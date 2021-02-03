Biden’ın Ulaştırma ve İç Güvenlik Bakanlarına Senato’dan Onay

Demokrat Parti’nin 2020 başkan adaylığı yarışında Joe Biden’ın rakiplerinden biri olan Indiana eyaletinin South Bend kenti eski belediye başkanı Pete Buttigieg’in Ulaştırma Bakanı adaylığı Senato tarafından resmen onaylandı. ABD’nin eşcinsel olan ve cinsel kimliğini gizlemeyen ilk bakanı Buttigieg için Senato’da 13’e karşı 86 oy kullanıldı.
Biden kabinesinin Senato’da onaylanan bir diğer ismiyse İç Güvenlik Bakanı adayı Alejandro Mayorkas oldu. Mayorkas bu makama gelen ilk Latin ve göçmen bakan oldu.
Buttigieg, Indiana eyaletinin South Bend kentinde 2012-2020 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış, 3 Kasım seçim yarışından Mart ayındaki Demokrat Parti ön seçimlerinden önce çekilmiş ve daha sonra Joe Biden’a destek vermişti.
Biden ise 38 yaşındaki Buttigieg’i hayatını kaybeden oğlu Beau’ya benzetmiş, “Bana göre bu bir erkeğe ya da kadına yapabileceğim en büyük övgü. Beau gibi onun duruşu da dimdik” demişti.
Demokrat Parti’nin ön seçim yarışı sırasında Buttigieg, siyah Amerikalı aktivistler tarafından eleştirilmişti. Buttigieg belediye başkanlığı sırasında South Bend’deki sistemli ırkçılıkla mücadele etmemekle, polis teşkilatında çeşitliliği sağlamamakla ve siyahları ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması çabalarına dahil etmemekle suçlanmıştı. Kentte bir siyahın polis tarafından vurularak öldürülmesi de eleştirilerin hedefi olmasına neden olmuştu.
Eski Deniz Kuvvetleri muharibi olan Buttigieg, Afganistan’da bir süre görev yapmıştı.
Ulaştırma Bakanı olarak Buttigieg ülkenin otoyol ve toplu taşıma sistemleriyle uçak ve trenlerinden sorumlu isim olacak.
Ayrıca 550 bin elektrikli araç şarj istasyonu oluşturulmasını, yüksek hızlı demiryolu ile diğer yeşil projelerin hayata geçirilmesini denetleyecek ve Kongre’yi bu yeni harcamalara ödenek bulması için ikna edecek.
Uzmanlara göre Kongre’nin ulaştırma alanında yapılan harcamaları karşılayabilmesi için gelecek beş yılda yaklaşık 107 milyar dolar sağlaması gerekiyor.
Mayorkas’ın adaylığı ise Cumhuriyetçiler’in güçlü muhalefetine rağmen 43’e karşı 56 oyla Senato’da onaylandı. Mayorkas 240 bin çalışanı olan bakanlığın sınır güvenliği, göç, siber güvenlik, afet hazırlık ve yardım gibi konulardaki çalışmalarını denetleyecek.
61 yaşındaki Mayorkas, Biden’ın eski başkan Donald Trump’ın göç politikalarını geri çevirme çabalarının da odağındaki isim olacak. Buttigieg’in ardından Mayorkas, Biden kabinesinin onaylanan altıncı adayı oldu.
Biden Salı günü ABD-Meksika sınırında yapılan sığınma başvuruları, göç sistemi ve birbirinden ayrılan göçmen ailelerin bir araya getirilmesi konularında kararnameler imzalamaya hazırlanıyor.
İç Güvenlik bakanlığı 6 Ocak Kongre saldırısının ardından geçtiğimiz günlerde yurtiçindeki aşırılık yanlılarıyla ilgili tehdidin arttığına dair bir uyarı yayınlamıştı.
Senato’daki onay sürecinde Mayorkas, Demokratlar’ın, eski iç güvenlik bakanlarının, polis sendikasının ve göçmenlerin haklarını savunan aktivistlerin desteğini aldı. Havana doğumu Mayorkas, bir yaşındayken ailesiyle beraber ABD’nin Florida eyaletine göç etmişti.
Mayorkas, Senato’da yapılan onay oturumunda ‘‘Babam ve annem beni bu ülkeye komünizmden kaçmak için getirdi. Her günümde bu ülkenin ailem için ne anlama geldiğini takdir ederek büyütüldüm’’ dedi, ayrıca annesinin 2. Dünya Savaşı’ndaki Yahudi Soykırımı’nda akrabalarını kaybettiğini belirtti.
Cumhuriyetçiler, California’da eski federal savcı Mayorkas’ın eski başkan Barack Obama döneminde ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri dairesinin başında olduğu sırada yürüttüğü yatırımcı vizesi programını sorguladı.
2015 yılında İç Güvenlik Bakanlığı’nın denetçileri tarafından yapılan bir araştırmada Mayorkas’ın yabancılara yeşil kart verilen programda bazı kişilerin ayrıcalıklı muamele gördüğü sonucuna varılmıştı.
Mayorkas, bu rapordan çok şey öğrendiğini söylemiş ve sorunlarla dolu programı geliştirmek için iyi niyetle çalıştığını belirtmişti.