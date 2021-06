Biden'ın Planı Çin'e Alternatif Olabilir mi?

Başkan Biden, “Build Back Better World Partnership” adı verilen küresel ortaklığın "dünyadaki demokrasileri küresel meseleleri çözme hedefi etrafında toplamayı, her yerde insanlara hizmet etmeyi" amaçladığını kaydetti.

ABD'nin Latin Amerika, Karayipler ve Kanada'yla işbirliği içinde ekonomik, siyasi ve sosyal meselelerinin çözümüne odaklanan Americas Society/Council of the Americas adlı kurumun başkan yardımcısı Eric Farnsworth, "G-7 ülkelerinin meselelerin ve harekete geçmeleri gerektiğinin farkında olması çok olumlu. Çözüme kavuşturulması gereken gerçek sorunlar var. Gelişmekte olan ülkeler sorunların çözümünün demokrasilerden gelmediğini gördüklerinde çözüm arayabilecekleri başka yerlere yöneliyorlar. Elbette Çin'in de çok parası var" diyor.

Ancak bu, Biden'ın başını çektiği B3W programı kapsamında tanımlanan alanların büyük yatırımlara gereksinim duymadığı anlamına gelmiyor. Açlıkla mücadele etmeyi amaçlayan küresel insani yardım örgütü Action Against Hunger'dan Michelle Brown, "Corona virüsü salgını, sağlık ve sağlık güvenliği gibi kritik önem taşıyan altyapılardaki yatırım eksikliğinin yıkıcı sonuçlara yol açacağını gösterdi. Temel hizmetlerden yoksunluk, pandeminin hem zengin hem de yoksul ülkelerdeki etkilerini daha da kötüleştirdi. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler ve cinsiyet eşitsizliği, Covid'in olumsuz etkilerini derinleştirdi" diyor.

Çin'in Kuşak ve Yol projesi anlaşmalarını kendi uygun gördüğü şekilde yapmasının hem kendisi hem de bu programdan faydalanması öngörülen ülkeler açısından her zaman yarar sağlamadığı görülüyor.

Fırsatlar kapıda

Americas Society/Council of the Americas kurumundan Eric Farnsworth, Build Back Better küresel ortaklığının, demokratik ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler açısından en iyi alternatifi oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği görüşünde.

Farnsworth'a göre bunun için Biden ve diğer liderlerin, dünyanın Covid-19 pandemisinden kurtulmaya çalıştığı bu dönemde gelişmekte olan ülkelerin toparlanma sürecini Çin'e bırakmak yerine küresel liderlik rolünü üstlenmenin stratejik fayda sağlayacağını seçmenlerine anlatması gerekiyor.

Farnsworth, "Bu artık finansman ve borç ödemeleri meselesi değil. Batı'nın bu ülkelere yanıt verip-veremeyeceği ya da Çin'in fiili olarak bu ülkeler için son çare olduğuyla ilgili stratejik bir çerçeve var" diyor.

Çinli diplomatlar G-7 zirvesinden çıkan sonuçları hafife aldı. Hatta Londra'daki Çin Büyükelçiliği'nden bir sözcü Reuters haber ajansına "küresel kararların küçük bir grup ülke tarafından dayatıldığı günler çok uzakta kaldı. Büyük ya da küçük, güçlü ya da zayıf, zengin ya da yoksul tüm ülkelerin eşit olduğuna her zaman inandık. Küresel işler tüm ülkelerle yapılan danışmalar aracılığıyla yürütülmeli" dedi.