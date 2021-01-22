Biden'ın Savunma Bakanı Adayına Onay Oturumu

Başkan Joe Biden'ın Savunma Bakanı adayı emekli General Lloyd Austin için nihai onay oylaması, ABD Senatosu'nda Cuma sabahı yapılacak. ABD Kongresi'nin her iki kanadı Perşembe günü General Austin'in Savunma Bakanı olabilmesi için gereken yasal muafiyeti onayladı. ABD güçlerinin Ortadoğu ve Güney Asya'daki eski komutanı olan General Austin'in ordudan emekli olmasının üzerinden yedi yıldan uzun süre geçmediği için bakanlık koltuğuna oturmadan önce bu muafiyetin onaylanması gerekiyordu. Austin, Senato'dan onay alması durumunda ABD Savunma Bakanlığı'nın başına getirilen ilk siyah olacak. Senato'nun yeni Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Perşembe günü senatörlere hitaben yaptığı konuşmada, "İktidar bir yönetimden diğerine geçerken ülkemizin güvenliğini sağlama görevine ara verilemez ya da bu görevde aksamalar yaşanamaz" dedi. Schumer, İç Güvenlik, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları'nın başına getirilecek adayların hızla onaylanması çağrısında bulundu. Schumer, "Yabancı düşmanlar bu geçiş sürecini suistimal etmeye çalışacaktır. Amerika'nın askeri politikalarının, istihbarat ve ulusal güvenlik önceliklerinin bu tür personel gecikmeleriyle sekteye uğramasına izin veremeyiz" şeklinde konuştu.

ABD Senatosu’nun eski Büyükelçi William Burns'ün CIA başkanlığı gibi diğer kilit adayların onay sürecinin tamamlanması için de hızla harekete geçmesi bekleniyor. Haines onaylandı Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin kilit isimlerinden Avril Haines ise Senato olayını aldı. Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Biden'ın önemli makamlara aday gösterdiği isimler arasında onay alan ilk yetkili oldu. ABD'nin ilk kadın Ulusal İstihbarat Direktörü olan Haines, Senato'da 10 oya karşı 84 oyla onay almasının üzerinden 24 saatten az süre geçtikten sonra yemin ederek görevine başladı. Haines, yemin ettikten kısa süre sonra Başkan'ın günlük istihbarat brifingine katıldı ve yaptığı açıklamayla ABD'nin istihbarat dairelerine seslenerek, yaptıkları işin "ülkenin güvenlik ve refahı için daha önce hiç olmadığı kadar hayati önem taşıdığını" belirtti. Haines'in hızla onaylanması, “Amerika'nın boşa harcayacak zamanı olmadığını” vurgulayan Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili Kongre üyelerinin övgüsünü kazandı.

Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Partili üyesi Florida Senatörü Marco Rubio, nihai oylamanın sonucu açıklanmadan önce, "Senato'daki meslektaşlarımın Ulusal İstihbarat Direktörü Haines'ın hızla onay alması için bana katılmaları nedeniyle memnunum. Düşmanlarımız yeni yönetimin kritik makamlara getirilmesini bir kenara çekilip beklemeyecek" dedi. Senato İstihbarat Komisyonu'nun Demokrat Partili kıdemli üyesi Virginia Senatörü Mark Warner da Haines'in onay sürecinin partilerüstü uzlaşma ile ilerletilmesini övdü ve Haines'in Amerika'nın bir numaralı istihbarat yetkilisi olarak oynayacağı rolün "kritik önem taşıdığını" kaydetti. Warner, "İstihbarat örgütleri, dört yıl boyunca kasten verilen zarardan sonra Senato onayı almış, güçlü bir lider tarafından yönetilmeyi ve yeniden canlandırılmayı hak ediyor" dedi. Başkan Biden'ın ulusal güvenlik ekibi, Corona virüsü pandemisi ve Amerika'nın hasmı olan ülkelerin oluşturduğu tehditler nedeniyle şimdiden bazı zorluklarla karşı karşıya.

Biden yönetimi, Perşembe günü, Rusya ve Amerika arasındaki son silah anlaşmalarından biri olan Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması’nın (New START) beş yıl süreyle uzatılmasını planladığını açıkladı.

Amerika ve Rusya'nın sahip olabileceği nükleer başlık sayısını 1.550 ile sınırlandıran ve füze fırlatma sistemlerine kısıtlama getiren anlaşmanın süresi Şubat ayında doluyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Perşembe günü, Biden'ın, istihbarat örgütlerinden Rusya'nın şüpheli eylemlerini değerlendirmeye almaları için talimat verdiğini söyledi. Sözkonusu eylemler arasında SolarWinds siber saldırısı, Kasım seçimlerine müdahale, Rus muhalif lider Alexei Navalny'ye karşı kimyasal silah kullanılması ve Afganistan'daki Amerikan askerlerinin başına ödül konması iddiası yer alıyor. CIA eski Başkan Vekili ve Beyaz Saray eski danışmanlarından Avril Haines, Salı günkü onay oturumunda Senato üyelerine özellikle Rusya'nın yürüttüğü etki operasyonlarının kaygı kaynağı olduğunu söyledi.