Biden'ın Kabinesine Seçtiği İsimler Ne Anlama Geliyor?

ABD’de 3 Kasım seçimlerinden sonra geçiş sürecinin resmi olarak başlamasının ardından Joe Biden kabinesinde kritik görevlere aday gösterdiği isimleri açıkladı. Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere kritik bakanlık ve görevlerde Obama döneminde öne çıkan isimleri tercih eden Joe Biden ve ekibi “Amerika geri döndü” mesajını verdi.
3 Kasım seçimlerinden 20 gün sonra yeni yönetime geçiş sürecinin başlamasının ardından Seçilmiş Başkan Joe Biden, “dış politika ve ulusal güvenliğimizde kaybedecek zamanımız yok” diyerek, birlikte çalışacağı ekibinin bir bölümünü açıkladı.
Biden, oluşturduğu dış politika ve ulusal güvenlik ekibi için, “Amerika’nın geri döndüğünü, dünyadan çekilmeye değil dünyaya liderlik etmeye hazır olduğunu yansıtan bir ekip” ifadelerini kullandı.
“Amerika’nın geri döndüğünü ve yeniden masanın başına geçtiğini yansıtan bir ekip. Hasımlarımıza karşı koymaya hazır, müttefiklerini reddetmeyecek bir ekip. Seçimi kazanmamızın ardından beni arayan 18-20 kadar liderin ABD’nin hem Pasifik’te hem de Atlantik’te, küresel bir lider olarak tarihi rolünü yeniden üstlenmesini sabırsızlıkla beklediklerinden çok etkilendim” dedi.
“Blinken moral ve güveni yeniden tesis edecek"
Joe Biden’ın Dışişleri Bakanlığı görevine aday gösterdiği Anthony Blinken, Obama döneminde dışişleri bakan yardımcılığı yapmış tecrübeli bir isim.
20 yıl Biden’la yakın çalışan ve Türkiye’yi de yakından tanıyan Anthony Blinken, Amerika ve Türkiye arasında Suriye ve YPG konusunda görüşmelerin sürdüğü bir dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaydı.
2016’daki darbe girişiminin ardından gittiği Ankara’da, 15 Temmuz gecesi bir bölümü bombalanan TBMM’yi de ziyaret etmişti. Joe Biden, ABD’nin uluslararası diplomaside daha aktif olması gerektiğini savunan Blinken için, “Dışişleri Bakanlığı’nda moral ve güveni yeniden tesis edecek” diye konuştu.
Antony Blinken, "Alçak gönüllülük ve güvenle ilerlemeliyiz. Alçak gönüllülük diyorum, çünkü seçilmiş başkanın ifade ettiği gibi, dünyanın sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmalıyız. Onların ortaklığına ve işbirliğine ihtiyacımız var. Güvenle ilerlemeliyiz diyorum, çünkü Amerika bu dönemin sorunlarıyla mücadelede diğer ülkeleri bir araya getirme konusunda daha büyük bir imkana sahip” dedi.
ABD’de kritik görevlerden biri de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı. Biden bu göreve yine Obama döneminde İran’la nükleer müzakerelerin ilk aşamasının yürütülmesi sürecinde görev alan Jake Sullivan’ı aday gösterdi.
İç Güvenlik Bakanlığı'na Latin kökenli siyasetçi, BM temsilciliğine siyah kadın diplomat
Joe Biden’ın kabinesinde yer vereceği isimlerde bazı ilkler de var. Demokrat lider, ABD’de 11 Eylül saldırılarından sonra kurulan İç Güvenlik Bakanlığı’na, Latin kökenli Alejandro Mayorkas’ı aday gösterdi.
Biden, Amerikan istihbarat kurumlarının çatı kurumu olarak tanımlanan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne daha önce CIA Başkan Yardımcılığı yapan Avril Haines’i aday gösterdi.
Avril Haines, Senato onayını alması halinde bu göreve getirilen ilk kadın yetkili olacak.
Joe Biden, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’ne de, 35 yıllık diplomasi tecrübesi olan Linda Thomas Greenfield’ı aday gösterdi. Siyah kadın diplomat, “diplomasi geri döndü” dedi.
Biden seçim kampanyası sırasında iklim değişikliği krizinin öncelikli gündem maddelerinden olacağını söylemiş, göreve gelir gelmez Trump yönetiminin çekilme kararı aldığı Paris İklim Anlaşması’na yeniden katılacağını belirtmişti.
Demokrat lider, Amerikalı gençlerin ve parti içindeki ilerici kanadın da önem verdiği iklim değişikliği konusunda çalışmak üzere eski Dışişleri Bakanı John Kerry’yi seçti.
Maliye bakanlığı için eski FED Başkanı Yellen'ın adı geçiyor
Biden’ın Maliye Bakanlığı’na da eski FED Başkanı Janet Yellen’ı aday göstermesi bekleniyor.
Finans çevreleri ve piyasalar da Biden’ın Yellen tercihine olumlu bakıyor.
“Biden'ın tercihleri geleneksel yönetim şekline dönüşü temsil ediyor"
Joe Biden’ın önemli görevlere aday gösterdiği isimlerin Senato onayını alması gerekiyor.
Senato yarışındaki son durum Georgia eyaletinde 5 Ocak’ta yapılacak seçimlerin sonuçlarına bağlı.
Joe Biden’ın kabinesinde dış politika ve diplomaside tecrübeli hem ABD’nin başkenti Washington’da hem de dünya başkentlerinde güçlü ilişkileri olan isimleri tercih etmesi, daha geleneksel bir yönetim şekline dönüşü temsil ettiği yorumları yapılıyor.