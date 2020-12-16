“Biden’ın Ulaştırma Bakanı Adayı Buttigieg”

Biden ise 38 yaşındaki Buttigieg’i hayatını kaybeden oğlu Beau’ya benzetmiş, “Bana göre bu bir erkeğe ya da kadına yapabileceğim en büyük övgü. Beau gibi onun duruşu da dimdik” demişti.

Buttigieg, seçim yarışından Mart ayındaki Demokrat Parti önseçimlerinden önce çekilmiş ve daha sonra Joe Biden’a destek vermişti.

Buttigieg, Biden yönetimi tarafından kabineye aday gösterilen ilk eşcinsel isim ve Senato tarafından onaylanması durumunda da ilk eşcinsel bakan olacak.

Reuters ve AP gibi önde gelen ajanslar haberi kaynaklarına dayandırarak verdi.

Buttigieg eşi Chasten Buttigieg ile 2018 yılından bu yana evli.

LGBTQ topluluğunun haklarını savunan en önemli gruplardan İnsan Hakları Kampanyası, yaptığı açıklamada Buttigieg’in kimliği konusunda her zaman açık ve dürüst olduğunu belirtti ve seçilmiş başkan Joe Biden’ın ülkeyi daha güçlü ve eşit olarak yeniden yapılandırmasına yardım edeceğini kaydetti.

Buttigieg’in adaylığına ilerici bazı gruplar ve siyah liderler tarafından muhalefet edildiği sanılıyor.

Demokrat Parti’nin önseçim yarışı sırasında Buttigieg, siyah Amerikalı aktivistler tarafından eleştirilmişti. Buttigieg belediye başkanlığı sırasında South Bend’deki sistemli ırkçılıkla mücadele etmemekle, polis teşkilatında çeşitliliği sağlamamakla ve siyahları ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması çabalarına dahil etmemekle suçlanmıştı. Kentte bir siyahın polis tarafından vurularak öldürülmesi de eleştirilerin hedefi olmasına neden olmuştu.

Eski Deniz Kuvvetleri muharibi olan Buttigieg, Afganistan’da bir süre görev yapmıştı.