Biden’ın Federal Görevlere Atadığı İsimlerin Yüzde 14’ü LGBTQ

Biden, trans bireylere karşı şiddette ciddi bir artış olduğuna dikkat çekti, bunun özellikle beyaz olmayan trans kadınlara ve LGBTQ gençlere karşı yaygın olduğuna vurgu yaptı. Biden bu kişilerin ‘akran zorbalığı’ ve akademik ortamda tacizle karşı karşıya kaldıklarına ve kendilerine zarar verme, intihar ederek hayatlarını sona erdirme risklerinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Biden, ‘‘Tüm ilerlememize rağmen LGBTQ+ bireyler hala hastanelerde, okullarda, kamusal alanlarda ve diğer yerlerde temel insan haklarından yoksunlar. LGBTQ+ Amerikalılar için tam eşitlik sağlanmadan ve yasayla güvence altına alınmadan durmayacağız’’ dedi.

Demokrat Biden, Kongre’den, Eşitlik Yasası’nı kabul ederek LGBTQ bireyleri ayrımcılıktan koruması çağrısı yapıyor. Eski başkan Donald Trump ise dört yıllık başkanlığı boyunca Onur Ayı’nı tanımayı reddetmişti.

ABD genelinde bazı eyaletlerin kabul ettiği benzer yasalar insan hakları savunucuları tarafından ayrımcılıkla eleştiriliyor.

Biden yönetimi ayrıca eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından çıkartılan ABD büyükelçiliklerine onur bayrağı çekilmesine getirilen yasağı da kaldırmıştı.

Görevdeki ilk gününde Biden, cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı olan federal yasalar kapsamında federal daireleri LGBTQ bireyleri korumaya yönlendiren bir kararname imzalamıştı. Biden trans bireylerin orduda hizmet vermesi yasağını da kaldırmıştı.

Aktivistler Biden yönetiminin ABD tarihinde LGBTQ bireylere en çok destek veren yönetim olduğu görüşünde.

Biden’ın Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg kabinede yer alan ilk LGBTQ birey. Sağlık Bakanı Yardımcısı Rachel Levine de Senato tarafından adaylığı onaylanan ilk trans birey.

Tasarı Florida eyalet meclisinden ‘‘özerk okul tasarısı’’nın içine eklenerek geçirildi.

Vali DeSantis, tasarıyı imzalarken yaptığı açıklamada ‘‘Kızlar kız sporları, erkekler erkek sporları yapacak. Spor yaparken biyolojiyi temel alacağız, ideolojiyi değil’’ dedi.

‘‘Trans kızlar sporda avantajlı olabilir’’

Tasarıyı savunanlar, erkek olarak doğan, ancak daha sonra cinsiyet değiştiren trans kızların ve kadınların sporda daha avantajlı durumda olabilecekleri gerekçesiyle adaleti sağlamak amacıyla tasarıya destek verdiklerini söylüyor. Florida yasaları spocuların cinsiyetini doğum sertifikasına göre esas alıyor.

Demokratlar ve insan hakları savunucuları tasarıya gereksiz ve ayrımcı olduğu gerekçesiyle karşı çıkarak Cumhuriyetçiler’i partinin sağ kanadını memnun etmeye çalışmakla suçluyor.

Sivil toplum örgütü İnsan Hakları Kampanyası, trans çocukların mutluluğunu tehdit ettiği, yanlış ve ayrımcı temele dayandığı gerekçesiyle yasayı mahkemeye taşıyacağını bildirdi.

İnsan Hakları Kampanyası Başkanı Alphonso David yaptığı açıklamada, "Transseksüel çocuklar çocuktur; transseksüel kızlar kızdır. Tüm çocuklar gibi, arkadaşlarıyla spor yapma ve bir takımın parçası olma fırsatını hak ediyorlar" dedi.