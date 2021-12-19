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Biden’ın Sosyal Altyapı Paketine Darbe

19.12.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Senatör Joe Manchin, Başkan Joe Biden’ın sosyal altyapı paketi olarak nitelenen ‘Build Back Better’ planına destek vermeyeceğini açıkladı. 50 Demokrat üyenin bulunduğu Senato’da Manchin’in oyu paketin geçmesi için kilit önemdeydi

Demokrat Senatör Joe Manchin, Başkan Joe Biden’ın sosyal altyapı paketi olarak nitelenen ‘Build Back Better’ planına destek vermeyeceğini açıkladı. 50 Demokrat üyenin bulunduğu Senato’da Manchin’in oyu paketin geçmesi için kilit önemdeydi.

Manchin Demokrat Parti içinde aylardır paket için ikna edilmeye çalışılan iki isimden biriydi. Pakete mesafeli yaklaşan bir başka Demokrat da Senatör Kyrsten Sinema. Sinema paketle ilgili henüz ne yönde oy kullanacağını açıklamış değil.

Manchin’in bu açıklaması oldukça önemli çünkü Demokratlar paketi Senato’da kendi oylarıyla geçirmeyi planlıyordu. 100 üyeli Senato’da dağılım 50 Demokrat 50 Cumhuriyetçi olduğu için Demokrat Parti içinde her bir oyun önemi oldukça fazla.

Batı Virginia Senatörü bu açıklamasını Fox News Sunday programında yaptı.

Manchin, bu yasa tasarısıyla yola devam edemeyeceğini belirtti ve insanca elinden geleni yaptığını söyledi. Manchin daha önce de paketle ilgili şüphelerini dile getirmiş ama pakete karşı olduğunu hiç belirtmemişti.

Manchin, enflasyon ve COVID-19 üzerinde odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Paket, geçen ay Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın oylarıyla az bir farkla kabul edilmişti. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık pakette sağlık sisteminden, iklim değişikliğiyle mücadeleye, çocuk ve yaşlı bakımına kadar birçok unsur yer alıyor.

Başkan Joe Biden ise daha önce yaptığı açıklamada Manchin’le anlaşmazlıkların üzerinden gelinebileceği mesajını vermis ve paketin bu yıl Senato’dan geçmeyebileceğini kabul etmişti.

Biden bununla birlikte paketin mutlaka Kongre’den geçmesi gerektiği mesajını da vermişti.

Manchin’e tepkiler gecikmedi. Vermont Bağımsız Senatörü ve Senato Bütçe Komisyonu Başkanı Bernie Sanders CNN’e yaptığı açıklamada paketin yine de Senato’da oylanmasını istedi. Sanders, dünyanın böyle bir pakete kimin karşı olduğunu görmesi gerektiğini söyledi.

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