Biden'ın Kabinesi Birçok İlki Barındırıyor

Joe Biden’ın yemin ederek Başkanlık görevini devralmasına artık sadece günler kaldı. Biden 20 Ocak’tan itibaren kimlerle çalışacak merak ediliyor. Biden’ın kabinesinde ve yakın ekibinde beraber çalışacağını açıkladığı bazı isimler arasında kadınlar, siyahlar ve farklılıkları temsil eden adaylar öne çıkıyor.

Ülke tarihinde farklılıkların en iyi şekilde temsil edildiği bir hükümet kurma sözü, Joe Biden’ın seçim vaatlerinden biriydi. Biden, yapacağı tercihlerin, farklı kimliklerin temsil edilmesini sağlayacak yönde olacağını dile getirmişti. Ve bugüne kadar da göreve geldiğinde çalışacağı birçok ismi açıkladı.

O isimlerden sonuncusu CIA Başkanı adayı William Burns oldu. Burns 64 yaşında, 33 yıllık bir kariyere sahip, deneyimli bir diplomat. Rusya ve Ürdün’de ABD büyükelçisi olarak görev yapan Burns, Dışişleri Bakanlığı'nda hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar döneminde çalıştı, dışişleri bakan yardımcılığına kadar da yükseldi.

İstihbaratın apolitik olması gerektiğine inandığını söyleyen Biden’ın Burns’ü, olaylara partilerüstü bir kimlikle yaklaştığı için tercih ettiği belirtiliyor. Burns’ün adı daha önce de, Biden’ın dışişleri bakanı adayı olarak geçmiş ancak Biden bu görev için Anthony Blinken'ı tercih etmişti.