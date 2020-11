Biden'ın seçilmesine Türk hükümetinden ilk tepki

Oktay, Biden'ın seçilmesinin Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri değiştirmeyeceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kanal 7'de katıldığı televizyon programında sorulan "Joe Biden'ın seçilmesi Türk-Amerikan ilişkileri için ileriye dönük nasıl bir anlam ifade ediyor? İyi mi oldu kötü mü oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz herhangi bir ülkede seçim olduğunda, herhangi biri seçildiğinde bizim için bir şey değişmez, iyi veya kötü olmaz. Türkiye'nin kendi menfaatleri, kendi dış politikası vardır. Türkiye ve kendi vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda biz dış politikamızı şekillendiririz."

"Bizim Amerika ile olan ana konularımız vardır. Bizim ana konularımız şahıslarla ilgili de değildir" diyen Oktay "Oradaki yönetim her kimse biz diplomatik boyutta ve devlet başkanları boyutunda ve ilgili diğer tüm diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde, bu kanallar zaten her zaman açıktır ve bu kanallar her zaman işlemeye devam edecektir" diye konuştu.

"Bir geçiş süreci olacak tabi" diyen Oktay bu geçişin dünyadaki tüm ülkelere etkisinin olacağını söyledi. Oktay, Türk-Amerikan ilişkilerinde birçok sorunun olmasına karşın ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "liderler diplomasisi çerçevesinde" "sağlıklı bir iletişim" kurduklarını ve "sorunların daha sağlıklı çalışıldığını" söyledi. Oktay "Bu, yeni dönemde de bu şekilde devam edecektir" dedi.