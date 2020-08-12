Biden’ın Seçim Yarışında Ortağı Kamala Harris

ABD’de Kasım ayındaki seçimlerde Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Joe Biden, California Senatörü Kamala Harris’i başkan yardımcısı adayı olarak seçtiğini açıkladı. 55 yaşındaki Kamala Harris, ABD tarihinde seçimlere başkan yardımcısı adayı olarak katılan ilk siyah kadın.

Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin başarılı kamu görevlilerinden biri olan ve sıradan vatandaşlar için korkusuzca savaşan Kamala Harris’i başkan yardımcısı olarak seçtiğimi açıklamaktan büyük onur duyuyorum. Kamala başsavcı olarak görev yaptığı dönemde Beau (Joe Biden’ın savcı olan ve 5 yıl önce hayatını kaybeden oğlu) ile yakın çalıştı. Birlikte büyük bankalara meydan okuyarak çalışan kesimi yüceltmelerine; kadın ve çocukları istismara karşı koruduklarına tanıklık ettim. O zaman da kendisiyle gurur duymuştum. Şimdi de kampanyamda kendisini ortağım olarak görmekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Joe Biden’ın, başkan yardımcılığı adayı olarak adı geçen isimleri gün içinde arayarak tercihiyle ilgili bilgilendirdiğini, kendisine yakın kaynaklar açıklamıştı. Başkan Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden, Kasım ayında yapılacak seçimlere kadın bir başkan yardımcısı adayıyla katılacağını söylemişti.