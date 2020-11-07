Biden'ın Galibiyetine Dünyadan Tepkiler

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Charles Michel’ın ofisinden Biden’ın galip geldiği yönündeki resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “AB Amerika’daki Başkanlık ve Kongre seçimlerini yakından takip ediyor. Seçiciler Kurulu’yla ilgili son gelişmeleri dikkate alarak seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i galibiyet için gereken Seçici Kurul oylarına ulaşmalarından dolayı kutluyoruz. Rekor seviyedeki seçmen katılımını da takdir ediyoruz” denildi.

Çekişmeli geçen ve birçok ülkede yakından takip edilen ABD başkanlık seçimlerinin resmi olmayan bu ilk sonuçlarının belli olmasının ardından dünya liderlerinden mesajlar gecikmedi.

Salgın nedeniyle milyonlarca seçmenin oylarını erken kullanması nedeniyle sayımların uzun sürdüğü kilit eyaletlerden olan Pennsylvania’da Biden, 30 binden fazla oyla Başkan Donald Trump’ın önüne geçerek, başkanlık için gerekli olan 270 seçici delege oyu sınırını aştı ve 273 Seçiciler Kurulu oyuyla seçimi kazandı.

Amerika’da 3 Kasım, Salı günü düzenlenen seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Joe Biden yarışın galibi oldu.

Transatlantik ilişkilerin önemine vurgu yapılan açıklamada ayrıca, AB Amerika’nın “yeni seçilmiş başkanı, yeni Kongre üyeleri ve yönetimiyle işbirliği içinde olmaya hazır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamayı Twitter hesabından da paylaşan Michel, “Covid-19, çok taraflı ilişkiler ve uluslararası ticaret Avrupa’nın Amerika’yla birlikte ele almak istediği zorluklardan bazıları” yorumunda bulundu.

Trudeau: “Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz”

Ülkesi adına Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau “Kanada ve ABD olağanüstü bir ilişkiye sahip, dünya sahnesinde eşi olmayan bir ilişki. Seçilmiş Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Harris ve kabineleriyle, dünyanın en büyük sorunlarının üstesinden birlikte gelebilmek için çalışmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Macron: “Birlikte çalışalım”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Biden’ı başkanlık yarışını kazanmasından dolayı tebrik etti, önünde birçok zorluk olduğunun altını çizdi.

Macron mesajında, “Amerikalılar başkanlarını seçti! Tebrikler Joe Biden ve Kamala Harris. Bugünün zorluklarının üstesinden gelmek için yapmamız gereken çok şey var. Birlikte çalışalım!” ifadelerine yer verdi.