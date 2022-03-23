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‘‘Biden’ın Takviminde Erdoğan’la Görüşme Yok’’

23.03.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugün NATO acil zirvesi için Brüksel’e giden Başkan Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin şu an için planlanmadığını ancak iki liderin hala görüşme olasılığının gündemde olduğunu belirtti

‘‘Biden’ın Takviminde Erdoğan’la Görüşme Yok’’

ABD Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugün NATO acil zirvesi için Brüksel’e giden Başkan Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin şu an için planlanmadığını ancak iki liderin hala görüşme olasılığının gündemde olduğunu belirtti.

Sullivan, ABD başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere verdiği brifingde, Biden’ın Avrupa temasları ve Rusya’ya karşı planlanan önlemler konusunda açıklamalarda bulundu.

Sullivan, zirve sırasında Biden ve Erdoğan arasında bir görüşme olup olmayacağı konusunda, “Başkan Biden’ın takviminde Türkiye Cumhurbaşkanı’yla görüşme şu anda yok ama yine de görüşebilirler” dedi.

ABD’nin yarın bir dizi siyasi şahıs ve oligarka daha uygulanacak yeni yaptırımlardan oluşan bir paketi açıklayacağını kaydeden Sullivan, ayrıca G-7 liderlerinin Perşembe günü yaptırımların uygulanması konusunda koordinasyon içinde olma kararı alacaklarını ve ortak bir bildiri yayınlayacaklarını söyledi.

Avrupa’nın Rusya doğalgazına bağımlılığının azaltılmasının derin tartışmalara konu olduğuna dikkat çeken Sullivan, ABD’nin enerji konusunda Cuma günü daha fazla söyleyecek sözü olacağını ekledi.

Çin’in Rusya’ya Ukrayna işgali konusunda destek vermesi endişelerine de değinen Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, geçen Cuma Biden ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping arasındaki görüşmenin ardından Pekin’in Moskova’ya yardım gönderdiği yönünde bir delil görmediklerini belirtti.

Sullivan, Biden’ın siber saldırılar ve kimyasal silah kullanımı olasılığını da Avrupalı müttefiklerle görüşeceğini belirtti. Rusya geçtiğimiz günlerde ABD ve Ukrayna’yı ortak biyolojik ve kimyasal silah programı yürütmekle suçlamıştı. ABD ve Ukrayna ise iddiaları yalanlıyor. Amerikan yönetimi Rusya’nın bu iddiasıyla olası bir kimyasal silah saldırısına zemin hazırlamayı amaçlıyor olabileceği uyarısında bulunuyor.

Rusya’nın tartışılan G-20 maliye bakanları toplantısına katılımı konusunda ise Sullivan, ABD’nin konuyu müttefikleriyle görüşeceğini söyledi.

Sullivan ayrıca NATO üyelerinin NATO’nun güney ve doğu kanadındaki müttefiklere rotasyon temelinde destek vermesi yönündeki acil ihtiyacı görüşeceklerini kaydetti.

Sullivan, NATO zirvesinde ittifakın doğu kanadındaki uzun vadeli askeri varlığı konusunun da ele alınacağını bildirdi.

İran’la nükleer görüşmeler

İran’la nükleer görüşmelere de değinen Sullivan, ABD ve müttefiklerinin görüşmeler konusunda ilerleme sağladıklarını ancak hala bazı sorunların olduğunu ve bunların çözülüp çözülemeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi. Bununla birlikte Sullivan, müttefiklerin İran’ın nükleer programını yeniden rafa kaldırmasını sağlamak için diplomasi yollarını kullanmaya devam ettiklerini belirtti.

Sullivan, İran’la yapılacak herhangi bir anlaşmanın Rusya’ya ekonomik avantaj sağlamayacağından emin olduğunun da altını çizdi.

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Joe Biden
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