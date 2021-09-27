Biden’ın Ekonomi Planları Bu Hafta Kongre Gündeminde

ABD Kongresi'nin Demokrat Partili liderleri, hükümetin kapanmasını önlemek ve 3,5 trilyon dolarlık vergi ve harcama paketinin geçirilmesi için gereken oyları garanti altına almak için, tasarının kapsamını daraltmaya çalışıyor.

Başkan Joe Biden'ın imzasını taşıyan en önemli yasa ve hükümetin önceliklerindeki en büyük yeniden yapılandırma özelliğini taşıyan tasarının geçirilmesi için Demokrat Parti'nin tek cephede birleşmesi gerekiyor. Aksi takdirde Biden'ın iç politika öncelikleri çöküş tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir ve bunun siyasi etkileri, yıkıcı olabilir. Beyaz Saray'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Başkan Biden'ın atılacak olası adımları ele almak üzere hafta sonunda bazı Kongre üyeleriyle bizzat görüştüğünü söyledi.

1 trilyon dolarlık partilerüstü altyapı paketi üzerinde Pazartesi günü yapılması planlanan oylama, müzakerelerin sürmesi nedeniyle Perşembe gününe ertelendi. Senato ise hükümetin fonlanmaya devam etmesini sağlamak için Pazartesi günü bir usul oylaması yapacak. ABD hükümetinin temerrüde düşmesinin engellenmesi için mali yılın sona ereceği Perşembe gününden önce borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda anlaşmaya varılması gerekiyor. Ancak bu tasarının Cumhuriyetçi Partili senatörlerin engeline takılması ve haftanın ilerleyen günlerinden yeniden oylama yapılması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pazar günü ABC televizyonunda yayınlanan This Week programında, "Şu kadarını söyleyeyim, olaylı bir hafta olacak" dedi.

Biden, Pelosi ve Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer, kapsamlı harcama paketinin 3,5 trilyon dolarlık maliyetini ve bu maliyetin karşılanması için şirketlerin ve zenginlerin daha yüksek oranla vergilendirilmesini reddeden kilit senatörlerin ve birkaç Temsilciler Meclisi üyesinin oylarını kazanmak için, paket içeriğinde bazı değişiklikler yapıyor.

İki paket birbiriyle bağlantılı

1 trilyon dolarlık altyapı paketi üzerinde yapılması beklenen oylamanın Perşembe gününe ertelenmesi üzerine perde arkasında yürütülen görüşmeler kızıştı. 1 trilyon dolar tutarındaki altyapı paketiyle 3,5 trilyon dolarlık harcama paketi, birbiriyle bağlantılı iki tasarı. Bu nedenle Demokrat Parti içindeki merkezi kanatla ilerici kanat, hangi pakete öncelik verilmesi konusunda zıtlaşıyor. Pelosi, Pazar gecesi geç saatlerde Kongre üyelerine yazdığı mektupta, altyapı oylamasının Perşembe günü yapılacağını bildirdi.

Altyapı paketi üzerinde oylama yapılmasını garantilemek için bir grup Temsilciler Meclisi üyesini etrafında toplayan Demokrat Parti New Jersey temsilcisi Josh Gottheimer, Pazar günü yaptığı açıklamada, oylama sürecindeki az bir gecikmenin kendisini rahatsız etmeyeceğini söyledi. Gottheimer, bu hafta her iki tasarının da çözüme kavuşturulması konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Şimdiyse esas zorluğun Demokratlar'ın Biden'ın 3,5 trilyon dolarlık harcama paketi için oy toplama baskısını üzerinde hissettiği Senato'da yaşanması bekleniyor. Bu paket, genç ve yaşlı Amerikalılar için mevcut sağlık, eğitim ve çocuk bakımı programlarının kapsamlarının genişletilmesini, iklim değişikliğini kontrol altına almak için federal hükümetin atacağı yeni adımları içeriyor.

Cumhuriyetçi senatörlerin tamamı, Biden'ın yılda 5 milyon dolardan fazla geliri olan şirketler için kurumlar vergisini yüzde 21'den yüzde 26,5'e; yılda brüt 400 bin dolardan fazla kazanan bireylerle 450 bin dolar kazanan çiftlerin tabi oldukları gelir vergisi oranını yüzde 37'den yüzde 39,6'ye çıkararak fonlamayı planladığı tasarısına karşı çıkıyor.

Demokratlar arasında görüş ayrılığı

Ilımlı iki Demokrat Partili Senatör, Batı Virginia'dan Joe Manchin ve Arizona'dan Kyrsten Sinema da Cumhuriyetçi Partili senatörlere katılarak bu kadar yüksek maliyetli bir paketi kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Pelosi, ABC televizyonunda katıldığı programda uzlaşma tasarısının nihai miktarının 3,5 trilyon dolardan "biraz daha az" olmasını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya, "Bu az çok belli. Rakamın ne olacağını ve neye ihtiyacımız olduğunu bir görelim. Daha düşük maliyet talep edenlerin de Başkan'ın vizyonunu desteklediklerini düşünüyorum, bu gerçekten dönüştürücü" dedi.

Kongre'deki oylamalardan alınacak sonuçlar, Biden'ın başkanlığını şekillendirmede ve 2022 Kongre ara seçimlerinin siyasi hatlarını belirlemede önemli rol oynayacak.

İki deneyimli siyasetçi, Pelosi ve Schumer ise kariyerlerinin en büyük sınavlarından birini verecek.

Temsilciler Meclisi'nde sadece birkaç oyluk avantajı bulunan Demokratlar'ın Senato'daysa oy kaybetme lüksü bulunmuyor. Bunun nedeni, her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senato'da hiçbir Cumhuriyetçi senatörün 3,5 trilyonluk harcama paketini desteklememesi. Bazı Cumhuriyetçi Senatörler, 1 trilyon dolarlık altyapı paketine destek vermişti. Ancak şimdi Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, çok büyük olduğu gerekçesiyle bu pakete de karşı çıkıyor.

Demokrat Parti'deki ilericilerse 3,5 trilyonluk paket üzerinde yeterince ödün verdiklerini ve 6 trilyon dolar olarak düşündükleri paketin 3,5 trilyona indiğini söyleseler de bazıları, daha fazla kesinti yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Kongre'deki İlericiler Birliği'nin başında bulunan Demokrat Partili Washington Temsilcisi Pramila Jayapal, anlaşmaya varmak için 3,5 trilyonluk pakette ilave kesintiler yapılabileceğine işaret etti.

Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu geçen Cumartesi günü, 3,5 trilyon dolarlık ve 10 yıllık tasarının ilk versiyonunu geçirdi. Komisyonda bir Demokrat Partili üyenin "hayır" oyu kullanması, parti liderlerinin karşı karşıya oldukları zorlukları gözler önüne serdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Senato'daki partilerüstü mevzuat danışmanının hangi hükümlerin tasarıya dahil edilebileceğine ilişkin hükmüne bağlı olarak, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun bu hafta anlaşmaya varabileceğini söyledi.

Demokrat Partililer'in büyük çoğunluğu Başkan Biden'ın vizyonunu desteklese de bazı anlaşmazlıklar henüz giderilebilmiş değil. Örneğin temiz enerjiye geçişin ve reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesinin nasıl sağlanacağı üzerinde tartışmalar devam ediyor.

Cumhuriyetçiler ise federal borç miktarının 28 trilyon doları geçmesi nedeniyle yüksek maliyetli bir harcama paketinin karşılanamayacağını savunuyor.

