Biden'ın İcraat Planları Tartışma Konusu

ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat Parti’nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, ekonomiyi canlandırmak için önerdiği iddialı ve pahalı planlarıyla ilericilerin ve seçim sonuçlarını belirleyecek kilit eyaletlerdeki sanayi işçilerinin desteğini kazanmayı hedefliyor. Biden, Corona virüsü salgınının yol açtığı ekonomik daralma, ırkçılık karşıtı protesto gösterileri ve giderek artan iklim değişikliği tehdidi gibi krizlerle mücadele etmek için cesur adımlar atmak gerektiğini söylüyor. İcraat planı 6 trilyon doları buluyor Biden’ın “Build Back Better-Ülkeyi Daha İyi Yapalım” adını taşıyan icraat planı, Amerika’da yıllardır görülmeyen çok kapsamlı bir federal girişim olacak. Ancak eski başkan yardımcısı Biden, partisinin evrensel sağlık sigortası ve federal istihdam taahhütleri gibi daha ilerici politika önerilerini desteklemiyor. Biden üretimi desteklemek, beş milyon istihdam yaratmak ve Amerikan firmalarını Çin’e daha az bağımlı hale getirmek için federal hükümetin yılda 1 trilyon dolar tutarında ABD menşeli ürün satın almasını öneriyor.

Demokrat başkan adayı, saatlik asgari ücreti de 15 dolara yükseltmek ve azınlıklarla kadınlara odaklanan meslek eğitim programlarını arttırmak istiyor. Biden, Amerikan firmalarının küresel pazarda rekabet gücünü arttırmak için inovasyon, araştırma ve geliştirmeye 300 milyar dolar ödenek ayırmayı da taahhüt ediyor. Biden dış ülkelerde istihdam yaratan ABD firmalarına uygulanan vergileri arttırmayı ve Çin’in saldırgan ticaret politikalarına karşı uluslararası bir mücadele başlatmayı da planlıyor. Biden geçtiğimiz günlerde, temiz enerji ve altyapı için 2 trilyon dolar bütçeye sahip bir plan da açıkladı. Biden’ın düşük gelirli aileler üzerindeki sağlık sigortası baskısını hafifletme önerisinin devlete 1 trilyon dolara mal olması bekleniyor. Demokrat adayın eğitim ve konut yardımı planlarıysa devlete 2 trilyon dolarlık ek yük getirebilir. Biden’ın en az 6 trilyon dolara mal olacak icraat planlarının Amerika’nın mevcut bütçe açığını daha da derinleştireceği ve ekonomik toparlanmanın önünü keseceği iddiaları gündeme getiriliyor.

Harcamalar destek bulmayabilir Uzmanlar Biden’ın ekonomi planlarının vergileri arttıracağını ve hükümetin önümüzdeki 10 yıl içinde trilyonlarca dolar harcama yapmasına yol açacağını vurguluyor. Bütçe ve Politika Öncelikleri Merkezi’nden ekonomist Jared Bernstein, “Hükümet Amerika içinde şu anda yılda 600 milyar dolarlık satın alma yapıyor ve bu tutar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın neredeyse yüzde 3’üne tekabül ediyor. Biden bu harcamayı 400 milyar dolar yani Gayri Safi Hasıla’nın yüzde 2’si oranında arttırmayı teklif ediyor. Bu, hükümetin çok büyük miktarlarda satın alma yapması demek” dedi. Corona salgınıyla mücadele yüzünden Amerika’da bütçe açığının yıl sonuna kadar 3 trilyon 700 milyar dolara ulaşmasının beklendiği bir dönemde, Biden’ın ekonomi planlarının ne kadar destek bulacağı tartışılıyor. Ancak Demokrat adayın danışmanları, uzun vadeli programların, ağırlıklı olarak zenginlere uygulanacak vergi arttırımlarıyla karşılanacağını söylüyor. Trump'a göre Biden taklitçi Başkan Donald Trump, Biden’ın “Önce Amerika” planını taklit ettiğini söylüyor.