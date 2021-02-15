Biden’ın G-7 Gündemi Corona Salgını ve Çin

20 Ocak'ta Cumhuriyetçi Donald Trump'tan görevi devralan Demokrat Biden, selefinin "Önce Amerika" sloganından dört yıl sonra dünyayla ve küresel kurumlarla yeniden işbirliği mesajını yansıtmaya çalışıyor.

Açıklamada, Biden'ın görüşmede Corona virüsü aşısı üretimine ve dağıtımına küresel yanıtın yanı sıra "ülke kapasitesini arttırarak ve sağlık güvenliği finansmanı oluşturarak yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalık tehditlerine karşı seferberlik ve işbirliği yapma çabalarını sürdürmeye odaklanacağı" da yer aldı.

Beyaz Saray’dan Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, "Dünyanın önde gelen demokratik piyasa ekonomilerinin liderleriyle yapılacak bu sanal görüşme, Başkan Biden'a COVID-19 salgınını yenme ve küresel ekonomiyi yeniden inşa etme planlarını tartışma fırsatı sağlayacak" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden, G-7 ülkelerinin liderleriyle ilk toplantısını Cuma günü gerçekleştirecek. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre video konferansta Corona virüsü salgını, dünya ekonomisi ve G-7 ülkeleri olarak Çin’in nasıl ele alınacağı görüşülecek.

Trump, ABD’yi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Paris İklim Anlaşması’ndan geri çekmiş ve çok taraflı kuruluşlar ve gruplara karşı büyük ölçüde tavır almıştı.

Biden, ABD’nin yeniden WHO’ya ve Paris anlaşmasına katılmasını sağladı ve bir dizi çetrefilli meselede Çin'le mücadelede müttefiklerle çalışma arzusunun sinyalini verdi.

Beyaz Saray, "Başkan Biden ayrıca ortak rekabet gücümüzü pekiştirmek için yatırım yapma ihtiyacını ve Çin'in yarattığı gibi ekonomik zorluklarla başa çıkmak için küresel kuralları güncellemenin önemini tartışacak" dedi.

