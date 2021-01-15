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  4. Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan flaş açıklama

Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan flaş açıklama

15.01.2021 23:13 | Son Güncelleme:
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FBI, ABD’nin seçilen Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine yönelik tehdit oluşturan 200’den fazla şüpheli tespit edildiğini açıkladı.ABD’de 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği saldırının ardından ülke genelinde güvenlik önlemleri arttırılıyor.

FBI, ABD’nin seçilen Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine yönelik tehdit oluşturan 200’den fazla şüpheli tespit edildiğini açıkladı.
ABD’de 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği saldırının ardından ülke genelinde güvenlik önlemleri arttırılıyor. Ülkenin seçilen Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasına günler kalmışken FBI, 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreninde olay çıkarması muhtemel 200’den fazla şüpheli tespit edildiğini açıkladı.
FBI Direktörü Chris Wray, Biden’ın yemin törenine yönelik silahlı protesto çağrıları da dahil olmak üzere internette yer alan çok sayıda konuşmanın takip edildiğini söyledi. Potansiyel tehdit ihbarlarını da dikkate aldıklarını vurgulayan Wray, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e verdiği güvenlik bilgilendirmelerinde de, başkent Washington’daki protestolar ve mitinglerdeki şiddet potansiyeli konusunda endişeli olduğunu belirtti.

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