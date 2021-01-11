Biden’ın CIA Başkanlığına Adayı William Burns

20 Ocak günü başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başkanlığına kıdemli diplomat William Burns'ü seçtiğini açıkladı.
Rusya ve Ürdün’ün eski ABD büyükelçisi olan 64 yaşındaki Burns, Dışişleri Bakanlığı'nda hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde 33 yıllık bir kariyere sahip. Burns, emekli olmadan önce, dışişleri bakan yardımcılığına kadar yükseldi, emekli olduktan sonra da Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın başkanlığı görevini üstlendi.
Donald Trump'ın 2017'de göreve gelmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan kargaşanın ortasında Burns, geçen yıla kadar sessiz kaldı. Ancak daha sonra Foreign Affairs dergisi ve başka yayınlara Trump yönetiminin politikaları hakkında son derece eleştirel yazılar kaleme almaya başladı. Burns, Biden'ın da yakın olduğu bir tutum olan Bakanlığı yeniden inşa etmenin ve yeniden yapılandırmanın sadık bir savunucusuydu.
Biden bugün yaptığı açıklamada, "Bill Burns, dünya sahnesinde halkımızı, ülkemizi güvende ve emniyette tutan onlarca yıllık deneyime sahip örnek bir diplomat. İstihbaratın apolitik olması gerektiğine ve ulusumuza hizmet eden kendini adamış istihbarat çalışanlarının minnettarlığımızı ve saygımızı hak ettiklerine dair derin inancımı paylaşıyor. Büyükelçi Burns, tehditleri kıyılarımıza ulaşmadan önce önlemek ve bunlara karşı koymak için ihtiyacımız olan bilgi, muhakeme ve bakış açısını getirecek. Amerikan halkı, Burns bir sonraki CIA Başkanı olacağından rahat uyuyacak" dedi.
Burns'ün Biden'ın dışişleri bakanı adayı olduğu söyleniyordu. Ancak Biden bu göreve Burns yerine Anthony Blinken'ı seçti.
Senato tarafından onaylanırsa Burns, Gina Haspel'ın yerini alacak. Haspel, ilk kadın başkan olarak, Trump yönetiminin çatısı altında CIA’e liderlik etti. Trump, özellikle 2016’da Rusya’nın kendi kampanyasına yardım etmek için seçimlere müdahale ettiği yönünde ABD istihbarat teşkilatlarından gelen değerlendirmeleri sık sık kötülemişti.
Başkan, Twitter mesajlarında İngilizce’de zeka anlamına da gelen istihbarat kelimesinin etrafına tırnak işaretleri koydu ve bu terime katılmadığını ima etti. Trump bu alanda çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayanlar dahil kendisine sadık isimleri istihbarat alanında önemli makamlara yerleştirmek için deneyimli çalışanları kovdu.
Burns, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD istihbarat topluluğundan üç Başkanlık Üstün Hizmet Ödülü ve diğer en yüksek hizmet ödülleri aldı. William Burns’ün Oxford Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında doktora derecesi var.
İran nükleer anlaşmasının mimarlarındandı
Philadelphia'daki La Salle Üniversitesi’ni bitiren ve Oxford Üniversitesi'nden yüksek derecelerle mezun olan Burns, 1982'de Dışişleri Bakanlığı’na katıldı ve 2005'te Rusya Büyükelçisi olarak atanmadan önce, eski Dışişleri Bakanı William Christopher ve Madeleine Albright’ın baş danışmanı olarak görev yaptı. Burns, Dışişleri Bakanlığı'nın politika planlama bürosunun da başındaydı.
Obama döneminde dışişleri bakan yardımcısı olarak görev yapan Burns, 2015 İran nükleer anlaşmasına giden sürecin mimarlarından ve müzakerelerde ABD’yi temsil eden isimlerden biriydi.
Obama döneminde Türkiye ile de yakın çalışan Burns, Arapça, Rusça ve Fransızca da konuşuyor.
Burns, emekli olmadan önce William Christopher, Madeleine Albright, Colin Powell, Condoleezza Rice, Hillary Clinton ve John Kerry'nin yakın danışmanı ve sırdaşıydı.
2019’da yayımlanan "Arka Kanal, Amerikan Diplomasisine Dair Bir Hatırat" adlı kitabında Burns, Amerikan diplomasisinin yeniden canlandırılması çağrısında bulunurken, bu alandaki anılarını da anlatıyordu.