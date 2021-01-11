HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden’ın CIA Başkanlığına Adayı William Burns

Biden’ın CIA Başkanlığına Adayı William Burns

11.01.2021 18:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden’ın CIA Başkanlığına Adayı William Burns

Rusya ve Ürdün’ün eski ABD büyükelçisi olan 64 yaşındaki Burns, Dışişleri Bakanlığı'nda hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde 33 yıllık bir kariyere sahip

20 Ocak günü başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başkanlığına kıdemli diplomat William Burns'ü seçtiğini açıkladı.

Rusya ve Ürdün’ün eski ABD büyükelçisi olan 64 yaşındaki Burns, Dışişleri Bakanlığı'nda hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde 33 yıllık bir kariyere sahip. Burns, emekli olmadan önce, dışişleri bakan yardımcılığına kadar yükseldi, emekli olduktan sonra da Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın başkanlığı görevini üstlendi.

Donald Trump'ın 2017'de göreve gelmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan kargaşanın ortasında Burns, geçen yıla kadar sessiz kaldı. Ancak daha sonra Foreign Affairs dergisi ve başka yayınlara Trump yönetiminin politikaları hakkında son derece eleştirel yazılar kaleme almaya başladı. Burns, Biden'ın da yakın olduğu bir tutum olan Bakanlığı yeniden inşa etmenin ve yeniden yapılandırmanın sadık bir savunucusuydu.

Biden bugün yaptığı açıklamada, "Bill Burns, dünya sahnesinde halkımızı, ülkemizi güvende ve emniyette tutan onlarca yıllık deneyime sahip örnek bir diplomat. İstihbaratın apolitik olması gerektiğine ve ulusumuza hizmet eden kendini adamış istihbarat çalışanlarının minnettarlığımızı ve saygımızı hak ettiklerine dair derin inancımı paylaşıyor. Büyükelçi Burns, tehditleri kıyılarımıza ulaşmadan önce önlemek ve bunlara karşı koymak için ihtiyacımız olan bilgi, muhakeme ve bakış açısını getirecek. Amerikan halkı, Burns bir sonraki CIA Başkanı olacağından rahat uyuyacak" dedi.

Burns'ün Biden'ın dışişleri bakanı adayı olduğu söyleniyordu. Ancak Biden bu göreve Burns yerine Anthony Blinken'ı seçti.

Senato tarafından onaylanırsa Burns, Gina Haspel'ın yerini alacak. Haspel, ilk kadın başkan olarak, Trump yönetiminin çatısı altında CIA’e liderlik etti. Trump, özellikle 2016’da Rusya’nın kendi kampanyasına yardım etmek için seçimlere müdahale ettiği yönünde ABD istihbarat teşkilatlarından gelen değerlendirmeleri sık sık kötülemişti.

Başkan, Twitter mesajlarında İngilizce’de zeka anlamına da gelen istihbarat kelimesinin etrafına tırnak işaretleri koydu ve bu terime katılmadığını ima etti. Trump bu alanda çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayanlar dahil kendisine sadık isimleri istihbarat alanında önemli makamlara yerleştirmek için deneyimli çalışanları kovdu.

Burns, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD istihbarat topluluğundan üç Başkanlık Üstün Hizmet Ödülü ve diğer en yüksek hizmet ödülleri aldı. William Burns’ün Oxford Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında doktora derecesi var.

İran nükleer anlaşmasının mimarlarındandı

Philadelphia'daki La Salle Üniversitesi’ni bitiren ve Oxford Üniversitesi'nden yüksek derecelerle mezun olan Burns, 1982'de Dışişleri Bakanlığı’na katıldı ve 2005'te Rusya Büyükelçisi olarak atanmadan önce, eski Dışişleri Bakanı William Christopher ve Madeleine Albright’ın baş danışmanı olarak görev yaptı. Burns, Dışişleri Bakanlığı'nın politika planlama bürosunun da başındaydı.

Obama döneminde dışişleri bakan yardımcısı olarak görev yapan Burns, 2015 İran nükleer anlaşmasına giden sürecin mimarlarından ve müzakerelerde ABD’yi temsil eden isimlerden biriydi.

Obama döneminde Türkiye ile de yakın çalışan Burns, Arapça, Rusça ve Fransızca da konuşuyor.

Burns, emekli olmadan önce William Christopher, Madeleine Albright, Colin Powell, Condoleezza Rice, Hillary Clinton ve John Kerry'nin yakın danışmanı ve sırdaşıydı.

2019’da yayımlanan "Arka Kanal, Amerikan Diplomasisine Dair Bir Hatırat" adlı kitabında Burns, Amerikan diplomasisinin yeniden canlandırılması çağrısında bulunurken, bu alandaki anılarını da anlatıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a istifa çağrısıEski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a istifa çağrısı
Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?

Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?

Adnan Oktar davasında karar açıklandı!

Adnan Oktar davasında karar açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklamalar

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi

İsrail Batı Şeria’da yasa dışı 850 konut daha inşa edecek

İsrail Batı Şeria’da yasa dışı 850 konut daha inşa edecek

Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a istifa çağrısı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a istifa çağrısı

Tayland Kralı Vajiralongkorn süpürgeyle cezaevini süpürdü

Kral, süpürgeyle cezaevini süpürdü!

Kazakistan'da sürücü otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Sürücü otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

İspanya'da kar fırtınası: 600 yol ulaşıma kapandı

İspanya'da kar fırtınası: 600 yol ulaşıma kapandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.