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Biden’ın Sıradaki Planı Vergi Artışı

23.04.2021 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, varlıklı Amerikalılar’ın vergilerini arttırmaya hazırlanıyor. Biden’ın vergi artışı planının şimdiye kadar yatırım kazancı vergilerine yapılan en büyük artışı getirmesi bekleniyor

Biden’ın Sıradaki Planı Vergi Artışı

Başkan Joe Biden, varlıklı Amerikalılar’ın vergilerini arttırmaya hazırlanıyor. Biden’ın vergi artışı planının şimdiye kadar yatırım kazancı vergilerine yapılan en büyük artışı getirmesi bekleniyor.

Reuters haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu vergi artışıyla çocuk bakımı, devlet destekli anaokulu öncesi eğitimi ve işçilerin ücretli izinlerine 1 trilyon dolarlık kaynak oluşturulacak.

Plan, Beyaz Saray'ın varlıklı kesimin ve büyük şirketlerin daha fazla vergi ödemesini sağlamak ve Başkan Biden'ın iddialı ekonomik programının maliyetini karşılamaya yardımcı olmak için ABD vergi sistemini kapsamlı bir şekilde elden geçirme çabasının bir parçası.

Bunun çoğunlukla varlıklı Amerikalılar tarafından ödenen yatırım vergilerine yönelik 1920’den bu yana görülen en büyük artış olması bekleniyor.

Biden’ın seçim kampanyasının da önemli vaatlerinden olan vergi artışı önerisi borsada da büyük düşüşlere neden oldu. S&P 500 gösterge endeksi akşamüstü saatlerinde son bir ayın en sert düşüşünü yaşayarak yüzde 1 düştü.

Vergi artışının Kongre’de onaylanması gerekiyor. Demokratlar Kongre’nin her iki kanadında da az farkla çoğunluğu oluşturuyor. Cumhuriyetçiler’den destek görmesi beklenmeyen planın Demokratlar’ın tamamı tarafından desteklenip desteklenmeyeceği de bilinmiyor.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre planın ayrıntıları gelecek hafta Biden’ın görevdeki 100 gününün ardından Kongre’nin her iki kanadına hitaben 28 Nisan’da yapacağı konuşmadan önce açıklanacak. Kaynaklara göre Beyaz Saray yetkilileri pakete gayrimenkul vergisi gibi başka vergi artışlarını da eklemeyi tartışıyor.

Biden 400 bin doların altında geliri olan haneler için vergi artışı getirmeme sözü vermişti.

Biden’ın 1 trilyon dolar kaynak sağlaması beklenen yeni planının 2,3 trilyon dolarlık istihdam ve altyapı tekliflerinin arkasından gelmesi muhalefetteki Cumhuriyetçiler’in daha katı tutum sergilemesine neden olabilir. Cumhuriyetçiler genel olarak altyapı projelerine kaynak sağlanmasını destekliyor, ancak Biden’ın yaşlı bakımının yaygınlaştırılması gibi önerilerinin kaynağını varlıklı Amerikalılar’dan sağlamasına karşı çıkıyor.

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