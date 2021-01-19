Biden'in yemin töreni: Beyaz Saray'da görev değişimi nasıl nasılılıyor, yeni başkana nasıl hazırlık yapılıyor?

6 Ocak'ta Kongre'ye düzenlenen saldırı sonrasında onlarca üst düzey Beyaz Saday yetkilisi ve danışman gerçekten de gitmişti ve geriye sadece Miller gibi birkaç sadık görevli kalmıştı.

Beyaz Saray'ın normal günlerce koşturan görevliler ve uğultu ile dolu bu bölümü terkedilmiş gibiydi. Telefonlar sessiz, çalışma masaları boş, orda burda açılmamış mektup yığınları birikmiş. Adeta birileri burayı bir daha dönmemek üzere aceleyle terketmiş gibi.

O gün yapılacak toplantılar öncesinde çalışma arkadaşlarıyla konuşurken hiç de acelesi varmış gibi görünmüyordu.

ABD'nin 46'ncı Başkanı seçilen Joe Biden ve eşinin Çarşamba günü Beyaz Saray'a taşınmasıyla Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki son izleri de silinmiş olacak. Çalışma masaları, çekmeceler, dolaplar boşaltılacak, odalar temizlenecek ve Trump'ın ekibinin yerini yeni atanan danışmanlar alacak. Ve yeni başkanın gelişiyle başlayan büyük dönüşümün ilk adımları atılmış olacak.

Fakat bu seferki görev teslimi gerçekten ülke tarihinde benzeri görülmedik bir süreç oldu. Normal olarak süreç seçimden hemen sonra başlar. Halbuki Trump seçim sonucunu kabullenmeyi reddettiği için bu haftalarca yapılamadı. Trump sonra da yemin törenine katılmayacağını açıkladı. Tören sırasında Florida'daki Mar-a-Lago kulübünde olacağı tahmin ediliyor.

ABD tarihinde Başkan Trump gibi azledilen, yani yargılanmasına karar verilen bir başka başkan olan Demokrat Andrew Johnson, 1869 yılında Beyaz Saray'ı Cumhuriyetçi Ulyssees S Grant'a devredeceği zaman, yeni başkanın yemin törenine katılmayı reddetmişti.

Başkan değiştiğinde Beyaz Saray'daki ofislerin de el değiştirmesi yüzlerce yıldır tekrarlanan bir gelenek ve her zaman sorunsuz bir şekilde gerçekleştiği söylenemez.

Her şeye rağmen görev devri, her zaman olduğu gibi bu yıl da gerçekleşecek.

Princeton Üniversitesi'nden Amerikan tarihi profesörü Sean Wilentz, "Sistem hala kendisini koruyor" dedi ve ekledi:

"Çok sarsıntılı, çalkantılı ama yine de devir teslim gerçekleşecek" diye ekledi.

Aslında devir teslim en sorunsuz, en normal zamanlarda bile dev bir lojistik süreç. Giden yönetimin gelen yönetimde yer alacak yepyeni bir ekibe ülke yönetimine dair bütün bilgileri devretmesi gerekiyor.

Stephen Miller, yönetimin el değiştirmesi nedeniyle işini kaybedecek ve yerine yeni biri atanacak olan 4 bin kişiden sadece biri.

Siyaset üstü bir kuruluş olan Washington'daki Başkanlık Devir Merkezi'nin verdiği rakamlara göre, ABD'de başkanlık devri sırasında boşalan görevler için ortalama 150 bin ila 300 bin arasında iş başvurusu yapılıyor.

Ayrıca bu boşalan 4 bin görevden 1100'ünün Senato tarafından onaylanması da gerekiyor. Dolayısıyla yeni kadroların tamamlanması bazen aylar, yıllar alabiliyor.

Dört yıl boyunca hazırlanmış olan bütün raporlar, politika belgeleri ve malzemeler ise Milli Arşiv'e kaldırılıyor ve orada 12 yıl kapalı kapıyor. Bu süre içinde ancak başkanın kendisi bazı dosyaların açılmasına izin verirse bunlar erken açılabiliyor.