“Biden’ın F-16’lar Konusunda Yaklaşımı Olumlu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi sonrası Roma’da düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı görüşmeyi ve diğer temaslarını değerlendirdi. ABD’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik desteği konusundaki üzüntümüzü ifade ettik diyen Erdoğan, Biden’ın F-16’lar konusunda yaklaşımını olumlu bulduğunu kaydetti.

Erdoğan, Suriye’de bulunan PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin ABD’den aldığı desteğin NATO üyesi Türkiye tarafında üzüntüye neden olduğunu ve bunun ilişkileri zedeleyen bir durum olduğu konusunu gündeme getirdiğini kaydetti. Erdoğan bundan sonraki sürecin bu şekilde devam etmeyeceği görüşünü dile getirdi.

Erdoğan Biden’la zirve kapsamında dar kapsamlı bir görüşme yapıldığını kaydetti. Erdoğan, ‘‘Bu görüşmede de bizim F-35’ten kaynaklanan 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı ve bu ödemeden hareketle biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız bunun üzerinde durduk. F-16’lar elimizdekilerin modernizasyonu veya yeni F-16’ların verilmesi gündeme geldi’’ dedi. Biden’ın konuyla ilgili olumlu yaklaşımını gördüğünü belirten Erdoğan olayın Kongre boyutu olduğunu da hatırlattı ve Senato’nun her iki kanadında da Biden’ın ağırlığı olduğunu söyleyerek kendisinden gerekli ihtimamı beklediklerini ilettiğini kaydetti.

Afganistan konusunun görüşmede gündeme geldiğini belirten Erdoğan, Brüksel’deki görüşmenin üstüne bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Afganistan’dan asker çekmek zorunda kalındığını hatırlattı ve Afganistan’da bundan sonraki süreci gelişmelerin belirleyeceğini kaydetti.

Erdoğan, ‘‘Bu gelişmelerin içinde daha aktif yol haritasının içinde bulunan Türkiye-Katar gibi ülkeler yer alıyor ama bunun yanında Taleban nasıl bir tavır ortaya koyacak bunu da zaman içerisinde göreceğiz’’ dedi.

Taleban’ın şu anda Afganistan’daki büyükelçilikte Türkiye tarafı ile görüşmeler yaptığını belirten Erdoğan,‘‘Afganistan’daki yeni yapılanmada kucaklayıcı yapı nasıl oluşacak, kadınlara yönelik eğitim anlayışı nasıl gelişecek, yani bizim sosyolojik yaklaşımımızla Taleban’ınki ne kadar örtüşecek bunu zaman gösterecek, buna göre de adımlarımızı atmış olacağız’’ dedi.

