Biden’ın Ekonomi Planına Destek

Amerikalılar’ın çoğu varlıklı kesimin ödediği vergilerin ve asgari ücretin arttırılması gibi ülke zenginliklerinin önemli ölçüde yeniden dağıtılması için Başkan Biden tarafından önerilen planı destekliyor.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre Cumhuriyetçi seçmen Ronald Reagan’dan bu yana parti liderlerinin benimsediği, zenginlere vergi indirimi gibi tavizlerin ekonomiyi canlandırarak toplumun her düzeyine yarar sağlayacağı teorisi konusunda farklı görüşlere sahip.

Biden, Çarşamba günü Kongre’ye hitaben yaptığı konuşmada bu teoriyi eleştirdi ve bunun hiç işe yaramayan bir fikir olduğunu söyledi. Reuters/Ipsos’un anketi ise Biden’ın konuşmasından sonra yapıldı.

Vergi indirimleri ve kurumsal şirketlerle zenginlere sağlanan diğer ekonomik avantajların herkesin yararına olacağı şeklindeki teori, Reagan’ın 1980’li yıllarda ekonomi stratejisinin merkezine koymasının ardından ateşli tartışmalara neden olmuştu.

London School of Economics tarafından 2020 yılında yapılan bir çalışma 18 ülkeden 50 yıl boyunca toplanan verileri incelemiş, bu tür vergi indirimlerinin gelir eşitsizliğini tetiklediği ve işsizlikle ekonomik büyümeye çok az katkı sağladığı sonucuna varmıştı.