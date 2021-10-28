"Biden'ın Erdoğan'la Görüşmesini Bekliyoruz"

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Glasgow’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin beklendiğini ancak henüz doğrulanmadığını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak olan G-20 ve İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak iklim zirvesine gitmek üzere yola çıktıktan sonra Başkanlık uçağı Air Force One’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sullivan, “Biden’ın Erdoğan’la görüşmeyi bekliyoruz ama henüz doğrulanmadı” dedi.

F-16 sorusu

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a Türkiye’nin ABD’den F-16 alma talebi de soruldu.

Sullivan, Türkiye’nin F-35 programının artık bir parçası olmadığını hatırlatarak, “F-16 konusunda da ülkelerin savaş uçağı ve ilgili ekipman alım talebinde nasıl bulunacaklarına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye de bu süreçte. Bu süreç devam edecek. Şu aşamada bu konuda ekleyebileceğim başka bir şey yok” diye konuştu.

