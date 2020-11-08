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Biden'ın seçilmesine Türk hükümetinden ilk tepki

08.11.2020 17:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Joe Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Biden'ın seçilmesine Türk hükümetinden ilk tepki

Oktay, Biden'ın seçilmesinin Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri değiştirmeyeceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kanal 7'de katıldığı televizyon programında sorulan "Joe Biden'ın seçilmesi Türk-Amerikan ilişkileri için ileriye dönük nasıl bir anlam ifade ediyor? İyi mi oldu kötü mü oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz herhangi bir ülkede seçim olduğunda, herhangi biri seçildiğinde bizim için bir şey değişmez, iyi veya kötü olmaz. Türkiye'nin kendi menfaatleri, kendi dış politikası vardır. Türkiye ve kendi vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda biz dış politikamızı şekillendiririz."

"Bizim Amerika ile olan ana konularımız vardır. Bizim ana konularımız şahıslarla ilgili de değildir" diyen Oktay "Oradaki yönetim her kimse biz diplomatik boyutta ve devlet başkanları boyutunda ve ilgili diğer tüm diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde, bu kanallar zaten her zaman açıktır ve bu kanallar her zaman işlemeye devam edecektir" diye konuştu.

"Bir geçiş süreci olacak tabi" diyen Oktay bu geçişin dünyadaki tüm ülkelere etkisinin olacağını söyledi. Oktay, Türk-Amerikan ilişkilerinde birçok sorunun olmasına karşın ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "liderler diplomasisi çerçevesinde" "sağlıklı bir iletişim" kurduklarını ve "sorunların daha sağlıklı çalışıldığını" söyledi. Oktay "Bu, yeni dönemde de bu şekilde devam edecektir" dedi.

Terörle mücadele konusu

Oktay Türkiye'yi ilgilendiren başlıca konulardan birinin terörle mücadele olduğunu söyledi. "Terörle mücadele dediğimizde de bizim gündemimizde FETÖ var. Hain FETÖ darbe girişimini yeni yaşadık" diyen Oktay Fethullah Gülen'in ABD topraklarında olduğunu ve yeni yönetimden de iadesinin isteneceğini söyledi. Oktay "Bu anlamdaki baskımızı yoğunlaştırarak artırabiliriz" diye konuştu. Oktay "Ümit ederiz ki terör örgütleriyle çalışmaya devam etmez, Amerika. Tercihini devletlerle birlikte çalışmaktan yana kullanır" diye konuştu.

"Terörle mücadele dediğimizde ikinci konu PKK olayı" diyen Oktay "Güney sınırlarımızda, Suriye'nin kuzeyinde doğrudan bize tehdit oluşturacak, benim vatandaşımın canına ve malına tehdit oluşturacak, benim sınırlarımın güvenliğini doğrudan tehdit edecek bir oluşum görüyoruz. Biz buna müsaade edemezdik" dedi. "Binlerce tırlık silahlar getirildi buraya. İstihbari anlamda desteklendi. Suriye'nin petrol yatakları, kaynakları kullandırılması da dahil bu terör örgütlerine. Aynı şekilde Irak'ta alan açıldı" diyen Oktay bu konuların Washington ile ilişkilerde daha önce de gündeme getirildiğini söyledi.

"Bölgesel sorunlar" var diyen Oktay bunlar arasında Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Kıbrıs'ı saydı. "Buradaki yeni yönetimin tavrı tabi ki bizi etkileyecektir, bizi ilgilendirmektedir" diyen Oktay "Beklentimiz tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Türkiye olmadan bölgede hiçbir planın, programın, stratejik seviyede hiçbir şeyin gerçekleşme şansı yoktur" dedi.

DW / EC, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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