Biden’ın Teşvik Paketi Bugün Senato’da 

Biden'ın en önemli yasama önceliği olan yardım tasarısı, aşılar ve tıbbi malzemeler için finansman içeriyor, işsizlik yardımı genişletiyor ve hanelere, küçük işletmelere, eyalet ve yerel hükümetlere yeni bir mali acil durum yardımı sağlıyor.

Temsilciler Meclisi ise saldırı uyarısı üzerine Perşembe günkü oturumunu iptal etti.

Senato, Kongre polisinin bir milis grubunun 4 Mart’ta binaya yeni saldırı olasılığına ilişkin istihbarat elde ettiği uyarılarına rağmen toplanıyor. Bazı aşırı sağcı destekçileri 4 Mart Perşembe günü Trump’ın ikinci dönem başkanlık için yemin edeceği iddiasında.

Senato önce, geniş kapsamlı teşvik tasarısını görüşmek için 20 saatlik bir süreç planlayan önergeyi değerlendirecek. Cumhuriyetçiler’in önergeye tepkisi, muhtemelen tasarının Senato’da karşı karşıya olduğu sert muhalefetin erken bir göstergesi olacak.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü teşvik paketini bugün görüşmeye başladı. Oturum öncesinde, Beyaz Saray, ılımlı Demokrat senatörlerle uzlaşmaya vararak daha yüksek gelirli Amerikalılar’a ödemeleri aşamalı olarak kaldırmayı kabul etti.

Ancak, yılda 80 bin dolar ve üzerinde kazanan bireylerin ya da yılda 160 bin dolar ve üzerinde geliri olan çiftlerin teşvik çeki almaları engelleniyor.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta geçirdiği yasada daha yüksek bir gelir limiti vardı. Bu limit bireyler için 100 bin dolar ve vergilerini müştereken beyan eden çiftler için 200 bin dolardı.

Varılan uzlaşma, 2020'deki son ödeme dilimindekinden 9 milyon daha az hanenin teşvik ödemesi alacağı anlamına geliyor.

Biden yönetiminin tasarıda yer verdiği bir başka vaat olan federal asgari ücrete zam ise geçen hafta Senato kuralları konusunda resmi olarak Senato Danışmanlığı görevindeki Elizabeth MacDonough’un bu maddenin dahil edilemeyeceğine karar vermesi üzerine kaldırıldı.

Erteleme taktiği

Trump yönetimi döneminde Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato, birkaç büyük Corona virüsü yardım paketini onayladı. Ancak şimdi, Cumhuriyetçi senatörler Biden'ın tasarısının tutarına itiraz ediyor.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell Çarşamba günü Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, tasarıyı 517 binden fazla Amerikalı’nın canına mal olan ve milyonları işsiz bırakan salgınla ilgisi bulunmayan, "çılgın hükümlerle" dolu "geniş bir liberal harcama kataloğu" olarak nitelendirdi.