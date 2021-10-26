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“Biden’ın G-20 Gündemi Enerji, İran ve Tedarik Zinciri”

26.10.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Biden’ın G-20 zirvesinde İran, tedarik zinciri ve enerji fiyatlarına odaklanacağını söyledi

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Biden’ın G-20 zirvesinde İran, tedarik zinciri ve enerji fiyatlarına odaklanacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden haftasonu İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek G-20 zirvesine katılacak. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Salı günü düzenlenen basın toplantısında Başkan Biden’ın zirveye katılmak üzere Perşembe günü ABD’den ayrılacağını açıkladı.

Sullivan, Başkan Biden’ın gündemindeki konuları da enerji fiyatları, İran’ın nükleer programı ve tedarik zinciri sorunları olarak sıraladı.

Başkan Biden’ın, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerin liderlerini biraraya getirecek G-20 zirvesi kapsamındaki temasları öncesinde Cuma günü Vatikan’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesi bekleniyor.

Başkan Biden G-20 toplantılarının ardından Birleşmiş Milletler iklim değişikliği konferansına (COP26) katılmak üzere İskoçya’nın Glasgow kentine gidecek.

Çin ve Rusya liderleri katılmıyor

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı açıklamada iki zirve öncesinde ABD ve Avrupa’nın aynı görüş çizgisinde olduğunu belirterek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in zirveye katılmayacağına dikkat çekti.

Sullivan, “ABD ve Avrupa orada olacak. Hem G-20 hem de COP26’da güçlü ve uyum içinde orada olarak gündemi belirleyecek” dedi.

Sullivan, ABD Başkanı Biden’ın G-20 zirvesi temaslarında tedarik zinciri konularına, enerji fiyatlarına odaklanacağını söyledi; Biden’ın küresel minimum vergi konusunda da ilerleme sağlamayı amaçladığını kaydetti.

“Sudan konusunda elimizdeki ekonomik araçları değerlendireceğiz”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Sudan’da ordunun yönetime el koymasına da değindi. Biden yönetiminin Körfez ülkeleriyle yakın temasta olduğunu belirten Jake Sullivan, Sudan konusunda ellerindeki bir dizi ekonomik araçları değerlendirdiklerini söyledi.

Sudan’da ordu iktidarın paylaşıldığı hükümeti lağvetmiş ve sivil başbakanı da devirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan’da demokratik dönüşüm sürecini desteklemeyi amaçlayan 700 milyon dolarlık yardımı askıya almıştı.

Sullivan basın toplantısında Sudan ordusunun adımlarının kabul edilemez olduğunu ve Sudan için endişe verici bir gerileme olduğunu söyledi. Beyaz Saray yetkilisi, “Sudan ordusuna masum sivillere yönelik şiddete son verilmesi gerektiği konusunda net bir mesaj gönderilmesini ve koordineli olunmasını sağlamak üzere Körfez ülkeleri dahil bölgesel liderlerle yakın temasta olduklarını” belirtti.

Gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Sudan’ın yeniden demokratik yola yönelmesi gerektiğini kaydetti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, “Sudan’da siyasi sürecin yeniden olumlu bir yöne girmesini sağlamak amacıyla bölgedeki aktörler ve diğer önemli ülkelerle koordinasyon ve istişare içinde olarak elimizdeki tüm ekonomik araçları değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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