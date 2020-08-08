Biden’ın Irk Yorumları Siyah Gençlerin Oyunu Etkiler mi?

ABD başkanlık seçimlerinde Demokratlar’ın adayı Joe Biden’ın geçen hafta içinde ırksal farklılıklar üzerine yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Özellikle genç siyah seçmenin Başkan Trump’tan hoşlanmasalar da Biden’dan da uzaklaşabileceği yorumları yapılıyor. Biden geçen hafta CBS kanalının siyah muhabiri Errol Barnett’ın zihinsel becerilerini değerlendiren bir test yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili ısrarlı sorusuna, eleştiri toplayan bir yanıt verdi. Biden soruyu, siyah bir kişiden kokain kullanıp kullanmadığını ya da uyuşturucu bağımlısı olup olmadığını kanıtlaması için uyuşturucu testi yaptırmasını istemeye benzetti. Biden’ın Ulusal Kamu Radyosu’na (NPR) verdiği mülakatta, ABD’deki siyah ve Latin toplumlarıyla ilgili yaptığı ayrım da dikkat çekiciydi. Biden Latin kökenli muhabir Lulu Garcia-Navarro’ya, ‘'Dikkate değer istisnalar dışında ’Afrika kökenli Amerikalı nüfusa göre, Latin nüfus içinde çok daha fazla çeşitlilik barındırıyor ve farklı konularda inanılmaz farklı yaklaşımlar gösteriyorlar’’ dedi. Biden kısa sürede bu açıklamasından geri adım attı.

Biden’a Demokrat Parti’nin adaylığını kazandıran kesim siyah seçmenler. Seçim kampanyası zora girdiğinde siyah seçmen Güney Carolina önseçimlerinde Biden’a güç kazandırmıştı. Ancak bu siyah seçmenlerin çoğu yaşlılardan oluşuyordu. ''Açıklamaları genç siyah aktivistlerin oylarını almayı zorlaştırabilir'' Demokratlar bir genel seçimde hiçbir oyun çantada keklik sayılmayacağının farkında. Bazıları da Biden’ın geçen hafta içindeki açıklamalarının genç siyah aktivistlerin oylarını almayı zorlaştıracağını söylüyor. Georgia eyaletinden Clarke İlçesi Komisyonu’nun genç üyesi Mariah Parker, ırkçı olarak tanımladığı ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’dan gönderilmesi gerektiğini savunsa da Biden’ın da ırkçı sözler sarf ettiğini söylüyor. 28 yaşındaki Parker, “Birini diğerine tercih edince, bu başkanlarla siyah toplum için gerek bir ilerleme sağlayacağımız konusunda iyi hislerim yok’’ diyor. Parker gibi çoğu siyah seçmen Trump’ın ırksal gerilimi körüklediği fikrinde ve Başkan’ın kampanyasına geniş bir destek vermeleri beklenmiyor. Ancak seçimde hiç oy kullanmayacak olan siyah seçmen, çekişmeli eyaletlerde sonucu etkileyebilir.

Haber ajansı Associated Press’in önseçimlerde Demokratlar arasında yaptığı anket de Biden ile ilgili bölünmüşlüğü ortaya koyuyor. 30 yaş altı gen seçmenin yüzde 60’ını Vermont Senatörü Bernie Sanders kazanmış, Biden’ın oranı ise yüzde 19’da kalmıştı. Biden siyah seçmenlerin genelinin desteğinde üstünlük kazansa da, 30 yaş altı siyah seçmen yüzde 38’e yüzde 44 oranla Bernie Sanders’ı tercih etmişti. Washington Post gazetesi ile araştırma şirketi Ipsos’un Haziran ayında yaptığı bir anket Biden’ın siyah seçmenin büyük oranda desteğini aldığını gösterse de, 18 ile 39 yaş arasındaki siyah seçmenin kendisine kuşkuyla baktığını da ortaya koymuştu. Ankete katılan 40 yaş altı siyah katılımcıların yüzde 32’si, Biden’ın siyahların sorunlarına samimi yaklaşmadığını, yüzde 24’ü de siyahlara karşı önyargılı olduğunu düşündüğünü belirtmişti. Florida’da siyah seçmenin sandığa gitmesi için çalışan “Eşit Zemin’’ adlı kuruluşun yöneticisi Kristin Fulwylie Thomas’a göre, genç siyah seçmen, kendileri için önemli olan meseleleri ele alması için Biden’ı fazla ılımlı buluyor. 31 yaşındaki aktivist, “Genç siyah seçmenler arasında gördüğüm ve duyduğum şey, Biden’ın ilk tercihleri olmadığı. Yani Kasım’da ona oy vermeye pek istekli değiller’’ dedi. Biden’ın yaptığı her gafın seçmendeki heyecanı daha da söndürdüğü yorumu da yapılıyor.

''Samimiyet ve iyi niyete bakıyorlar'' Michigan Temsilciler Meclisi üyesi Jewell Jones 25 yaşında bir Demokrat. Meclise girdiğinde 21 yaşındaydı. Jones, Biden 1994’teki Şiddet Suçlarının Kontrolu ve Kolluk Kuvvetleri Yasası teklifine Joe Biden’ın verdiği desteği hatırlattı. Bu yasanın siyah Amerikalılar’ın hapse atılma oranını ciddi anlamda arttırdığını kaydeden Jones, bugünün gençlerinin, şüpheli gördükleri her şeyden hesap sormaya hazır olduğuna dikkat çekti. Jones’a göre genç siyah seçmen için mesele Biden’ın başkanlık görevini yapıp yapamayacağı değil. Genç siyah seçmen, siyasetçilerin gerçekten samimi ve iyi niyetli olup olmadıklarını bilmek istiyor. Alabama eyaletinin Birmingham şehri Belediye Başkanı Randall Woodfin ise Biden’ın geçen haftaki açıklamalarını rafa kaldırdı bile. Biden destekçisi olan Woodfin, başkan adayının Trump’ın aksine yorumlarına açıklık getirdiğini söyledi; ‘’Bence Biden, ilerlemek için doğru olanı yapmak istiyor’’ dedi. Biden'ın siyahlar için vaatleri

Joe Biden, siyahlar arasında ekonomik istikrara odaklanan bir dizi teklif ortaya koydu. Bu öneriler arasında federal bütçe ile vergi kredilerinin küçük ölçekli işletmelere yönlendirilmesi ve azınlıkların sahibi olduğu şirketler ile zor durumdaki yerleşim yerleri için ekonomik kalkınma programları var. Biden ayrıca, azınlık toplumları arasındaki refah uçurumunu kapatmak için ev sahibi olmayı da teşvik etmek istiyor. Adalet sistemi reformunda, polisin kullandığı şüphelinin boğazına bastırarak etkisiz hale getirme yöntemine federal yasak getirilmesi, güç kullanımına ulusal standartlar getirilmesi, yerel kolluk kuvvetlerinden zorunlu veri toplanması ve yeni bir polis gözetim komisyonu kurulması çağrıları yaptı. Bunlar dışında öğrenim kredilerinin affı ve ücretsiz üniversite eğitimi gibi vaatlerle genç seçmeni etkileyebilecek ilerici adımlar attı. Ancak Biden, siyah genç aktivistlerin talep ettiği, polis teşkilatlarının bütçelerinin kesilmesi, herkes için ucuz sağlık sigortası (Medicare) ve esrarın yasal olması gibi politikaları kucaklamaktan uzak.