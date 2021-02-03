Biden’ın Ulaştırma ve İç Güvenlik Bakanlarına Senato’dan Onay

Demokrat Parti’nin 2020 başkan adaylığı yarışında Joe Biden’ın rakiplerinden biri olan Indiana eyaletinin South Bend kenti eski belediye başkanı Pete Buttigieg’in Ulaştırma Bakanı adaylığı Senato tarafından resmen onaylandı. ABD’nin eşcinsel olan ve cinsel kimliğini gizlemeyen ilk bakanı Buttigieg için Senato’da 13’e karşı 86 oy kullanıldı.

Biden kabinesinin Senato’da onaylanan bir diğer ismiyse İç Güvenlik Bakanı adayı Alejandro Mayorkas oldu. Mayorkas bu makama gelen ilk Latin ve göçmen bakan oldu.

Buttigieg, Indiana eyaletinin South Bend kentinde 2012-2020 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış, 3 Kasım seçim yarışından Mart ayındaki Demokrat Parti ön seçimlerinden önce çekilmiş ve daha sonra Joe Biden’a destek vermişti.

Biden ise 38 yaşındaki Buttigieg’i hayatını kaybeden oğlu Beau’ya benzetmiş, “Bana göre bu bir erkeğe ya da kadına yapabileceğim en büyük övgü. Beau gibi onun duruşu da dimdik” demişti.

Demokrat Parti’nin ön seçim yarışı sırasında Buttigieg, siyah Amerikalı aktivistler tarafından eleştirilmişti. Buttigieg belediye başkanlığı sırasında South Bend’deki sistemli ırkçılıkla mücadele etmemekle, polis teşkilatında çeşitliliği sağlamamakla ve siyahları ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması çabalarına dahil etmemekle suçlanmıştı. Kentte bir siyahın polis tarafından vurularak öldürülmesi de eleştirilerin hedefi olmasına neden olmuştu.