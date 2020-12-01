Biden'ın ekonomi ekibi açıklandı: Kadın ve azınlıkların ağırlıkta olduğu listede kimler var, neler bekleniyor?

Yellen, adaylığının kesinleşmesinin ardından Twitter üzerinden attığı mesajda, "Ülke olarak bu dönemde çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Yeniden ayağa kalkmak için her bireyin kendi potansiyeline ulaşabileceğine inandığı ve çocukları için daha fazlasını hayal etmesini mümkün gördüğü Amerikan rüyasını yeniden kurmamız gerekiyor" dedi.

Senato Finans Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı Chuck Grassley de Yellen'ın onay oturumları sırasında komiteden "olumlu bir görüş almasını" beklediğini söyledi.

Yellen'ın göreve başlayabilmesi için diğer kabine üyeleri gibi Senato'dan onay alması gerekiyor. Senato'nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, 5 Ocak'ta Georgia eyaletinde yapılacak olan Senato seçimlerinin ardından yeni kabine üyelerinin onay sürecinin başlatılacağını söyledi.

Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamada, ekonomi yönetiminin teslim edileceği isimlerin "Amerika'nın mevcut ekonomik darboğazdan çıkarılmasına ve daha iyi bir gelecek kurulmasına" yardımcı olacağı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde da Biden'ın Yellen tercihini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Lagarde, "Zekası, azmi ve sakin yaklaşımı, Janet'ı her alanda kadınlar için çığır açan bir isim haline getiriyor" yorumunu yaptı.

Ekonomide de kadın ve azınlıklar ağırlıkta

Biden, kampanya döneminde çalışma ekibini mümkün olduğu kadar farklı kesimlerden gelen isimlerden oluşturma vaadi vermişti. Geçtiğimiz günlerde tamamı kadınlardan oluşan basınla ilişkiler ekibi açıklanmıştı.

Biden'ın ekonomi yönetimi konusunda da benzer bir tutum takındığı görülüyor. Ekonomi yönetimi için açıklanan diğer isimlerde de kadın ve azınlık gruplara mensup isimler dikkat çekiyor.

Biden'ın geçiş ekibi, ekonomi yönetiminin "bazı tarihi nitelikte öncü isimlerden" oluşacağını söyledi.

Açıklamada, Hazine Bakan yardımcılığı görevine Obama yönetiminde de yer almış olan Wally Adeyemo ve Ekonomik Danışmanlar Konseyi başkanlığına da ekonomist Cecilia Rouse'un getirileceği açıklandı.

Her iki ismin de atama onayı alması halinde, bu rollere getirilen ilk Afrika kökenli Amerikalılar olacak.