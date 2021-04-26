Biden’ın ‘Soykırım’ Açıklamasına Türk Halkı Tepkili

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasıyla ilgili VOA Türkçe, İstanbul’da halka mikrofon uzattı.

Açıklamayı üzüntüyle karşıladığını belirten emekli İhsan Aksöz, “Türkiye Cumhuriyeti’ni dünya devletleri arasında yıpratan bir ifadedir. Bugüne kadar Ermeni kıyımı konusunda bir sürü yazı ve kitap okuduğumuzda, gereğinden fazla abartılmış bir dünya olayı haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Biden’ın da geçmişten beri Türkiye’ye sıcak bakmadığını, Türkiye’ye dostluk konusunda çok güçlü duygularının olmadığını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünden tezi yok, bu konuyu önce Avrupa’da sonra da gerekiyorsa Amerika’da lobi faaliyetleriyle izah etmesi gerekiyor. Türkiye bu konudaki tezleri çürütmek için elinden geleni yapmalıdır” dedi.

ABD Başkanı Biden’ın yaptığı açıklamanın önemsenmemesi gerektiğini ifade eden işletme sahibi İsmet Özdemir, “Bence kaale alınmamalı, o da bir tepki çünkü. Seçmenlerine söz verdiği için soykırım açıklamasını yaptı. Başka hiçbir sebebi olamaz. Zannediyorum kendisi bile bu söylediğine inanmıyordur” diye konuştu.