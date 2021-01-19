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Biden’ın yemin töreni öncesi görevden alınan Ulusal Muhafız sayısı 12’ye yükseldi

19.01.2021 23:42 | Son Güncelleme:
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ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yarın ki yemin töreni öncesi görevden alınan Ulusal Muhafız sayısı 12’ye yükseldi.ABD’de seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin törenine saatler kala, görevden alınan Ulusal Muhafız personeli sayısı 12’ye yükseldi.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yarın ki yemin töreni öncesi görevden alınan Ulusal Muhafız sayısı 12’ye yükseldi.
ABD’de seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın yemin törenine saatler kala, görevden alınan Ulusal Muhafız personeli sayısı 12’ye yükseldi. Ulusal Muhafız Bürosu Başkanı General Daniel R. Hokanson yaptığı açıklamada, başkent Washington DC’de yarın yapılması planlanan yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız personelinin görevden alındığını belirtti. Hokanson, uygunsuz yorumları ve paylaşımları nedeni ile 2 personelin, yapılan inceleme sürecinde şüpheli davranışları nedeniyle 10 personelin daha görevden alındığını aktardı. Hokanson, görevden alınan personeller hakkında ayrıntı vermedi.
General Hokanson, 25 bin Ulusal Muhafızın törende görev alacağını dikkat çekerek, sadece 12 kişinin görevden alındığını belirtti. Hokanson, endişeli olmadıklarını ifade ederek, “Daha önce de belirttiğim gibi, bu iş sona erene kadar doğru şeyi yaptığımızdan emin olmak istiyoruz” dedi.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise yaptığı açıklamada, inceleme sürecinin yürürlükte olduğunu yineleyerek, “Gerçek incelemeye ve ortak kuruluşların bulduklarına girmek istemiyorum, ancak bilgilerin çoğu, genel olarak belirtildiği gibi, Kongre binasında meydana gelen olaylarla veya birçok insanın sahip olduğu endişelerle ilgisiz. Bunlar, geçmişte herhangi bir şüpheli davranışı veya sadece aşırılıkla ilgili olmayan, şüpheli davranışla herhangi bir potansiyel bağlantıyı tanımlayan incelemelerdir” ifadelerini kullandı.
Öte yandan ABD ordusu yetkilisi ve üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi Savunma Bakanlığı medya düzenlemeleri nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla ABD basınına yaptığı açıklamada, 2 Ulusal Muhafız personelinin “aşırı sağ gruplar” ile bağlantıları olduklarının tespit edildiğini belirtmiş ve görevden alındıklarını aktarmıştı. Yetkililer, Biden aleyhine bir komplonun ise bulunamadığını ifade etmişti.

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