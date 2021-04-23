Biden’ın Sıradaki Planı Vergi Artışı

Başkan Joe Biden, varlıklı Amerikalılar’ın vergilerini arttırmaya hazırlanıyor. Biden’ın vergi artışı planının şimdiye kadar yatırım kazancı vergilerine yapılan en büyük artışı getirmesi bekleniyor.

Reuters haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu vergi artışıyla çocuk bakımı, devlet destekli anaokulu öncesi eğitimi ve işçilerin ücretli izinlerine 1 trilyon dolarlık kaynak oluşturulacak.

Plan, Beyaz Saray'ın varlıklı kesimin ve büyük şirketlerin daha fazla vergi ödemesini sağlamak ve Başkan Biden'ın iddialı ekonomik programının maliyetini karşılamaya yardımcı olmak için ABD vergi sistemini kapsamlı bir şekilde elden geçirme çabasının bir parçası.

Bunun çoğunlukla varlıklı Amerikalılar tarafından ödenen yatırım vergilerine yönelik 1920’den bu yana görülen en büyük artış olması bekleniyor.

Biden’ın seçim kampanyasının da önemli vaatlerinden olan vergi artışı önerisi borsada da büyük düşüşlere neden oldu. S&P 500 gösterge endeksi akşamüstü saatlerinde son bir ayın en sert düşüşünü yaşayarak yüzde 1 düştü.