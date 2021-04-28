Biden’ın Konuşması Öncesinde Güvenlik Arttırıldı

Başkan Joe Biden’ın Kongre’nin her iki kanadının ortak oturumunda yapacağı ilk konuşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. 6 Ocak’ta Kongre binasına eski başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından yapılan baskının ardından Kongre’de güvenlik önlemlerinin her zamankinden yüksek olması bekleniyor.

Corona virüsü de Başkan’ın görevdeki ilk 100 gününü değerlendireceği oturumun geleneksel oturumlardan daha farklı olmasına neden olacak. 572 bin Amerikalı’nın hayatını kaybetmesine neden olan salgına karşı sosyal mesafe önlemleri uygulanabilmesi için katılımcıların sayısı azaltılacak. Buna göre Kongre’nin yüzlerce üyesi, Anayasa Mahkemesi yargıçları, üst düzey hükümet yetkilileri ve konukların yalnızca küçük bir kısmı oturumda fiziksel olarak yer alacak.

‘‘Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği’’ olarak değerlendirilen programda güvenlik önlemleriyse gizli servis tarafından alınacak ve her zamankinden sıkı olacak.

Gizli Servis yetkililerinden biri etkinlik öncesindeki faaliyetleri, ‘‘Gizli Servis, tüm kolluk güçleri ve kamu güvenliği ortakları bu özel etkinliğin güvenliğini sağlamak için birlikte çok çalıştı’’ sözleriyle özetledi.