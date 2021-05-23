Biden’ın İlk Dış Politika Sınavı

Amerika’da geçtiğimiz hafta Ortadoğu’dan gelen şiddet görüntüleri gündemin ilk sıralarındaydı. Ve Başkan Joe Biden Beyaz Saray’da göreve başlamasından bu yana ilk önemli dış politika sınavında eleştirilere maruz kaldı. Biden, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarında orantısız güç kullandığı eleştirileri karşısında bazı kesimlerce yeterince tepki vermemekle suçlandı. Demokrat Parti içinde de bu konuda bölünmüşlük dikkat çekti. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının orantısız olduğu yönündeki eleştiriler karşısında yeterince tepki göstermemekle suçlandı. Üstelik bu eleştiriler kendi partisi içinden, Demokrat Parti’den de geldi. Kongre’nin üst kanadı Senato’daki 50 Demokrat senatörden 28’i yönetimi beklemeden bölgedeki sivil kayıplara dikkat çekti ve ateşkes çağrısı yaptı. Temsilciler Meclisi’nin bazı Demokrat üyeleri de Biden yönetimini sessiz kalmakla eleştirdi. Filistin kökenli Rashida Tlaib, New York’tan Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio Cortez de o isimlerden bazılarıydı.

Biden’ın Michigan ziyaretinde Rashida Tlaib Başkan’ı havaalanında karşılayan isimlerdendi. Ayaküstü bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiler ve sonrasında da Biden bazı yakınları hala Batı Şeria’da yaşayan Tlaib’e seslendi. Biden, Tlaib’in yakınlarının iyi olduğundan emin olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Beyaz Saray ise Biden’a yönelik bu tür eleştirilere, Başkan’ın kamuoyu önünde değil arkasında şiddetin azalması konusunda diplomasi yürüttüğü şeklinde yanıt verdi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, amaçlarının İsrail ve Filistin halkının acılarına son vermek, stratejilerinin sessiz ve yoğun diplomasi yürütmek olduğunu belirtti. Ancak Demokrat Parti içinde özellikle yenilikçi kanadın başını çektiği grup için bu açıklamalar yetersiz kaldı. Bazı isimler İsrail’e yönelik artık daha sert bir politika izlenmesinden yana. O isimlerinde başında da Bernie Sanders geliyor. Sanders, bağımsız senatör ama Demokratlar’la birlikte hareket ediyor. Partide güçlü bir isim. 2016-2020 seçimlerinde başkan aday adayıydı ve iki dönemde de finale kalan isim oldu. Şimdilerde Senato Bütçe Komisyonu başkanı.