Amerika ülkelerine 861 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor.

Mülteci hizmetleri için ek 345 milyon dolar planlanıyor. Mülteci davaları iiçin yeni 100 hakimin atanması ve ekiplerin desteklenmesi için de 891 milyon dolar ayrılıyor. Planda sınıra duvar inşa edilmesi öngörülmüyor.

Başkan’ın planın Kongre’den geçmesi uzun bir süreç. Kongre’nin 30 Eylül’e kadar süresi var ve Cumhuriyetçiler’in bütçe önerisinde değişiklikler istemesi bekleniyor.

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