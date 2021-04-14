Biden’ın Kongre’ye Hitabı İçin Tarih Belirlendi

ABD Başkanı Joe Biden’ın 28 Nisan’da düzenlenecek Temsilciler Meclisi ve Senato ortak oturumda Kongre üyelerine seslenmesi bekleniyor.

Konuşma, Biden’ın görevde geçirdiği 100’üncü güne denk geliyor. ABD başkanlarının dört yıllık görev sürelerinin ilk 100 günündeki başarılarının değerlendirilmesi, ülke siyasi tarihinin resmi olmayan kurallarından biri sayılıyor.

Biden konuşmasını Temsilciler Meclisi'nde yapacak. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Biden'ı Salı günü bir mektupla konuşmaya davet etti ve Biden’dan "bu tarihi dönemin zorluklarını ve fırsatları konusundaki vizyonunu paylaşmasını" istedi.

Pelosi davetinde, ‘’Neredeyse 100 gün önce görev yemini ettiğinizde, büyük bir umutla ‘Yardım Yolda’ vaadinde bulundunuz. Şimdi, liderliğiniz sayesinde, yardım geldi’’ ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’dan yapılan kısa açıklamada da Biden’ın görevdeki 100’üncü gününden önceki gece olan 28 Nisan için Pelosi’nin davetini kabul ettiğini açıkladı.

Corona virüsü salgını ve sağlık önlemleri nedeniyle, konuşmanın nasıl düzenleneceği henüz netleşmedi.