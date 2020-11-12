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Biden’ın Genel Sekreteri Olarak Klain’i Seçmesi Ne Anlama Geliyor?

12.11.2020 20:01 | Son Güncelleme

Seçilmiş Başkan Biden, Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine kendisiyle uzun süre çalışan danışmanlarından Ron Klain’i seçti. Klain tercihi, Biden’ın izleyeceği bazı politikaların işareti olarak değerlendirildi

Biden’ın Genel Sekreteri Olarak Klain’i Seçmesi Ne Anlama Geliyor?

Başkan Donald Trump, 3 Kasım seçimleri sonrasında yenilgiyi kabul etmezken, resmi olmayan sonuçlara göre başkan ilan edilen Joe Biden, yönetim ekibini oluşturma çalışmalarına başladı. Biden, bu çerçevede Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine kendisiyle uzun süre çalışan danışmanlarından Ron Klain’i seçti.

Joe Biden Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, Washington’daki deneyiminin kendisini bu tür zorluklara hazırladığı için Klain’i bu görev için seçtiğini belirtti.

Biden, “Krizle mücadele ettiğimiz ve ülkemizi yeniden birleştirmeye çalıştığımız bu dönemde, pek çok konuda sahip olduğu engin tecrübesi ve siyasi yelpazenin tamamında herkesle çalışabilme kapasitesi bir Beyaz Saray Genel Sekreterinde ihtiyacım olan özellik” ifadelerini kullandı.

Ron Klain Obama döneminde Ebola’yla mücadele koordinatörüydü Ron Klain, ABD genelinde yayılmaya devam eden ve hala kontrol altına alınamayan Corona virüsü salgınıyla mücadele edecek olan Beyaz Saray’daki kritik görevinde Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olması ihtimalinin bulunduğu bir Senato ile çalışmak zorunda kalabilir.

Ron Klain, Obama döneminde 2014 yılındaki Ebola salgını krizinde koordinatör olarak görev yapmıştı. Ron Klain, Barack Obama’nın ilk döneminde Joe Biden için Genel Sekreterlik görevini yürütmüştü.

Klain, 1990’ların ortasında da Bill Clinton döneminde Başkan Yardımcısı olan Al Gore’un Genel Sekreteri olarak görev yapmıştı.

Joe Biden’ın son seçim kampanyası sürecinde de danışmanlık görevinde bulunan Klain, Biden’ı televizyon tartışmalarına hazırlamış ve Corona virüsü salgınıyla mücadele konusunda da danışmanlık yapmıştı.

Ron Klain, Joe Biden’ın 1987 yılındaki başkanlık yarışı kampanyasından bu yana Demokrat liderle çalışıyor. Joe Biden’ın bu görev için Ron Klain’i seçmesi Biden yönetiminin ilk günden itibaren Corona virüsü salgınıyla mücadeleye odaklanacağının bir işareti olarak görülüyor.

Klain: “Onur duydum”

Ron Klain, Biden’ın açıklamasının ardından Twitter’daki paylaşımında, Biden’ın kendisine duyduğu güvenden onur duyduğunu belirtti. Klain, mesajında “Biden-Harris’in Beyaz Sarayı’nda yetenekli ve farklı gruplardan oluşan geniş bir ekibi yönetmek amacıyla elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti içindeki ilericiler de memnun

Biden’ın Ron Klain’i seçmesinin Demokrat Parti içindeki ilericiler arasındaki endişeleri de gidermesi bekleniyor.

Beyaz Saray Genel Sekreteri, Başkanın siyasi ve yasama stratejisini şekillendiriyor ve genellikle de yasamaya ilişkin müzakerelerde Kongre ve Beyaz Saray arasında bir bağ görevi görüyor.

Demokrat Parti içindeki ilericiler Biden’ın eski Genel Sekreterlerinden biri olan Steve Richetti ya da Bruce Reed’i seçebileceğinden endişe etmişti.

Steve Richetti, lobi çalışmalarından dolayı şüpheyle karşılanıyor, Bruce Reed de parti tabanının talep ettiği reformları benimseyemeyecek kadar ılımlı bir isim olarak değerlendiriliyordu.

İlericiler Ron Klain’i iklim değişikliği ve sağlık hizmetleri gibi öncelikli konularda birlikte çalışabilecekleri bir isim olarak görüyor.

Başkan Obama döneminde Batı Afrika’daki Ebola krizi sırasında koordinatör olarak görev yapan Ron Klain’in Biden yönetiminde Corona virüsü salgının kontrol altına alınması sürecinde önde gelen bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Bill Clinton döneminde Genel Sekreterliğini yaptığı eski Başkan Yardımcısı Al Gore da Reuters’a yaptığı açıklamada Ron Klain için “Her zaman çok bilgiliydi. Her zaman politika sürecine, dile getirilen tezlerin liyakatine, siyasi ve yargısal bağlamla örtüşen tavsiyelerde bulundu” ifadelerini kullandı.

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