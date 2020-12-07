Biden’ın Sağlık Bakanı Adayı California Başsavcısı Becerra

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, California Eyalet Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'na aday gösterdi. Biden, Corona virüsü salgınıyla mücadelede kilit rol oynayan bakanlığı yönetmesi için, Başkan Obama döneminde kabul edilen Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası'nın (Obamacare) önde gelen savunucularından birini seçmiş oldu. Biden ayrıca Harvard Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Rochelle Walensky'yi de ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı olarak atadı. CDC başkanları, Senato onayı gerektirmediği için doğrudan ABD Başkanı tarafından atanıyor. Latin Kökenli ilk Sağlık Bakanı olabilir 62 yaşındaki Becerra, Senato onayı alması durumunda, 1 trilyon dolardan fazla bütçeye ve 80 bin çalışana sahip olan Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın başına getirilen ilk Latin kökenli Amerikalı olacak. 130 milyon Amerikalı'yı kapsayan sağlık sigortası programlarını ve ileri tıbbi araştırmaları yöneten bakanlık, çok sayıda ilaç ve aşının geliştirilmesinden ve onaylanmasından sorumlu.

Xavier Becerra, California Eyalet Başsavcısı olarak, Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası'nı Başkan Trump'ın iptal girişimlerine karşı savunan Demokrat eyaletler koalisyonuna başkanlık etti. Dava, gelecek yıl Anayasa Mahkemesi'nde görülecek. Temsilciler Meclisi'nde de uzun yıllar görev yapan Becerra, Obamacare’in 2009 ve 2010 yıllarında Kongre'den geçirilmesinde önemli katkılar sağlamıştı. Becerra, o dönemdeki ana motivasyon kaynaklarından birinin, temsil ettiği Güney California seçim bölgesinde sağlık sigortası olmayan binlerce insanın yaşaması olduğunu söylemişti. Sakin bir mizaca sahip olmasıyla tanınan Becerra'nın meselelerin çözümüne bir hukukçu duyarlılığıyla yaklaştığı biliniyor. Kaynaklara göre Becerra'nın California Eyalet Başsavcılığı'nda elde ettiği bürokratik deneyimler ve Cumhuriyetçi Partililer ile işbirliği yapma becerisi, Biden tarafından Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı olarak aday gösterilmesinde rol oynayan etkenler oldu. Kaynaklar, Biden'ın Becerra'ya bakanlık teklifini Cuma günü götürdüğünü kaydediyor. Biden, kabinesine Latin kökenlileri ataması için bir süredir ABD Kongresi'nin Latin üyelerinin baskısı altındaydı.

Aşılama kampanyası ilk sırada Corona virüsüyle mücadele ise Becerra'nın şimdiye kadar karşılaştığı en karmaşık mesele olacak. 2021 yılının başı, ABD’nin temeli Trump yönetimi tarafından atılan kitlesel aşılama kampanyasını yürütmeye başladığı dönem olacak. Ancak aşılarala veriler olumlu olsa da milyonlarca Amerikalı'yı aşılama vakti geldiğinde sürecin pürüzsüz işleyip-işlemeyeceğini şimdiden bilmek imkansız. Becerra, Corona pandemisinin başında California Valisi Gavin Newsom'ın dini toplanmalar dahil sosyal hayatın birçok alanına getirdiği geniş kapsamlı kısıtlamaları desteklemişti. Bunun üzerine Güney California'da üç kilise, Newsom, Becerra ve diğer eyalet yetkilileri aleyhine kiliselerin faaliyetlerini durdurdukları gerekçesiyle dava açmıştı. Demokrat Partili hukuk çevrelerinde Trump aleyhine en çok davayı açan kişi olarak bilinen Becerra, sağlık hizmetleri dışında göçmenlik ve çevre politikaları gibi alanlarda da Trump yönetimine karşı hukuk mücadelesi veriyor. Stanford Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Becerra, California Eyalet Başsavcısı olmadan önce ABD Kongresi'nde Los Angeles ilçesinin bazı kesimlerini kapsayan seçim bölgesini on yıldan uzun süre temsil etti.

Ancak Becerra, bu zor süreci tek başına göğüslemeyecek. Biden'ın Corona virüsüyle mücadeleye ekip çalışmasıyla yaklaşması bekleniyor. Biden, işadamı Jeff Zients'i de Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Koordinatörü olarak atadı. Eski Başkan Obama'nın ekonomi danışmanlarından olan Zients, Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası kapsamında sağlık sigortası satın almak isteyen vatandaşların başvurduğu internet sitesi HealthCare.gov'un 2013 yılında devreye girmesiyle birlikte yaşanan sorunların giderilmesinde başı çekmişti. Vivek Murthy yeniden Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Biden'ın Corona virüsü görev gücünün eş başkanı olan ve 2014-2017 yılları arasında Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı olan Vivek Murthy ise yeniden bu göreve atandı. Ancak Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, Corona pandemisine karşı asıl mücadeleyi sahada veriyor. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşı ve tedavi yöntemlerine ilişkin çalışmaları denetlerken tıbbi ve bilimsel araştırmaların büyük çoğunluğu, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yürütülüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise hastalıkları tespit etme ve kontrol altına almada liderliği üstleniyor. Yaşlı ve yoksul vatandaşlara sağlık sigortası sağlayan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri ise her üç Amerikalı'dan birinin sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan ana kurum olarak görev yapıyor.