Biden’ın CIA Başkanlığına Adayı William Burns

20 Ocak günü başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başkanlığına kıdemli diplomat William Burns'ü seçtiğini açıkladı.

Rusya ve Ürdün’ün eski ABD büyükelçisi olan 64 yaşındaki Burns, Dışişleri Bakanlığı'nda hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde 33 yıllık bir kariyere sahip. Burns, emekli olmadan önce, dışişleri bakan yardımcılığına kadar yükseldi, emekli olduktan sonra da Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın başkanlığı görevini üstlendi.

Donald Trump'ın 2017'de göreve gelmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan kargaşanın ortasında Burns, geçen yıla kadar sessiz kaldı. Ancak daha sonra Foreign Affairs dergisi ve başka yayınlara Trump yönetiminin politikaları hakkında son derece eleştirel yazılar kaleme almaya başladı. Burns, Biden'ın da yakın olduğu bir tutum olan Bakanlığı yeniden inşa etmenin ve yeniden yapılandırmanın sadık bir savunucusuydu.

Biden bugün yaptığı açıklamada, "Bill Burns, dünya sahnesinde halkımızı, ülkemizi güvende ve emniyette tutan onlarca yıllık deneyime sahip örnek bir diplomat. İstihbaratın apolitik olması gerektiğine ve ulusumuza hizmet eden kendini adamış istihbarat çalışanlarının minnettarlığımızı ve saygımızı hak ettiklerine dair derin inancımı paylaşıyor. Büyükelçi Burns, tehditleri kıyılarımıza ulaşmadan önce önlemek ve bunlara karşı koymak için ihtiyacımız olan bilgi, muhakeme ve bakış açısını getirecek. Amerikan halkı, Burns bir sonraki CIA Başkanı olacağından rahat uyuyacak" dedi.