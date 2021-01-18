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Biden'ın yemin töreni: FBI, Ulusal Muhafızları güvenlik taramasından geçiriyor

18.01.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Biden'ın yemin töreni: FBI, Ulusal Muhafızları güvenlik taramasından geçiriyor

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin 64. Başkanı seçilen ve Çarşamba günü göreve başlayacak Joe Biden'ın yemin töreninde bazı güvenlik görevlilerinin "içerden saldırı düzenleyebileceği" kaygısıyla büyük bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, tören sırasında Washington'da konuşlandırılacak Ulusal Muhafız gücünde görevli 25 bin kişinin sicilleri, tek tek ayrıntılı şekilde inceleniyor.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin 64. Başkanı seçilen ve Çarşamba günü göreve başlayacak Joe Biden'ın yemin töreninde bazı güvenlik görevlilerinin "içerden saldırı düzenleyebileceği" kaygısıyla büyük bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, tören sırasında Washington'da konuşlandırılacak Ulusal Muhafız gücünde görevli 25 bin kişinin sicilleri, tek tek ayrıntılı şekilde inceleniyor.

FBI daha önce, yemin töreni sırasında silahlı grupların eylem yapabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre'yi işgal ettiği saldırıdan sonra yapılan soruşturmalarda, eylemcilerden bazılarının Amerikan ordusuyla halen ya da geçmişte ilişkili olduğu ortaya çıkmıştı.

Başkent Washington'da Kongre'yi korumak üzere konuşlandırılan yüzlerce askere, yerlerde uyuduklarını gösteren fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine, portatif yataklar dağıtıldı.

Hafta sonunda Texas'da yapılan gösteriye katılanların bazıları silahlıydı

Eyaletlerde gösteriler

Kongre saldırısı sonrasının gerginliğinin sürdüğü ABD'de, hafta sonu sıkı güvenlik önlemleri alınan eyaletlerin başkentlerinde küçük çaplı, bazılarına silahlı göstericilerin katıldığı Trump yanlısı gösteriler düzenlendi.

New Mexico'da bir yerel yetkili, biri polis beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre saldırısıyla ilgili olarak tutuklandı.

Kendilerini "Trump'ın Kovboyları" diye adlandırılan grubun kurucusu Couy Griffin, yemin töreninin yapılacağı gün, Anayasa'nın ikinci maddesinin kendisine verdiği hakka dayanarak silahıyla Washington'da olacağı yolunda açıklamalar da yapmıştı.

Michigan eyalet kongresi önünde toplanan Boogaloo Bois örgütü üyeleri de askeri giysiler içindeydi

Yemin töreni nasıl olacak?

Joe Biden'ın Çarşamba günkü konuşmasında öne çıkacak ilk konunun koronavirüs önlemleri olması bekleniyor.

Fakat tören hem salgın hem de güvenlik kaygılarıyla bundan öncekilere hiç benzemeyecek gibi görünüyor.

Normal olarak yemin törenini izleyecek on binlerce kişinin toplandığı alan, istihbarat örgütlerinin talebi üzerine bu sefer halka kapatıldı.

Biden ekibi Amerikalılardan bu kez yemin törenini izlemek için Washington'a gelmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Yerel yetkililer ise halka, töreni uzaktan izlemelerini tavsiye etti.

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