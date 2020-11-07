Biden'ın Galibiyetine Dünyadan Tepkiler

Amerika’da 3 Kasım, Salı günü düzenlenen seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Joe Biden yarışın galibi oldu.
Salgın nedeniyle milyonlarca seçmenin oylarını erken kullanması nedeniyle sayımların uzun sürdüğü kilit eyaletlerden olan Pennsylvania’da Biden, 30 binden fazla oyla Başkan Donald Trump’ın önüne geçerek, başkanlık için gerekli olan 270 seçici delege oyu sınırını aştı ve 273 Seçiciler Kurulu oyuyla seçimi kazandı.
Çekişmeli geçen ve birçok ülkede yakından takip edilen ABD başkanlık seçimlerinin resmi olmayan bu ilk sonuçlarının belli olmasının ardından dünya liderlerinden mesajlar gecikmedi.
AB: “Yeni başkanla işbirliği içinde olmaya hazırız”
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Charles Michel’ın ofisinden Biden’ın galip geldiği yönündeki resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “AB Amerika’daki Başkanlık ve Kongre seçimlerini yakından takip ediyor. Seçiciler Kurulu’yla ilgili son gelişmeleri dikkate alarak seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i galibiyet için gereken Seçici Kurul oylarına ulaşmalarından dolayı kutluyoruz. Rekor seviyedeki seçmen katılımını da takdir ediyoruz” denildi.
Transatlantik ilişkilerin önemine vurgu yapılan açıklamada ayrıca, AB Amerika’nın “yeni seçilmiş başkanı, yeni Kongre üyeleri ve yönetimiyle işbirliği içinde olmaya hazır” ifadeleri yer aldı.
Açıklamayı Twitter hesabından da paylaşan Michel, “Covid-19, çok taraflı ilişkiler ve uluslararası ticaret Avrupa’nın Amerika’yla birlikte ele almak istediği zorluklardan bazıları” yorumunda bulundu.
Trudeau: “Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz”
Ülkesi adına Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau “Kanada ve ABD olağanüstü bir ilişkiye sahip, dünya sahnesinde eşi olmayan bir ilişki. Seçilmiş Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Harris ve kabineleriyle, dünyanın en büyük sorunlarının üstesinden birlikte gelebilmek için çalışmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Macron: “Birlikte çalışalım”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Biden’ı başkanlık yarışını kazanmasından dolayı tebrik etti, önünde birçok zorluk olduğunun altını çizdi.
Macron mesajında, “Amerikalılar başkanlarını seçti! Tebrikler Joe Biden ve Kamala Harris. Bugünün zorluklarının üstesinden gelmek için yapmamız gereken çok şey var. Birlikte çalışalım!” ifadelerine yer verdi.
Merkel: “Transatlantik dostluğumuzun yerini hiçbir şey alamaz”
Almanya Başbakanı Angela Merkel Biden ve Harris’i tebrik ederek, “Zamanın getirdiği büyük zorluklarla baş edebilmek istiyorsak, transatlantik dostluğumuzun yerini hiçbir şey alamaz” dedi ve Biden ile iş birliği içinde olmayı dört gözle beklediğini ifade etti.
Merkel ayrıca Biden ile birlikte yarışan seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Amerika’nın ilk kadın başkan yardımcısı olacağına da vurgu yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da tebrik mesajında, “Yeni ABD yönetimi ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. İşbirliğimize, transatlantikte yeni bir başlangıca ve bir Yeni Anlaşma’ya yatırım yapmak istiyoruz” dedi.
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Tebrikler seçilmiş başkan! Artık transatlantik ilişkilerde yeni ve heyecanlı bir dönem için bir şansımız var. ABD hala Avrupa’nın en önemli ve en yakın ortağı” dedi.
Sanchez: “Bol şans ve herşeyin en iyisini diliyoruz”
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Biden ve Harris’e tebrik mesajındaysa, “Size bol şans ve herşeyin en iyisini diliyoruz. Önümüzdeki engelleri kaldırma konusunda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.
Mesajını Twitter üzerinden paylaşan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da, Amerika’da bu yılki seçimlere katılım oranına vurgu yaptı.
Laya, “Vatandaşlardan rekor düzeyde katılım, güçlü kurumlar ve bir seçilmiş başkan: Joe Biden. Ve ilk kadın başkan yardımcısı olarak Kamala Harris. Birlikte çalışmak için can atıyoruz” dedi.
Martin: “Gurur duyduk”
İrlanda’dan ilk resmi mesaj da Başbakan Micheal Martin’den geldi.
Martin tebrik mesajında Amerika’daki İrlanda asıllı yurttaşlara değinerek, “İrlanda nasıl ki Amerika’yı güçlendiren çeşitliliği büyüten ve besleyen İrlandalı kadın ve erkeklerden ve İrlanda kökenlilerden ötürü gurur duyuyorsa, Joe Biden’ın seçilmesinden de gurur duyuyor” dedi.
Miçotakis: “İlişkilerimizin daha da büyüyeceğinden eminim”
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de Twitter üzerinden Joe Biden’ı tebrik ederek, “Joe Biden Yunanistan’ın gerçek bir dostu ve onun başkanlığında ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da büyüyeceğine eminim” ifadelerini kullandı.
El-Tani: “Dostluğumuzu pekiştirmeye devam edeceğiz”
Katar lideri Şeyh Tamim bin Hamad El-Tani de Biden ve Harris’i tebrik ettiği mesajında “iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmeye devam ettiklerini ifade etti.
El-Tani, Biden ve Harris ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.
El-Sisi: “İkili ilişkileri güçlendirmek için ortak adım atılmalı”
Mısır lideri Abdül Fettah El-Sisi’den de Biden’a tebrik mesajı gecikmedi.
El-Sisi’nin sözcüsü Bassam Radi’nin yayınladığı resmi mesajda, El-Sisi’nin “Mısır ile Amerika arasındaki stratejik ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için ortak adım atma ve işbirliği içinde olmaya” vurgu yaptığı belirtildi.