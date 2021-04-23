Biden'ın Vergi Planı Bitcoin'i 50 Bin Doların Altına İndirdi

ABD Başkanı Joe Biden’ın sermaye kazancı vergilerini arttırma planının dijital varlıklara yatırıma olumsuz etkisi olacağı ihtimali, Bitcoin ve diğer kripto paraların değerinde ciddi oranda düşüş yarattı.

Kripto paraların değerindeki bu düşüş, Biden yönetiminin yeni vergilendirme planı çerçevesinde sermaye kazancı vergilerini 1 milyon dolardan fazla kazananlar için neredeyse ikiye katlayarak yüzde 39,6’ya yükselteceği yönünde haberlerin ardından yaşandı.

Dünya çapında en yaygın kullanılan kripto para Bitcoin’in varlık değeri yüzde 5 gerileyerek Mart ayından bu yana ilk kez 50 bin doların altına indi ve 48 bin 890 dolar civarında seyretti. Ether ve XRP gibi daha küçük ölçekli kripto paralarda ise yüzde 7 oranında kayıp kaydedildi.

Rekor düzeyde olacağı tahmin edilen yeni sermaye kazancı vergileriyle ilgili haberler, yatırımcıları daha az riskli alanlara yöneltti.

Bu ani dalgalanma kripto para piyasalarındaki düzenleme açığını da bir kez daha gündeme taşıdı.

Her ne kadar Bitcoin’in şu anki değeri 2021 yılının başında kaydedilen değerinden yüzde 65 daha fazla olsa da, düşüş oranının yüzde 15’e ulaşması bekleniyor. Dün rekor düzeyde artarak 2 bin 645 dolara çıkan Ether kripto paranın değeriyse bugün yüzde 10’un üzerinde bir oranda gerileyerek 2 bin 107’ye indi.

Diğer taraftan, bazı uzmanlara göre kripto para piyasasında gözlemlenen olumsuzluklar geçici nitelikte.

Bugün ABD’de açılış öncesi işlemlerde kripto borsası Coinbase’in hissesi yüzde 4 oranında geriledi ve Nisan ayının başından bu yana en düşük seviyeye inerek 282 dolarda kaldı.

