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Biden’ın Seçim Yarışında Ortağı Kamala Harris

12.08.2020 00:14 | Son Güncelleme

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, California Senatörü Kamala Harris’i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. 55 yaşındaki Harris, ABD tarihinde seçimlere başkan yardımcısı adayı olarak katılan ilk siyah kadın

Biden’ın Seçim Yarışında Ortağı Kamala Harris

ABD’de Kasım ayındaki seçimlerde Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Joe Biden, California Senatörü Kamala Harris’i başkan yardımcısı adayı olarak seçtiğini açıkladı. 55 yaşındaki Kamala Harris, ABD tarihinde seçimlere başkan yardımcısı adayı olarak katılan ilk siyah kadın.

Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin başarılı kamu görevlilerinden biri olan ve sıradan vatandaşlar için korkusuzca savaşan Kamala Harris’i başkan yardımcısı olarak seçtiğimi açıklamaktan büyük onur duyuyorum. Kamala başsavcı olarak görev yaptığı dönemde Beau (Joe Biden’ın savcı olan ve 5 yıl önce hayatını kaybeden oğlu) ile yakın çalıştı. Birlikte büyük bankalara meydan okuyarak çalışan kesimi yüceltmelerine; kadın ve çocukları istismara karşı koruduklarına tanıklık ettim. O zaman da kendisiyle gurur duymuştum. Şimdi de kampanyamda kendisini ortağım olarak görmekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Joe Biden’ın, başkan yardımcılığı adayı olarak adı geçen isimleri gün içinde arayarak tercihiyle ilgili bilgilendirdiğini, kendisine yakın kaynaklar açıklamıştı. Başkan Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden, Kasım ayında yapılacak seçimlere kadın bir başkan yardımcısı adayıyla katılacağını söylemişti.

Joe Biden’ın ekibi çok sayıda kadın adayla görüşmüş ve her biriyle ilgili araştırma dosyası hazırlayarak Biden’a sunmuştu. Biden’ın başkan yardımcısı adayları arasında California Senatörü Kamala Harris’in yanı sıra, Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Susan Rice, Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms ve Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ın adı geçmişti.

ABD’de şimdiye kadar Demokrat ya da Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayları seçimlere siyah bir başkan yardımcısı adayıyla birlikte katılmadı. Joe Biden’ın 55 yaşındaki Kamala Harris’i başkan yardımcısı adayı olarak seçmesiyle birlikte ABD tarihinde ilk kez siyah ve kadın bir siyasetçi başkanlık seçimlerine yardımcı adayı olarak katılacak.

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde, Demokrat Partili Joe Biden-Kamala Harris ikilisi, Cumhuriyetçi Donald Trump-Mike Pence ikilisine karşı yarışacak.

77 yaşındaki Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayını belirleme süreci, Demokrat siyasetçinin yaşı sebebiyle çok yakından takip edilmişti. Joe Biden, Kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde ABD tarihindeki en yaşlı başkan olacak.

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