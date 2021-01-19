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Biden’ın Göreve Geldiğinde Öncelikleri Neler Olacak?

19.01.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Biden’ın Göreve Geldiğinde Öncelikleri Neler Olacak?

20 Ocak günü görevi devralmaya hazırlanan Joe Biden’ın, yönetiminin ilk günlerinden itibaren Donald Trump’ın politikalarını tersine çevirmek üzere önemli adımlar atması bekleniyor

Başkanlık koltuğunu yarın devralmaya hazırlanan Joe Biden, görev başındaki ilk birkaç gün içinde çıkaracağı başkanlık kararnameleri ve Kongre'ye göndereceği kapsamlı tasarılarla Donald Trump'ın iklim değişikliği ve göçmenlik gibi alanlardaki politikalarını geri çevirmeye ve Corona pandemisiyle mücadeleyi hızlandırmaya hazırlanıyor. Biden, iktidardaki ilk 100 gününde de bu politikalara devam edecek.

Reuters haber ajansının Biden'ın danışmanlarıyla yapılan söyleşilere, Biden kampanyasının öne çıkardığı önceliklere ve Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine gelecek Ron Klain'in açıklamalarına göre derlediği değişiklikler şöyle sıralanıyor:

Corona Krizi

* 1,9 trilyon dolarlık harcama tasarısıyla Corona virüsü aşılarının dağıtımının hızlandırılması, pandeminin yol açtığı ekonomik darboğazdan etkilenen milyonlarca Amerikalı'ya acil ekonomik yardım yapılması

* Federal hükümete ait tüm binalarda, uçaklarda ve otobüslerde maske kullanımı zorunluluğu getirilmesi

* Federal eğitim kredisi ödemelerine uygulanan yardımın kapsamının genişletilmesi ve kira ödemelerini yapamayan kiracıların tahliye edilmesini engelleyen uygulamanın süresinin uzatılması

* Okulların ve işyerlerinin güvenli şekilde yeniden açılmasını, Corona virüsü testi uygulamasının kapsamının genişletilmesini ve daha net kamu sağlığı standartları getirilmesini sağlayacak başkanlık kararnamesinin imzalanması

* Federal hükümet dairelerine, ekonomik krizden en çok etkilenen ailelere yardım edilmesi için acilen harekete geçme talimatı verilmesi

* ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden dahil edilmesi. (Başkan Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün Corona virüsü pandemisiyle mücadele etmeyi başaramadığı gerekçesiyle ABD'yi örgütten çıkarmıştı.)

İklim Değişikliği

* ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil edilmesi. (Başkan Trump, 2016 yılında, 5 yıl önce yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla iklim değişikliğinin en ağır etkileriyle mücadele etmek amacıyla imzalanan küresel Paris İklim Anlaşması'ndan Amerika'yı çıkarma vaadinde bulunmuş ve bu vaadini 2020 yılı Kasım ayında hayata geçirmişti.)

* Başkan Trump'ın geri çevirdiği, yeni ve mevcut petrol ve doğalgaz işletmelerine uygulanan metan gazı kirliliği kısıtlamalarının yeniden uygulamaya konması

* Federal hükümetin yılda 500 milyar dolarlık harcama bütçesine sahip olan tedarik sistemini kullanarak federal hükümete ait tesislerin daha çok temiz enerji kullanmasının ve sıfır karbon emisyonlu motoru araçlar satın almasının sağlanması

* Kutup Bölgesi Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı dahil kamuya ait arazilerde ve sularda yeni petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verilmesinin yasaklanması

* Kanada'dan Amerika'ya petrol aktarımı için tasarlanan Keystone XL Boru Hattı'nın ruhsatının iptal edilmesi

Göçmenlik

* Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere uygulanan seyahat yasağının neredeyse tamamen kaldırılması

* Amerika'da kaçak olarak yaşayan milyonlarca göçmenin yasal statüye kavuşturulması için hazırlanacak kapsamlı göçmenlik reformu yasa tasarısının Kongre'ye gönderilmesi

* Amerika'ya çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen göçmenlerin Amerika'da kalmasını sağlayan DACA programının yeniden oluşturulması

* Trump'ın göçmen aileleri ABD-Meksika sınırında çocuklarından ayıran uygulamasının geri çevrilmesi (Bu madde, göçmenlikle ilgili kuralları ihlal eden anne ve babaların cezalandırılması uygulamasına son verilmesini ve halen ailelerinden ayrı olan çocukların yeniden aileleriyle biraraya getirilmesinin sağlanmasına öncelik tanınmasını da içeriyor.)

* Trump'ın kısıtlayıcı sığınma politikalarının geri çevrilmesi (Bu madde, Meksika ya da Guatemala'dan gelen göçmenlere uygulanan ilave kısıtlamaları ve çete şiddeti ya da aile içi şiddete maruz kalanların sığınma başvurusunda bulunmasını engelleyen uygulamayı da kapsıyor.)

* Trump'ın Savunma Bakanlığı'na ait federal fonları ABD-Meksika sınırındaki duvar inşaatına aktarılmasını sağlayan Ulusal Acil Durum ilanının sonlandırılması

* Şiddet eylemleri ya da doğal afetler nedeniyle zarar gören ülkelerinde güvenli bir yaşam süremeyen savunmasız nüfuslar için Geçici Koruma Statüsü (TPS) uygulamasının acilen gözden geçirilmesi talimatı verilmesi

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