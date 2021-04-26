Biden’ın ‘Soykırım’ Açıklamasına Türk Halkı Tepkili

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasıyla ilgili VOA Türkçe, İstanbul’da halka mikrofon uzattı.
Açıklamayı üzüntüyle karşıladığını belirten emekli İhsan Aksöz, “Türkiye Cumhuriyeti’ni dünya devletleri arasında yıpratan bir ifadedir. Bugüne kadar Ermeni kıyımı konusunda bir sürü yazı ve kitap okuduğumuzda, gereğinden fazla abartılmış bir dünya olayı haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Biden’ın da geçmişten beri Türkiye’ye sıcak bakmadığını, Türkiye’ye dostluk konusunda çok güçlü duygularının olmadığını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünden tezi yok, bu konuyu önce Avrupa’da sonra da gerekiyorsa Amerika’da lobi faaliyetleriyle izah etmesi gerekiyor. Türkiye bu konudaki tezleri çürütmek için elinden geleni yapmalıdır” dedi.
ABD Başkanı Biden’ın yaptığı açıklamanın önemsenmemesi gerektiğini ifade eden işletme sahibi İsmet Özdemir, “Bence kaale alınmamalı, o da bir tepki çünkü. Seçmenlerine söz verdiği için soykırım açıklamasını yaptı. Başka hiçbir sebebi olamaz. Zannediyorum kendisi bile bu söylediğine inanmıyordur” diye konuştu.
Emekli Cemal Gürsoy ise açıklamanın Türkiye’nin başını ağrıtacağını düşünenlerden. Gürsoy, “Hem çok yanlış buluyorum hem de siyasi buluyorum. Maalesef ülkemizin başını çok ağrıtacağını düşünüyorum. Her şeye rağmen güçlü olduğumuz taktirde bunun da üstesinden gelebiliriz. Fakat bizi zor durumda bırakacağı kesin” ifadelerini kullandı.
Özel bir firmada çalışan Salih Sarılı, tepki olarak Türkiye’de bulunan ABD üslerinin kapatılması gerektiğini söyledi; “Bence açıklama tamamen geçersizdir. Tarihte ne yapıldıysa karşılıklı yapılmıştır. Türkiye’nin ABD üslerini kapatması gerekiyor, ABD’ye karşı pasif kalmamak lazım” dedi.
Türkiye’nin ekonomik sorunları nedeniyle güçlü tepki veremeyeceğini kaydeden işletmeci Sedat Yazar, “Bu olayların en başında tepki verilmesi gerekiyordu ama veremediler. Türkiye’nin ekonomik olarak gücü yok, yaptırım uygulayamaz. Öyle bir lüksü yok. Yaptırımı uygulayacak bir ülke varsa o da Amerika’dır” dedi.