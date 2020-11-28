Biden'ın Kabinesine Seçtiği İsimler Ne Anlama Geliyor?

ABD’de 3 Kasım seçimlerinden sonra geçiş sürecinin resmi olarak başlamasının ardından Joe Biden kabinesinde kritik görevlere aday gösterdiği isimleri açıkladı. Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere kritik bakanlık ve görevlerde Obama döneminde öne çıkan isimleri tercih eden Joe Biden ve ekibi “Amerika geri döndü” mesajını verdi.

3 Kasım seçimlerinden 20 gün sonra yeni yönetime geçiş sürecinin başlamasının ardından Seçilmiş Başkan Joe Biden, “dış politika ve ulusal güvenliğimizde kaybedecek zamanımız yok” diyerek, birlikte çalışacağı ekibinin bir bölümünü açıkladı.

Biden, oluşturduğu dış politika ve ulusal güvenlik ekibi için, “Amerika’nın geri döndüğünü, dünyadan çekilmeye değil dünyaya liderlik etmeye hazır olduğunu yansıtan bir ekip” ifadelerini kullandı.

“Amerika’nın geri döndüğünü ve yeniden masanın başına geçtiğini yansıtan bir ekip. Hasımlarımıza karşı koymaya hazır, müttefiklerini reddetmeyecek bir ekip. Seçimi kazanmamızın ardından beni arayan 18-20 kadar liderin ABD’nin hem Pasifik’te hem de Atlantik’te, küresel bir lider olarak tarihi rolünü yeniden üstlenmesini sabırsızlıkla beklediklerinden çok etkilendim” dedi.