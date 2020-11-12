Biden’ın Genel Sekreteri Olarak Klain’i Seçmesi Ne Anlama Geliyor?

Başkan Donald Trump, 3 Kasım seçimleri sonrasında yenilgiyi kabul etmezken, resmi olmayan sonuçlara göre başkan ilan edilen Joe Biden, yönetim ekibini oluşturma çalışmalarına başladı. Biden, bu çerçevede Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine kendisiyle uzun süre çalışan danışmanlarından Ron Klain’i seçti.

Joe Biden Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, Washington’daki deneyiminin kendisini bu tür zorluklara hazırladığı için Klain’i bu görev için seçtiğini belirtti.

Biden, “Krizle mücadele ettiğimiz ve ülkemizi yeniden birleştirmeye çalıştığımız bu dönemde, pek çok konuda sahip olduğu engin tecrübesi ve siyasi yelpazenin tamamında herkesle çalışabilme kapasitesi bir Beyaz Saray Genel Sekreterinde ihtiyacım olan özellik” ifadelerini kullandı.

Ron Klain Obama döneminde Ebola’yla mücadele koordinatörüydü Ron Klain, ABD genelinde yayılmaya devam eden ve hala kontrol altına alınamayan Corona virüsü salgınıyla mücadele edecek olan Beyaz Saray’daki kritik görevinde Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olması ihtimalinin bulunduğu bir Senato ile çalışmak zorunda kalabilir.