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  4. ‘‘Biden’ın Siber Saldırı Yanıtı Yaptırımla Sınırlı Olmayacak’’

‘‘Biden’ın Siber Saldırı Yanıtı Yaptırımla Sınırlı Olmayacak’’

20.12.2020 21:46 | Son Güncelleme:
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‘‘Biden’ın Siber Saldırı Yanıtı Yaptırımla Sınırlı Olmayacak’’

Joe Biden’ın Beyaz Saray genel sekreteri olacağını açıkladığı Ron Klain, geçen hafta ortaya çıkan büyük çaplı siber saldırıya verilecek yanıtın sadece yaptırımlarla sınırlı kalmayacağını bildirdi

ABD’de 20 Ocak’ta görevi Başkan Donald Trump’tan devralacak 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın Beyaz Saray genel sekreteri olacağını açıkladığı Ron Klain, geçen hafta ortaya çıkan büyük çaplı siber saldırıya verilecek yanıtın sadece yaptırımlarla sınırlı kalmayacağını bildirdi.

Klain, Biden’ın Binlerce Amerikalı şirketin ve çok sayıda federal hükümet dairesinin bilgisayar ağlarına sızan ve Rus olduğundan şüphelenilen siber casusların caydırılması için yollar aradığını söyledi.

Klain, ‘‘Sadece yaptırımları değil. Ayrıca yabancı aktörlerin bu saldırılara karışma kapasitesini azaltmak için atılacak adımları ve yapılacakları da değerlendiriyoruz’’ dedi.

Reuters haber ajansına konuşan konuya yakın kaynaklar, Biden hükümetinin siber saldırıda rolü olduğu iddia edilen Moskova yönetimini finansal cezalar ve Rusya altyapısına yönelik misilleme saldırılarıyla hedef alabileceğini kaydetti.

Kremlin ise saldırıda rolü olduğu iddialarını reddediyor.

Biden’ın 20 Ocak’ta görevi devraldığında Kongre’den bu konuda atılacak sert adımlar için partilerüstü destek görmesi bekleniyor.

Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada yaşanan veri sızıntısının son derece zararlı olduğunu söyledi. Romney, Bu yanıt verilmesini gerektiriyor. Bu en kısa sürede çözmemiz gereken bir konu’’ diye konuştu. Romney siber saldırı için ‘‘işgal’’ sözcüğünü kullandı.

Senato İstihbarat Komisyonu’nun kıdemli Demokrat üyesi Mark Warner ise ABC televizyonuna yaptığı açıklamada siber saldırının sürdüğünü ve yetkililerin saldırının ölçeğini tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi (CISA) siber saldırının federal hükümet dairelerine, eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlere, önemli altyapı unsurlarına ve özel sektör kuruluşlarına yönelik ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Enerji Bakanlığı ve Microsoft da siber saldırıdan etkilenen yerler arasında. ABD Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı siber saldırının hedefi olduğu belirlenen ilk kurumlardandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer bunun Amerikan tarihindeki en kötü bilgisayar sızıntılarından biri olabileceğini belirtmişti.

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