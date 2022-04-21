Biden’ın Rusya Adımları Sorgulanıyor

Amerikalılar, Başkan Joe Biden’ın Rusya’nın Ukrayna savaşı konusunda yeterli dirayeti gösterip göstermediğini sorguluyor. Çoğu Amerikalı, Rusya’ya karşı attığı adımları destekliyor. ABD’nin çatışmaya müdahil olmasını isteyenlerse azalıyor.

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin ortak anketine göre Amerikalılar’ın yüzde 54’ü Biden’ın Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı yeterince sert olmadığı görüşünde. Katılımcıların yüzde 34 Biden’ın yaklaşımının doğru olduğunu düşünürken, yüzde 8’lik kesim adımları fazla sert buluyor.

Ancak savaş devam ettikçe Amerikalılar’ın müdahil olma isteği de azaldı. Amerikalılar’ın yüzde 32’si ABD’nin çatışmada daha büyük rol oynaması gerektiği görüşünde. Bu rakam geçen ay yüzde 40 iken işgalin başladığı Şubat ayında yüzde 26’ydı. ABD’nin çatışmalardaki rolünün az olması gerektiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 49.

Sonuçlar Beyaz Saray’ın karşı karşıya olduğu çelişkiyi gözler önüne seriyor.

‘‘Nükleer tehdit hafife alınamaz’’

CIA Başkanı William Burns, Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde yaptığı son konuşmada “Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Rus liderliğinin çaresizliği ve askeri geri çekilmeleri göz önüne alındığında taktik veya düşük verimli nükleer silahlara başvurmaları tehdidini hiçbirimiz hafife alamayız” demişti.

Burns şu ana kadarsa Rusya’nın nükleer gerilimi arttırdığı konusunda delil olmadığını söylemişti.

Beyaz Saray, Ukrayna’ya 2 milyar dolardan fazla silah yardımı yaptı ve Batı’nın yaptırımları Rusya ekonomisini yıprattı. Ancak Biden, Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını eledi. Amerikalılar’ın büyük çoğunluğu da bunu destekliyor.

‘‘Rusya konusunda daha fazla önlem alınmalı’’

Anket ve anketle ilgili mülakatlar, birçok Amerikalı’nın Ukraynalılar’ın öldürüldüğü ve Rus güçlerinin savaş suçları işlediği görüntülerin ardından, Putin’in durdurulması için daha fazla şey yapılmasını istediklerini ortaya koyuyor.

Amerikalılar’ın çoğu Rusya’ya savaş nedeniyle yaptırım uygulanmasını, Ukrayna’ya silah gönderilmesini, Ukrayna’dan gelen mültecilerin ABD’ye kabul edilmesini destekliyor. Rusya’nın işgali karşısında NATO müttefiki Doğu Avrupa ülkelerine asker gönderilmesini destekleyenlerin sayısı da karşı çıkanlardan fazla. Ayrıca Amerikalılar’ın üçte ikisi NATO üyeliğinin Amerika için iyi olduğu görüşünde.

Ancak ABD askerlerinin Rusya güçlerine karşı savaşmak için Ukrayna’da konuşlandırılmasına kamuoyu desteği yetersiz. Amerikalılar’ın yalnızca yüzde 22’si Ukrayna’ya asker gönderilmesini desteklerken yüzde 55’i buna karşı çıkıyor, yüzde 23 ise ne karşı çıktıklarını ne de destek olduklarını söylüyor.

Biden’ın Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde karşı karşıya olduğu başka önemli siyasi zorluklar da var. Enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken, Ukrayna savaşı enerji fiyatlarının da fırlamasına neden oldu.

Yaptırımlar ve ekonomi önceliği değişebilir

Anket Rusya’ya yaptırımlar ve ABD ekonomisi arasındaki öncelik dengesinin de değişebileceğini gösteriyor. Ülkenin önceliğinin Rusya’ya en etkili şekilde yaptırım uygulanması olduğunu söyleyen Amerikalılar’ın oranı yüzde 51. Önceliğin ABD ekonomisine zararı en aza indirmek olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 45. Geçen ay bu oranlar sırasıyla yüzde 55 ve yüzde 42’ydi.

Merkezi Washington’da bulunan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin strateji bölümü fahri başkanı Anthony Cordesman, Amerikalılar’ın Beyaz Saray'ın Ukrayna için yaptıklarını geniş çapta desteklediğini söylüyor. Ancak Cordesman’a göre Ukrayna'nın hava savunmasını geliştirmek veya daha fazla tank ve uçak göndermek için radar ve bakım yetenekleri dahil birçok kişinin beklediğinden daha uzun süreli lojistik sağlamak gerekecek.

Beyaz Saray’ın bu tartışmayı kamuoyuna açık yürütmesinin kendi riskleri olduğuna dikkat çeken Cordesman, ‘‘Yapabileceklerinizin sınırlarından ayrıntılı şekilde söz etmeye başlarsanız Amerikan halkını ikna edersiniz ya da edemezsiniz ancak Rusya’ya istediğinizden daha fazla bilgi vermiş olursunuz’’ diye konuştu.

AP-NORC anketi, bin 85 kişiyle 14-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Anketin yanılma payı artı-eksi 3,9 puan.

