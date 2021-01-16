Biden'ın Kabinesi Birçok İlki Barındırıyor

Joe Biden’ın yemin ederek Başkanlık görevini devralmasına artık sadece günler kaldı. Biden 20 Ocak’tan itibaren kimlerle çalışacak merak ediliyor. Biden’ın kabinesinde ve yakın ekibinde beraber çalışacağını açıkladığı bazı isimler arasında kadınlar, siyahlar ve farklılıkları temsil eden adaylar öne çıkıyor.
Ülke tarihinde farklılıkların en iyi şekilde temsil edildiği bir hükümet kurma sözü, Joe Biden’ın seçim vaatlerinden biriydi. Biden, yapacağı tercihlerin, farklı kimliklerin temsil edilmesini sağlayacak yönde olacağını dile getirmişti. Ve bugüne kadar da göreve geldiğinde çalışacağı birçok ismi açıkladı.
O isimlerden sonuncusu CIA Başkanı adayı William Burns oldu. Burns 64 yaşında, 33 yıllık bir kariyere sahip, deneyimli bir diplomat. Rusya ve Ürdün’de ABD büyükelçisi olarak görev yapan Burns, Dışişleri Bakanlığı'nda hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde çalıştı, dışişleri bakan yardımcılığına kadar da yükseldi.
İstihbaratın apolitik olması gerektiğine inandığını söyleyen Biden’ın Burns’ü, olaylara partilerüstü bir kimlikle yaklaştığı için tercih ettiği belirtiliyor. Burns’ün adı daha önce de, Biden’ın dışişleri bakanı adayı olarak geçmiş ancak Biden bu görev için Anthony Blinken'ı tercih etmişti.
Türkiye'de tepki çeken McGurk, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinde
Yeni dönemde Biden’ın ulusal güvenlik ekibinde yer alacak Brett McGurk de, ABD’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika koordinatörlüğünü yürütecek. Türkiye’nin çok yakından tanıdığı McGurk, sık sık Suriye’ye yaptığı ziyaretler ve özellikle de YPG ile yakın ilişkileriyle gündeme gelmiş, hatta YPG’yi silahlandıran isim olarak adlandırılmıştı. Dolayısıyla McGurk, hem ulusal güvenlik alanında, hem de ABD’nin dış politikasında etkin olacak gibi görünüyor.
Biden, Beyaz Saray’daki Başkanlık koltuğunda farklı kimlikleriyle öne çıkan isimlerle birlikte çalışacak. Birçok üst düzey görev için kadın adayları tercih eden Biden’ın ekibindeki bazı adaylarsa o görevi yapacak ilk siyah ya da farklı kökenli kişi olacak.
Ulusal Kadın ve Aile Ortaklığı adlı sivil toplum kuruluşundan Sarah Fleisch Fink, “Hükümetin üst düzey görevlerinde, yalnızca alanlarında deneyimli ve başarılı uzmanlar değil, hizmet edecekleri toplumlarda deneyimi olan, onları yakından tanıyan, böylece Amerikan halkı ve desteğe en fazla ihtiyacı olanlar için de en doğru kararı verecek kişiler görmek istiyoruz” diyor.
Joe Biden, eski Merkez bankası başkanı Janet Yellen’ı Maliye Bakanı adayı olarak açıkladı. Yellen, bu koltuğa oturacak ilk kadın bakan olacak. Yellen da özel kalem müdürü olarak Amerika’da yaşayan bir Türk’ü, Didem Nişancı’yı seçti.
Maliye Bakanlığı geçmişi olan ve 2007