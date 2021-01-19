Biden’ın Göreve Geldiğinde Öncelikleri Neler Olacak?

Başkanlık koltuğunu yarın devralmaya hazırlanan Joe Biden, görev başındaki ilk birkaç gün içinde çıkaracağı başkanlık kararnameleri ve Kongre'ye göndereceği kapsamlı tasarılarla Donald Trump'ın iklim değişikliği ve göçmenlik gibi alanlardaki politikalarını geri çevirmeye ve Corona pandemisiyle mücadeleyi hızlandırmaya hazırlanıyor. Biden, iktidardaki ilk 100 gününde de bu politikalara devam edecek.

Reuters haber ajansının Biden'ın danışmanlarıyla yapılan söyleşilere, Biden kampanyasının öne çıkardığı önceliklere ve Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevine gelecek Ron Klain'in açıklamalarına göre derlediği değişiklikler şöyle sıralanıyor:

Corona Krizi

* 1,9 trilyon dolarlık harcama tasarısıyla Corona virüsü aşılarının dağıtımının hızlandırılması, pandeminin yol açtığı ekonomik darboğazdan etkilenen milyonlarca Amerikalı'ya acil ekonomik yardım yapılması

* Federal hükümete ait tüm binalarda, uçaklarda ve otobüslerde maske kullanımı zorunluluğu getirilmesi

* Federal eğitim kredisi ödemelerine uygulanan yardımın kapsamının genişletilmesi ve kira ödemelerini yapamayan kiracıların tahliye edilmesini engelleyen uygulamanın süresinin uzatılması