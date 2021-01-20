Biden'ın göreve başlaması: 46'ncı ABD Başkanı ilk olarak neler yapacak?

Bu yönde atacağı ilk adımlardan biri de, ülke çapında ve eyaletler arası seyahatlerde getireceği maske takma zorunluluğu.

Biden, Covid-19 ile mücadeleyi "yönetimimizin karşılaşacağı en önemli savaşlardan biri" olarak nitelendirdi ve stratejisini hemen uygulama sözü verdi.

Koronavirüs, ABD'de 400 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı. Yeni yönetimin en büyük önceliği de salgın için harekete geçmek olacak.

Covid-19 salgını sebebiyle AB ülkeleri, Birleşik Krallık ve Brezilya'ya uygulunan ve selefi Donald Trump'ın kaldırdığı seyahat yasaklarını geri getirmek, Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılmak da Biden'ın listesinin üst sıralarında yer alıyor.

Bugün ABD başkanlığı görevine başlayacak Joe Biden mesaisinin ilk gününde bu denli zorluklarla karşılacağını asla önceden tahmin edemezdi. Peki, Biden'ın masasında neler var ve öncelikleri neler?

Donald Trump, Covid-19 salgınında WHO'yu sert bir dille eleştirmiş ve örgütten ayrılmak üzere planlarını duyurmuştu. Trump, WHO'nun ihtiyaç duyulan reformları gerçekleştiremediğini söylemişti.

Biden'ın gündeminde Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) yeniden dahil olmak için verdiği söz de var.

Ayrıca Biden, hızlı test kitleri ve ilaçları da kapsayacak şekilde kişisel koruyucu ekipman zincirinin genişletilmesi için çalışacak.

Yeni yönetim bu uygulama için ikinci doz için elde tutulan aşılar dahil mümkün olan tüm aşıları kullanmak istiyor.

Valilerin bu zorunluluğu kabul etmemeleri durumunda belediye başkanlarını bu mücadeleye çağıracağı konusunda da söz verdi. Ancak kuralın nasıl uygulanacağı da hala net değil.

Biden bu durumu kabullenmiş olsa da, kişisel olarak valilerle görüşüp ikna etmeye çalışacağını söylüyor.

Ancak bugüne kadar maske zorunluluğuna karşı çıkan eyalet valileri yine direnebilirler. Çünkü ABD başkanının ülke çapında bir maske kuralı getirme yetkisi yok.

Kongre'de kabul edilmesi durumunda bütün Amerikalılara 1.400 dolarlık bir ödeme yapılacak. Biden finansal pakete, okulların yeniden güvenle açılmasına yardımcı olacak finansmanı da dahil etti. Okulların açılması da Biden'ın ilk 100 günlük planı içerisinde yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Biden, 1,9 trilyon dolarlık bir koronavirüs teşvik paketini "Büyük bir insani kriz yaşanıyor ve kaybedecek vaktimiz yok" sözleriyle duyurdu.

Biden'ın ekibi, bu haftanın başında başkanın çalışan ailelere yönelik ekonomik yardım paketini hayata geçirmeyi planladığını söylese de daha fazla detay vermedi.

Biden yönetimi, ev kredileri üzerinden gerçekleştirilen ev tahliyelerini yeniden durdurmak, öğrenci kredilerinin ödemelerine ara vermeye devam etmek gibi ekonomik önlem paketlerini de hayata geçireceğini söyledi.

Kiracılar ve ev sahipleri için yardım

Bu finansal paket Biden'ın Aralık ayında kongreden geçen ve yeterli bulmadığı 900 milyar dolarlık pakete ek olacak.

Cumhuriyetçilerin ABD ekonomisinin borç yükümü artıracak bu pakete büyük olasılıkla itiraz etmesi bekleniyor. Ancak Demokratlar az farkla da olsa Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğa sahip.

Biden, planı için iki partili bir desteğe ihtiyaç duyacak.

Trump'ın vergi indirimlerine son vermek

Yeni başkanın ekonomik gündeminde sadece Covid yok. Biden, koltuğuna oturur oturmaz Trump'ın getirdiği vergi indirimlerinden kurtulmayı planlıyor.

Trump, başkanlık görevinin başlarında 2017'de vergi indirimlerini getirmişti. Biden tarafı ise bu indirimlerin en zengin Amerikalıları haksız yere ödüllendirdiğini ve küçük işletmeler yerine büyük şirketlere avantaj sağladığı görüşünde.

Biden, kurumlar vergilerindeki yapılacak artışa ek olarak ABD firmalarının yabancı ülkelerde elde ettiği karlar için ödediği vergileri de hızlı bir biçimde ikiye katlayacağını duyurdu.

Biden'ın vergi politikalarını oluşturan yeni yasalarının Kongre'den geçmesi gerekiyor.