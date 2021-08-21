Biden’ın Çin Büyükelçisi Adayı Nicholas Burns

Beyaz Saray, kıdemli diplomat Nicholas Burns'ün Başkan Joe Biden tarafından ABD'nin Çin büyükelçiliği görevine aday gösterildiğini açıkladı. Adaylık, yönetimin iki küresel rakip arasında giderek daha kırılgan hale gelen ilişkilerde, büyükelçinin daha merkezi bir rol oynamasını istediği anlamına gelebilir.

2005 ve 2008 yılları arasında dışişleri bakanı müsteşarı olarak görev yapmış emekli bir diplomat olan Burns'ün seçimi, son on yılda tecrübeli diplomatlar yerine eski politikacılar tarafından doldurulan Pekin büyükelçiliği rolünde önemli bir değişime işaret ediyor.

Burns, Senato tarafından onaylanırsa, ilişkilerin yıllardır en fazla gerilediği dönemde Çin'e gidecek ve eski Başkan Donald Trump'ın Çin Büyükelçisi Terry Branstad'ın istifası sonrası geçen Ekim ayından bu yana boş kalan koltuğa oturacak.

Dünyanın en güçlü ekonomileri olan ABD ve Çin, ticaret, teknoloji, ABD'nin Tayvan'a silah satışı ve tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Pekin’in askeri faaliyetleri gibi konularda anlaşmazlık yaşıyor ve iki ülke birbirini kasıtlı olarak kışkırtıcı davranışlarda bulunmakla suçluyor.

Burns bir Çin siyaseti uzmanı olarak görülmese de, önceki dört ABD büyükelçisinin de uzman olmadığı hatırlatılıyor.

Ancak Burns, Biden’ın seçim kampanyasında danışman olarak görev yaptı ve yıllar boyunca Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dahil olmak üzere ABD Başkanı’nın en güvendiği danışmanlarından bazılarıyla yakın işbirliği içinde çalıştı.

Eski Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush, Burns’e Dışişleri Bakanlığı'nın üçüncü sırasında yer alan siyasi işlerden sorumlu müsteşarlık görevini vermişti.

Burns ayrıca Bill Clinton’ın başkanlığı döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüydü.

