HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Biden’ın F-16’lar Konusunda Yaklaşımı Olumlu”

“Biden’ın F-16’lar Konusunda Yaklaşımı Olumlu”

31.10.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği basın toplantısında "ABD’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik desteği konusundaki üzüntümüzü ifade ettik" dedi, Biden’ın F-16’lar konusunda yaklaşımını olumlu bulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi sonrası Roma’da düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı görüşmeyi ve diğer temaslarını değerlendirdi. ABD’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik desteği konusundaki üzüntümüzü ifade ettik diyen Erdoğan, Biden’ın F-16’lar konusunda yaklaşımını olumlu bulduğunu kaydetti.

Erdoğan, Suriye’de bulunan PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin ABD’den aldığı desteğin NATO üyesi Türkiye tarafında üzüntüye neden olduğunu ve bunun ilişkileri zedeleyen bir durum olduğu konusunu gündeme getirdiğini kaydetti. Erdoğan bundan sonraki sürecin bu şekilde devam etmeyeceği görüşünü dile getirdi.

Erdoğan Biden’la zirve kapsamında dar kapsamlı bir görüşme yapıldığını kaydetti. Erdoğan, ‘‘Bu görüşmede de bizim F-35’ten kaynaklanan 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı ve bu ödemeden hareketle biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız bunun üzerinde durduk. F-16’lar elimizdekilerin modernizasyonu veya yeni F-16’ların verilmesi gündeme geldi’’ dedi. Biden’ın konuyla ilgili olumlu yaklaşımını gördüğünü belirten Erdoğan olayın Kongre boyutu olduğunu da hatırlattı ve Senato’nun her iki kanadında da Biden’ın ağırlığı olduğunu söyleyerek kendisinden gerekli ihtimamı beklediklerini ilettiğini kaydetti.

Afganistan konusunun görüşmede gündeme geldiğini belirten Erdoğan, Brüksel’deki görüşmenin üstüne bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Afganistan’dan asker çekmek zorunda kalındığını hatırlattı ve Afganistan’da bundan sonraki süreci gelişmelerin belirleyeceğini kaydetti.

Erdoğan, ‘‘Bu gelişmelerin içinde daha aktif yol haritasının içinde bulunan Türkiye-Katar gibi ülkeler yer alıyor ama bunun yanında Taleban nasıl bir tavır ortaya koyacak bunu da zaman içerisinde göreceğiz’’ dedi.

Taleban’ın şu anda Afganistan’daki büyükelçilikte Türkiye tarafı ile görüşmeler yaptığını belirten Erdoğan,‘‘Afganistan’daki yeni yapılanmada kucaklayıcı yapı nasıl oluşacak, kadınlara yönelik eğitim anlayışı nasıl gelişecek, yani bizim sosyolojik yaklaşımımızla Taleban’ınki ne kadar örtüşecek bunu zaman gösterecek, buna göre de adımlarımızı atmış olacağız’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Kuraklık ciğer kebabını da vurdu! Bir ayda üç zam

Kuraklık ciğer kebabını da vurdu! Bir ayda üç zam

Kritik görüşme sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

Son Dakika: 31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.