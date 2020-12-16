“Biden’ın Ulaştırma Bakanı Adayı Buttigieg”

ABD’de başkan seçilen Joe Biden, Demokrat Parti’nin 3 Kasım seçimleri öncesindeki başkan adaylığı yarışındaki rakiplerinden Pete Buttigieg’i Ulaştırma Bakanı adayı olarak göstermeye hazırlanıyor.
Reuters ve AP gibi önde gelen ajanslar haberi kaynaklarına dayandırarak verdi.
Indiana eyaletinin South Bend kentinde 2012-2020 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Buttigieg, 3 Kasım seçimleri öncesinde Demokrat Parti içindeki başkan adaylığı yarışının sürpriz isimlerinden biriydi. Buttigieg, ABD’nin önde gelen ilk eşcinsel başkan aday adayıydı.
Buttigieg, Biden yönetimi tarafından kabineye aday gösterilen ilk eşcinsel isim ve Senato tarafından onaylanması durumunda da ilk eşcinsel bakan olacak.
Buttigieg, seçim yarışından Mart ayındaki Demokrat Parti önseçimlerinden önce çekilmiş ve daha sonra Joe Biden’a destek vermişti.
Biden ise 38 yaşındaki Buttigieg’i hayatını kaybeden oğlu Beau’ya benzetmiş, “Bana göre bu bir erkeğe ya da kadına yapabileceğim en büyük övgü. Beau gibi onun duruşu da dimdik” demişti.
Buttigieg eşi Chasten Buttigieg ile 2018 yılından bu yana evli.
LGBTQ topluluğunun haklarını savunan en önemli gruplardan İnsan Hakları Kampanyası, yaptığı açıklamada Buttigieg’in kimliği konusunda her zaman açık ve dürüst olduğunu belirtti ve seçilmiş başkan Joe Biden’ın ülkeyi daha güçlü ve eşit olarak yeniden yapılandırmasına yardım edeceğini kaydetti.
Buttigieg’in adaylığına ilerici bazı gruplar ve siyah liderler tarafından muhalefet edildiği sanılıyor.
Demokrat Parti’nin önseçim yarışı sırasında Buttigieg, siyah Amerikalı aktivistler tarafından eleştirilmişti. Buttigieg belediye başkanlığı sırasında South Bend’deki sistemli ırkçılıkla mücadele etmemekle, polis teşkilatında çeşitliliği sağlamamakla ve siyahları ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması çabalarına dahil etmemekle suçlanmıştı. Kentte bir siyahın polis tarafından vurularak öldürülmesi de eleştirilerin hedefi olmasına neden olmuştu.
Eski Deniz Kuvvetleri muharibi olan Buttigieg, Afganistan’da bir süre görev yapmıştı.
20 Ocak’ta başkanlık görevini Donald Trump’tan devralacak Joe Biden, ABD’de büyük altyapı yenilikleri yapmak için milyarlarca dolar harcama sözü verdi.
Ulaştırma Bakanı olarak Buttigieg ülkenin otoyol ve toplu taşıma sistemleri ile uçak ve trenlerinden sorumlu isim olacak.
Ayrıca 550 bin elektrikli araç şarj istasyonu oluşturulmasını, yüksek hızlı demiryolu ile diğer yeşil projelerin hayata geçirilmesini denetleyecek ve Kongre’yi bu yeni harcamalara ödenek bulması için ikna edecek.
Uzmanlara göre Kongre’nin ulaştırma alanında yapılan harcamaları karşılayabilmesi için gelecek beş yılda yaklaşık 107 milyar dolar sağlaması gerekiyor.